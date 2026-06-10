Borítókép: Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter (Fotó: MW Bulvár/Máté Krisztián)
Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett Ruff Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter
Június 16-ra kezdeményezte az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását Ruff Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter. A tervek szerint az ülésnapon öt törvényjavaslat szerepelne a napirenden, köztük az uniós forrásokhoz való hozzáférést segítő jogszabály-módosítások és a pedagógusok teljesítményértékelésének átalakítása.
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