Önvédelemre hivatkozott, de bűnösnek találták a fiút, aki halálra késelte társát egy atlétikai versenyen + videó

Students that witnessed the murder of Austin Metcalf at the hands of Karmelo Anthony have given their testimony on what they witnessed



4 of the 6 students that gave testimony were black - which is an important fact due to this case garnering so much attention due to race



All of… pic.twitter.com/Qyb7NiLpyI — Ole Murica (@OleMurica) June 6, 2026

A vádat 21 tanú vallomása támasztotta alá, köztük diákoké, rendőröké, nyomozóké és igazságügyi szakértőké.

Több szemtanú azt mondta, hogy Anthony egyre agresszívebbé vált a vita során, és úgy tűnt, mintha kifejezetten a konfliktust keresné. Egyes tanúk szerint többször is arra kérték, hogy hagyja el a helyszínt, ő azonban ezt megtagadta. A vallomások szerint Anthony olyan kijelentéseket tett, mint az „Érints meg, és megtudod”, illetve „Ha azt akarod, hogy elmenjek, neked kell elmenned”. Több diák arról számolt be, hogy a fiú a szóváltás közben egyik kezét végig a hátizsákjában tartotta.

A tanúk többsége azonban nem gondolta, hogy valóban fegyver lehet nála.

A késelést megelőző pillanatokról eltérő vallomások hangzottak el. A tanúk nem értettek egyet abban, hogy Metcalf pontosan hogyan érintette meg Anthonyt, illetve egy vagy két kézzel tette-e ezt. Abban azonban egyetértettek, hogy a vita után Anthony mellkason szúrta a fegyvertelen fiatalt. Több diák szerint a történtek nem tűntek önvédelemnek.

Az ügy az elmúlt hónapokban országos visszhangot váltott ki.

A tárgyalás idején Anthony támogatói és kritikusai egyaránt megjelentek a bíróság előtt.