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Önvédelemre hivatkozott, de bűnösnek találták a fiút, aki halálra késelte társát egy atlétikai versenyen + videó

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A tárgyaláson ismertetett bizonyítékok alapján bűnösnek találta a texasi Collin megye esküdtszéke azt a fiatalt, aki tavaly egy középiskolai atlétikai versenyen halálra késelte társát. Bár a vádlott végig azt állította, hogy önvédelemből cselekedett, a tanúk többsége szerint ő provokálta ki a végzetes konfliktust. A gyilkosságért akár életfogytiglani szabadságvesztést is kaphatott volna, de végül az esküdtszék 35 éves büntetést szabott ki rá.

Magyar Nemzet
2026. 06. 10. 14:33
A tanúk többsége szerint ő provokálta ki a végzetes konfliktust Forrás: AFP
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A vádat 21 tanú vallomása támasztotta alá, köztük diákoké, rendőröké, nyomozóké és igazságügyi szakértőké.

Több szemtanú azt mondta, hogy Anthony egyre agresszívebbé vált a vita során, és úgy tűnt, mintha kifejezetten a konfliktust keresné. Egyes tanúk szerint többször is arra kérték, hogy hagyja el a helyszínt, ő azonban ezt megtagadta. A vallomások szerint Anthony olyan kijelentéseket tett, mint az „Érints meg, és megtudod”, illetve „Ha azt akarod, hogy elmenjek, neked kell elmenned”. Több diák arról számolt be, hogy a fiú a szóváltás közben egyik kezét végig a hátizsákjában tartotta. 

A tanúk többsége azonban nem gondolta, hogy valóban fegyver lehet nála.

A késelést megelőző pillanatokról eltérő vallomások hangzottak el. A tanúk nem értettek egyet abban, hogy Metcalf pontosan hogyan érintette meg Anthonyt, illetve egy vagy két kézzel tette-e ezt. Abban azonban egyetértettek, hogy a vita után Anthony mellkason szúrta a fegyvertelen fiatalt. Több diák szerint a történtek nem tűntek önvédelemnek.

Az ügy az elmúlt hónapokban országos visszhangot váltott ki. 

A tárgyalás idején Anthony támogatói és kritikusai egyaránt megjelentek a bíróság előtt. 

Az ítélethirdetés napján több mint száz tüntető gyűlt össze az épületnél, és a feszültség odáig fajult, hogy legalább egy embert őrizetbe vettek egy összetűzés után. A hatóságok jelentős rendőri erőkkel biztosították a helyszínt.

A Collin megyei ügyészség szerint az ítélet egyértelmű üzenetet küld a közösségnek.

Az ehhez hasonló erőszakot nem fogják tolerálni Collin megyében. Továbbra is elkötelezettek vagyunk iskoláink védelme, valamint az áldozatok és családjaik melletti kiállás mellett

– fogalmazott Greg Willis kerületi ügyész.

Az ikertestvér végignézte a tragédiát

A tragédia után Austin ikertestvére, Hunter Metcalf meghatódva beszélt a történtekről a WFAA YouTube-csatornájának. 

Ránéztem a bátyámra, a részletekről viszont nem akarok beszélni. Próbáltam segíteni neki 

– mondta elcsukló hangon Hunter.

Továbbra is lángokban áll Belfast, családok menekültek az égő házakból

Lapunk arról is beszámolt, hogy elszabadult a pokol Belfast utcáin: házak, autók és egy autóbusz is lángra kapott, miközben családokat kellett kimenekíteni otthonaikból a várost megrázó zavargások során

Az erőszakhullám azt követően tört ki, hogy a hatóságok gyilkossági kísérlettel vádoltak meg egy harmincéves szudáni férfit egy hétfő esti késes támadás miatt. 

Az elkövető rendkívüli kegyetlenséggel támadt rá áldozatára, a szemtanúk szerint megpróbálta levágni a férfi fejét is – számolt be róla a Brussels Signal. A rendőrség és a politikai vezetők nyugalomra szólították fel a lakosságot, a zavargások azonban több városrészre is átterjedtek, jelentős károkat és félelmet hagyva maguk után.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

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