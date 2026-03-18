Tinik a kapuban: a Bayern kényszermegoldása Buffon és Casillas útját járná be

Rendkívüli helyzetbe került a Bayern München. A bajorok kapusgondjai miatt a mindössze 16 éves Leonard Prescott bemutatkozhat az Atalanta elleni Bajnokok Ligája-visszavágón. Bár elsőre meghökkentőnek tűnik, hogy egy tinédzser védjen ilyen szinten, a futballtörténelemben már láttunk példákat arra, hogy egészen fiatal kapusok kaptak lehetőséget – és nem is akárhogyan éltek vele.

2026. 03. 18. 5:57
Óriási esélyt kaphat a Bayern München fiatal kapusa Fotó: Bahho Kara Forrás: Kirchner-Media/AFP
A futballban ritka, hogy egy topklub kapujában tinédzser kapjon lehetőséget, márpedig a Bayern München esetében most éppen ez a forgatókönyv körvonalazódik: Manuel Neuer, Jonas Urbig és Sven Ulreich sérülése miatt a mindössze 16 éves Leonard Prescott bemutatkozhat a felnőttek között az Atalanta elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő visszavágóján – igaz, a keddi állapot szerint van még esély a hétfőn edzésbe állt Urbig játékára. Hogy az ifjú német pályafutása végül milyen magasságokba emelkedik, azt egyelőre nem lehet tudni, ám a példa adott előtte: voltak már olyan kapusok a futballtörténelemben, akik hasonlóan fiatalon kaptak lehetőséget – és végül a sportág legendáivá váltak.

Leonard Prescott alighanem kiegyezne egy Gianluigi Buffonéhoz hasonló pályafutással Fotó: Paco Serinelli/AFP

Adottak a példák Leonard Prescott előtt

A legismertebb korai berobbanások közé tartozik Gianluigi Buffon története. Az olasz kapus 1995-ben, mindössze 17 évesen debütált a Parma színeiben, ráadásul rögtön az akkori sztárcsapat, az AC Milan ellen. A bemutatkozás nem egyszerű „beugrás” volt: Buffon kezdőként lépett pályára, és már az első meccsén olyan védéseket mutatott be – többek között George Weah és Roberto Baggio helyzeteinél –, amelyek azonnal jelezték, hogy kivételes tehetségről van szó. A 0-0-s döntetlen után hamar stabil kezdővé vált Parmában, majd néhány éven belül már Olaszország egyik legjobb kapusaként tartották számon. Innen vezetett az útja a Juventushoz, amelynél legendává vált: több mint egy évtizeden át meghatározó játékos volt, és 2006-ban világbajnoki címet nyert az olasz válogatottal. Buffon pályafutása tankönyvi példája annak, amikor a korai lehetőség nemcsak ígéret marad, hanem korszakos karrierré teljesedik ki.

Szintúgy izgalmas, de még különlegesebb körülmények között indult Iker Casillas karrierje a Real Madridnál.

A spanyol kapus már tinédzserként a felnőttkeret közelébe került, és legendássá vált történet, hogy egy Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt gyakorlatilag az iskolából kellett „kikérni”, hogy leülhessen a kispadra.

Nem sokkal később, 18 évesen már pályára is lépett, és rövid időn belül a világ egyik legnagyobb klubjának első számú kapusa lett. A 2000-es BL-döntőben már kezdőként védett, és bár ekkor még nagyon fiatal volt, kulcsszerepet játszott a Real Madrid sikerében. A következő években Casillas nemcsak klubszinten, hanem a válogatottban is meghatározó figurává vált: három Bajnokok Ligája-győzelem, világbajnoki cím és két Európa-bajnoki arany fémjelzi pályafutását. Higgadtsága, reflexei és vezetői képességei miatt sokáig a világ egyik legmegbízhatóbb kapusának számított.

A modern futball egyik legismertebb „tinikapus-sztorija” Gianluigi Donnarumma nevéhez fűződik. Az AC Milan mindössze 16 évesen dobta be a mély vízbe 2015-ben, amikor egy sérüléshullám és formahanyatlás miatt lehetőséget kapott a kezdőcsapatban. Donnarumma az első pillanattól kezdve rendkívüli érettséget mutatott: magabiztos kijövetelek, kiváló reflexek és meglepő nyugalom jellemezte játékát. Nem átmeneti megoldásnak bizonyult, hanem rövid időn belül stabil kezdővé vált, és éveken keresztül a Milan egyik legfontosabb játékosa volt. Pályafutása később a Paris Saint-Germainnél folytatódott, miközben az olasz válogatottal 2021-ben Európa-bajnoki címet nyert – ráadásul a torna legjobbjának is megválasztották. Donnarumma esete elsősorban azt mutatta meg, hogy a modern futballban is van helye a rendkívül korai áttörésnek, ha a tehetség és a mentális felkészültség találkozik – gondoljunk csak Max Dowman esetére, az Arsenal történelmet író fiatalját is éppen ezek miatt emelik ki.

Hasonlóan magas szintre jutott Jan Oblak és Thibaut Courtois: Oblak már 16 évesen debütált Szlovéniában, és bár eleinte nem került reflektorfénybe, fokozatos fejlődéssel eljutott az Atlético Madridig, amelynél évekig a világ egyik legkiegyensúlyozottabb kapusának számított, elsősorban hibátlan helyezkedésével, nyugalmával és elképesztő védési hatékonyságával. Courtois ezzel szemben szinte azonnal berobbant: még tinédzserként lett a Genk első számú kapusa – ekkor barátkozott össze Tőzsér Dániellel, aki akkoriban a belga együttes csapatkapitánya volt –, majd alig néhány évvel később már a nemzetközi elitben védett, és kulcsszerepet játszott csapatai – Chelsea, Atlético Madrid, Real Madrid – sikereiben.

Nem mindig lesz tündérmese

Ugyanakkor nem minden történet alakul ilyen fényesen, a korai debütálás önmagában nem jelent garanciát a sikerre, s Gianluca Pacchiarotti példája éppen erre figyelmeztet. A Pescara színeiben 16 évesen bemutatkozó kapus végül nem tudta beváltani a hozzá fűzött reményeket. Pacchiarotti sokáig korrekordernek számított a kapusok között, ám a probléma éppen abból fakadt, ami a történetét különlegessé tette. Kapusként rendkívül nehéz ilyen fiatalon tartósan magas szinten teljesíteni. A poszt sajátossága, hogy a hibák látványosak és közvetlenül gólokhoz vezethetnek, miközben a tapasztalat – helyezkedés, döntéshozatal, kommunikáció – csak évek alatt épül fel. Pacchiarotti esetében a kezdeti lehetőséget nem követte stabil fejlődési ív: nem tudta hosszú távon megszilárdítani a helyét, és karrierje később alacsonyabb osztályokban folytatódott.

Ez utóbbi példából is látszik: a kapusposzt sajátossága, hogy a játékosok többsége később érik be. A tapasztalat, a döntéshozatal gyorsasága, a védelem irányítása és a mentális stabilitás mind olyan tényezők, amelyek idővel fejlődnek ki igazán. Éppen ezért számít különlegesnek minden olyan eset, amikor egy klub már 16-17 évesen bizalmat szavaz egy kapusnak – legyen szó tudatos építkezésről vagy kényszerhelyzetről. Hogy Prescott végül melyik utat járja be, arra csak az idő adhat választ, ám az Atalanta elleni mérkőzés remek lehetőséget kínál arra, hogy a Buffonék által kitaposott ösvényen induljon el.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

