Tinik a kapuban: a Bayern kényszermegoldása Buffon és Casillas útját járná be

A futballban ritka, hogy egy topklub kapujában tinédzser kapjon lehetőséget, márpedig a Bayern München esetében most éppen ez a forgatókönyv körvonalazódik: Manuel Neuer, Jonas Urbig és Sven Ulreich sérülése miatt a mindössze 16 éves Leonard Prescott bemutatkozhat a felnőttek között az Atalanta elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő visszavágóján – igaz, a keddi állapot szerint van még esély a hétfőn edzésbe állt Urbig játékára. Hogy az ifjú német pályafutása végül milyen magasságokba emelkedik, azt egyelőre nem lehet tudni, ám a példa adott előtte: voltak már olyan kapusok a futballtörténelemben, akik hasonlóan fiatalon kaptak lehetőséget – és végül a sportág legendáivá váltak.

Leonard Prescott alighanem kiegyezne egy Gianluigi Buffonéhoz hasonló pályafutással Fotó: Paco Serinelli/AFP

Adottak a példák Leonard Prescott előtt

A legismertebb korai berobbanások közé tartozik Gianluigi Buffon története. Az olasz kapus 1995-ben, mindössze 17 évesen debütált a Parma színeiben, ráadásul rögtön az akkori sztárcsapat, az AC Milan ellen. A bemutatkozás nem egyszerű „beugrás” volt: Buffon kezdőként lépett pályára, és már az első meccsén olyan védéseket mutatott be – többek között George Weah és Roberto Baggio helyzeteinél –, amelyek azonnal jelezték, hogy kivételes tehetségről van szó. A 0-0-s döntetlen után hamar stabil kezdővé vált Parmában, majd néhány éven belül már Olaszország egyik legjobb kapusaként tartották számon. Innen vezetett az útja a Juventushoz, amelynél legendává vált: több mint egy évtizeden át meghatározó játékos volt, és 2006-ban világbajnoki címet nyert az olasz válogatottal. Buffon pályafutása tankönyvi példája annak, amikor a korai lehetőség nemcsak ígéret marad, hanem korszakos karrierré teljesedik ki.

Szintúgy izgalmas, de még különlegesebb körülmények között indult Iker Casillas karrierje a Real Madridnál.

A spanyol kapus már tinédzserként a felnőttkeret közelébe került, és legendássá vált történet, hogy egy Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt gyakorlatilag az iskolából kellett „kikérni”, hogy leülhessen a kispadra.

Nem sokkal később, 18 évesen már pályára is lépett, és rövid időn belül a világ egyik legnagyobb klubjának első számú kapusa lett. A 2000-es BL-döntőben már kezdőként védett, és bár ekkor még nagyon fiatal volt, kulcsszerepet játszott a Real Madrid sikerében. A következő években Casillas nemcsak klubszinten, hanem a válogatottban is meghatározó figurává vált: három Bajnokok Ligája-győzelem, világbajnoki cím és két Európa-bajnoki arany fémjelzi pályafutását. Higgadtsága, reflexei és vezetői képességei miatt sokáig a világ egyik legmegbízhatóbb kapusának számított.