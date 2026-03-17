A bajnoki cím küszöbére lőtte az Arsenalt, majd iskolába ment a PL legújabb csillaga

Noha az Arsenal mezőnyfölényben futballozott az Everton ellen, Max Dowman beállásáig ez meddőnek bizonyult, ráadásul a vendégcsapatnak voltak veszélyesebb helyzetei. Aztán jött a 16 éves csodagyerek, aki bő húsz perc alatt megváltoztatta a játék képét, és mindkét gólból kivette a részét. Előbb az ő ívelése után pattant a labda Piero Hincapiéről a gólt szerző Gyökeres Viktor elé, majd a ráadásban maga is betalált: az egyenlíteni igyekvő Everton felküldte Jordan Pickford kapust a szögletnél, az Arsenal azonban megszerezte a labdát, Dowman pedig két embert is átjátszva végigszáguldott a pályán, majd a kapuba gurítva a Premier League történetének legfiatalabb gólszerzője lett, idősebb rekordot megdöntve, mint ő maga. Hogy mennyire ifjú játékosról van szó, jól mutatja, hogy még nem vezethet, legálisan csak két év múlva vásárolhat sört Angliában, és minden egyes alkalommal, amikor Mikel Arteta a felnőttkeretbe nevezi, a biztonsági előírások miatt egy másik öltözőt kell használnia, és mindezek mellett az iskolát sem hanyagolhatja el – a szombati teljesítmény talán megér majd egy hírt a suliújságban. De adódik a kérdés, hogy jutott el addig, hogy ilyen fiatalon a világ egyik legjobb csapatában kap játéklehetőséget?

Max Dowman a Leeds United ellen mutatkozott be a Premier League-ben (Fotó: AFP/Henry Nicholls)

Max Dowman és a kezdetek

Dowman 2009. december 31-én született az angliai Chelmsfordban. Ötévesen került az Arsenal akadémiájára, ahol hamar kiderült, hogy különleges tehetségről van szó. A klubnál már nagyon fiatalon a korosztályánál idősebbek között játszott: tizenhárom évesen már az U18-as csapatban szerepelt, majd az Ifjúsági Bajnokok Ligája történetének legfiatalabb gólszerzője lett, amikor 14 évesen betalált az Atalanta ellen.

A rekordok később is követték. 2025-ben már a felnőttcsapat közelébe került, a nyári alapozás során többször is lehetőséget kapott, majd augusztus végén a Premier League-ben is bemutatkozott. Itt érdemes kiemelni, hogy már egy évvel korábban is edzhetett a felnőttekkel, a szabályok miatt azonban még nem játszhatott a PL-ben – igaz, végül a kupasorozatokban sem kapott akkor még lehetőséget. Az új idényben viszont már semmi sem akadályozta meg a debütálást, a Leeds United ellen csereként állt be, és már akkor letette a névjegyét, ugyanis a hajrában kiharcolt egy tizenegyest. Hogy nem lett rekorder, arról éppen az Arsenal másik fiatal csillaga, Ethan Nwaneri tehet, a jelenleg a Marseille-nél kölcsönben szereplő játékos 64 nappal volt fiatalabb a PL-bemutatkozásnál, és ezzel ő tartja a rekordot.