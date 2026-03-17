A bajnoki cím küszöbére lőtte az Arsenalt, majd iskolába ment a PL legújabb csillaga

Szombaton újabb lépést tett a Premier League-aranyérem felé az Arsenal, amely 2-0-ra legyőzte az Evertont, miközben a Manchester City csupán 1-1-es döntetlenre volt képes a West Ham United vendégeként. Mikel Arteta együttese sokáig csak szenvedett a liverpooli ellenféllel szemben, aztán jött egy alig 16 éves futballista, és csereként beállva kulcsszerepet játszott a találkozó megnyerésében. De kicsoda Max Dowman, és miért mondta róla John Terry, hogy Lionel Messi óta nem látott ilyen játékost?

Bacsinszki Ádám
2026. 03. 17. 5:55
A történelmi gólt követő ünneplés Fotó: Ben Stanstall Forrás: AFP
Noha az Arsenal mezőnyfölényben futballozott az Everton ellen, Max Dowman beállásáig ez meddőnek bizonyult, ráadásul a vendégcsapatnak voltak veszélyesebb helyzetei. Aztán jött a 16 éves csodagyerek, aki bő húsz perc alatt megváltoztatta a játék képét, és mindkét gólból kivette a részét. Előbb az ő ívelése után pattant a labda Piero Hincapiéről a gólt szerző Gyökeres Viktor elé, majd a ráadásban maga is betalált: az egyenlíteni igyekvő Everton felküldte Jordan Pickford kapust a szögletnél, az Arsenal azonban megszerezte a labdát, Dowman pedig két embert is átjátszva végigszáguldott a pályán, majd a kapuba gurítva a Premier League történetének legfiatalabb gólszerzője lett, idősebb rekordot megdöntve, mint ő maga. Hogy mennyire ifjú játékosról van szó, jól mutatja, hogy még nem vezethet, legálisan csak két év múlva vásárolhat sört Angliában, és minden egyes alkalommal, amikor Mikel Arteta a felnőttkeretbe nevezi, a biztonsági előírások miatt egy másik öltözőt kell használnia, és mindezek mellett az iskolát sem hanyagolhatja el – a szombati teljesítmény talán megér majd egy hírt a suliújságban. De adódik a kérdés, hogy jutott el addig, hogy ilyen fiatalon a világ egyik legjobb csapatában kap játéklehetőséget?

Max Dowman a Leeds United ellen mutatkozott be a Premier League-ben (Fotó: AFP/Henry Nicholls)

Max Dowman és a kezdetek

Dowman 2009. december 31-én született az angliai Chelmsfordban. Ötévesen került az Arsenal akadémiájára, ahol hamar kiderült, hogy különleges tehetségről van szó. A klubnál már nagyon fiatalon a korosztályánál idősebbek között játszott: tizenhárom évesen már az U18-as csapatban szerepelt, majd az Ifjúsági Bajnokok Ligája történetének legfiatalabb gólszerzője lett, amikor 14 évesen betalált az Atalanta ellen.

A rekordok később is követték. 2025-ben már a felnőttcsapat közelébe került, a nyári alapozás során többször is lehetőséget kapott, majd augusztus végén a Premier League-ben is bemutatkozott. Itt érdemes kiemelni, hogy már egy évvel korábban is edzhetett a felnőttekkel, a szabályok miatt azonban még nem játszhatott a PL-ben – igaz, végül a kupasorozatokban sem kapott akkor még lehetőséget. Az új idényben viszont már semmi sem akadályozta meg a debütálást, a Leeds United ellen csereként állt be, és már akkor letette a névjegyét, ugyanis a hajrában kiharcolt egy tizenegyest. Hogy nem lett rekorder, arról éppen az Arsenal másik fiatal csillaga, Ethan Nwaneri tehet, a jelenleg a Marseille-nél kölcsönben szereplő játékos 64 nappal volt fiatalabb a PL-bemutatkozásnál, és ezzel ő tartja a rekordot.

A Leeds elleni szereplés után a Liverpool otthonában is bevetette Arteta, utána viszont jött egy hosszabb szünet a bajnokságban, ami alatt „csak” két Ligakupa- és egy Bajnokok Ligája-mérkőzés jutott neki. Decemberben ráadásul sérülés miatt kidőlt a sorból, a visszatérésre a Mansfield ellen 2-1-re megnyert FA-kupa-találkozón került sor, melyen remekül játszott. A Leverkusen ellen ott volt a kispadon, hétvégén viszont ismét megkapta az esélyt: Arteta azzal az utasítással küldte pályára, hogy menjen, tegye a dolgát, és nyerje meg csapatának a meccset. Megtette...

– Ez nem csak a góljáról szól. Megváltoztatta a meccset. Minden egyes alkalommal, amikor megkapta a labdát, valami történt. Veszélyesebbé váltunk vele, hogy ennyire fiatalon, ebben a kontextusban és ilyen nyomás alatt képes erre, egyszerűen nem normális. Mindezt a lehető legnagyobb természetességgel teszi, a döntései következtében mindig történik valami. Minden alkalommal, amikor bekapcsolódott a játékba, megváltozott a tempó. Új szintre emelte a stadionban uralkodó energiákat – dicsérte meg Dowmant Arteta.

– Szinte mindig jó döntést hoz, a gólnál is ezt tette. Amikor látod játszani, nem gondolnád, hogy tizenhat éves. Higgadtságot és magabiztosságot áraszt, amikor nála a labda. Egy ideig sérült volt, de visszatért, és ugyanazzal az önbizalommal játszik, mint korábban. Hihetetlen, nagyon jó játékos – tette hozzá Gyökeres.

Messihez hasonlítják

Akik régóta figyelik a pályafutását, egyáltalán nem lepődtek meg az Everton elleni produkción. Utánpótlásedzői szerint Dowman legnagyobb erőssége a labdavezetés és az egy az egy elleni játék: képes hosszú sprintben, több védőt kicselezve vezetni a labdát, miközben megőrzi a kontrollt, és pontosan ezt láthatta a közönség a történelmi gólnál is.

Ezt a képességét emelte ki a Chelsea legendája, John Terry is, aki a futballtörténelem legnagyobbjával is párhuzamot vont: – Micsoda játékos, egészen elképesztő.

Úgy egy évvel korábban néztem őt a Chelsea ellen, Lionel Messi óta nem láttam senkit így elsuhanni az ellenfelek mellett, mint őt.

A türelem a legfontosabb

Az Arsenalnál ugyanakkor igyekeznek lehűteni a kedélyeket. Arteta már többször hangsúlyozta, hogy Dowman kivételes tehetség, de a fejlődéséhez időre és türelemre van szükség. Az angol futball történelme bővelkedik olyan példákban, amikor egy-egy fiatal csillag túl korán kapott túl nagy figyelmet: a londoniaknál maradva gondoljunk például Jack Wilshere-re, aki hiába robbant be 17 évesen, sérülései miatt végül nem tudta azt a pályát befutni, amit jósoltak neki, de napestig lehetne sorolni a hasonló példákat.

Sokan már a Leverkusen elleni visszavágón is a kezdőcsapatba neveznék Dowmant, Arteta azonban nem akart ennyire előreszaladni: – Nyugalom! Most le kell szállnunk a földre, és kiélvezni a pillanatot. Utána meglátjuk, mit hoz a holnap.

Új szerződést például biztosan, Dowman ugyanis amint betölti a tizenhetet decemberben, aláírja élete első profi szerződését az Arsenalnál. A klub nem akar kockáztatni egy ilyen kaliberű tehetségnél, aki már a legmagasabb szinten, nyomás alatt is megmutatta, hogy mire képes. És ha így folytatja, még a szombatihoz hasonló, rengeteg emlékezetes pillanatot fog szerezni a szurkolóknak.

