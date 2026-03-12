Kiderült, mit mondott a Leverkusen edzője csapata gólja után az Arsenal trénerének

A gól nélküli első félidőt követően a Bayer Leverkusen rögtön a második játékrész elején megszerezte a vezetést, az Arsenal azonban a hajrában tizenegyesből egyenlített, így kedvező helyzetből várhatja a jövő keddi, londoni visszavágót. A német csapat az angolok legnagyobb fegyverét, a szögletrúgást fordította ellenük, és érdekes volt látni, hogy a találat után a Leverkusent irányító Kasper Hjulmand az Arsenal pontrúgás-specialistájával, Nicolas Joverrel váltott néhány szót.

Nem bírt egymással a Bayer Leverkusen és az Arsenal Fotó: Hesham Elsherif/Anadolu/AFP

A Leverkusen is él a csodafegyverrel

– Csupán néhányszor találkoztam vele, nem vagyunk barátok, szóval nem erről van szó. Azt mondta, hogy „szóval ti is csináljátok”, én meg azt feleltem, hogy „naná” – utalt Hjulmand a saját, mérkőzés előtti nyilatkozatára, amikor az Arsenal pontrúgásainál fellelhető elzárásokról kérdezték. – Amit mondtam a sajtótájékoztatón, az nem az Arsenalról szólt, hanem általánosságban beszéltem erről – mi is csináljuk, ahogyan mindenki más is.

Nem hibáztatom az Arsenalt azért, amit tesz, csupán megkérdőjelezem. Benne van a szabályokban, hogy engedélyezettek ezek a támadó blokkok és elzárások azon a területen, labda nélkül?

Csupán erre irányult a kérdésem. Jover erre reflektált, amikor azt mondta, hogy mi is csináljuk, én pedig sohasem állítottam ennek az ellenkezőjét.

Az 53 esztendős dán szakember a mérkőzéssel kapcsolatban elmondta, vegyes érzései vannak.

– Nagyon jó teljesítményt nyújtottunk egy elit csapat ellen. Természetesen csalódott vagyok az utolsó pillanatok miatt, az 1-0 nyilván sokkal jobb lett volna az 1-1-nél. Nem érzem, hogy büntetőt ért volna az eset, de ez van. Reménnyel utazunk Londonba, a nyomás az Arsenalon van, mégpedig sok. Ismét erős teljesítményt kell nyújtanunk, de képesek vagyunk rá. Meg kell ragadnunk a lehetőséget, várjuk a keddet, most viszont csak a Bayern számít – utalt a müncheniek elleni hétvégi bajnokira a tréner.

Az Arsenalnál a javulás a cél

Mikel Arteta, az Arsenal menedzsere nem volt elégedett azzal, ahogy csapata a kapott gólnál védekezett.

– Ennek mindig két oldala van. Egyrészt ott az ellenfél, amely rájátszott a gyengeségre, és hiányzott a figyelem is. És ott vagyunk, mutattunk a srácoknak három klipet is a múlt hétvégéről három különböző helyzetről, mégsem voltunk eléggé felkészülve.