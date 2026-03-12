Bayer LeverkusenBajnokok LigájaMikel ArtetaArsenalKasper Hjulmand

Kiderült, mit mondott a Leverkusen edzője csapata gólja után az Arsenal trénerének

Nem bírt egymással a Bayer Leverkusen és az Arsenal a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzésén, amely 1-1-es döntetlennel ért véget. A lefújás után a Leverkusent irányító Kasper Hjulmand elárulta, mit mondott csapata gólja után a vendégek stábtagjának, Nicolas Jovernek.

Magyar Nemzet
2026. 03. 12. 7:42
Kasper Hjulmand szerint van keresnivalójuk a visszavágón is Fotó: Ulrik Pedersen Forrás: NurPhoto/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A gól nélküli első félidőt követően a Bayer Leverkusen rögtön a második játékrész elején megszerezte a vezetést, az Arsenal azonban a hajrában tizenegyesből egyenlített, így kedvező helyzetből várhatja a jövő keddi, londoni visszavágót. A német csapat az angolok legnagyobb fegyverét, a szögletrúgást fordította ellenük, és érdekes volt látni, hogy a találat után a Leverkusent irányító Kasper Hjulmand az Arsenal pontrúgás-specialistájával, Nicolas Joverrel váltott néhány szót.

Nem bírt egymással a Bayer Leverkusen és az Arsenal
Nem bírt egymással a Bayer Leverkusen és az Arsenal Fotó: Hesham Elsherif/Anadolu/AFP

A Leverkusen is él a csodafegyverrel

– Csupán néhányszor találkoztam vele, nem vagyunk barátok, szóval nem erről van szó. Azt mondta, hogy „szóval ti is csináljátok”, én meg azt feleltem, hogy „naná” – utalt Hjulmand a saját, mérkőzés előtti nyilatkozatára, amikor az Arsenal pontrúgásainál fellelhető elzárásokról kérdezték. – Amit mondtam a sajtótájékoztatón, az nem az Arsenalról szólt, hanem általánosságban beszéltem erről – mi is csináljuk, ahogyan mindenki más is.

Nem hibáztatom az Arsenalt azért, amit tesz, csupán megkérdőjelezem. Benne van a szabályokban, hogy engedélyezettek ezek a támadó blokkok és elzárások azon a területen, labda nélkül?

Csupán erre irányult a kérdésem. Jover erre reflektált, amikor azt mondta, hogy mi is csináljuk, én pedig sohasem állítottam ennek az ellenkezőjét.

Az 53 esztendős dán szakember a mérkőzéssel kapcsolatban elmondta, vegyes érzései vannak.

– Nagyon jó teljesítményt nyújtottunk egy elit csapat ellen. Természetesen csalódott vagyok az utolsó pillanatok miatt, az 1-0 nyilván sokkal jobb lett volna az 1-1-nél. Nem érzem, hogy büntetőt ért volna az eset, de ez van. Reménnyel utazunk Londonba, a nyomás az Arsenalon van, mégpedig sok. Ismét erős teljesítményt kell nyújtanunk, de képesek vagyunk rá. Meg kell ragadnunk a lehetőséget, várjuk a keddet, most viszont csak a Bayern számít – utalt a müncheniek elleni hétvégi bajnokira a tréner.

Az Arsenalnál a javulás a cél

Mikel Arteta, az Arsenal menedzsere nem volt elégedett azzal, ahogy csapata a kapott gólnál védekezett.

– Ennek mindig két oldala van. Egyrészt ott az ellenfél, amely rájátszott a gyengeségre, és hiányzott a figyelem is. És ott vagyunk, mutattunk a srácoknak három klipet is a múlt hétvégéről három különböző helyzetről, mégsem voltunk eléggé felkészülve.

A baszk szakember hozzátette, ez az eredmény jó emlékeztető lehet csapatának, hogy milyen nehéz is ez a sorozat: az Arsenal először nem tudott nyerni a Bajnokok Ligája mostani kiírásában.

– Nagyon nehéz győzni a BL-ben, különösen idegenben. Tisztában voltunk a meccs fontosságával és az ellenfél erejével, most pedig Londonban kell pontot tennünk ennek a végére. Megnézzük, mibe kell fejlődnünk, hogy sokkal hatékonyabbak legyünk néhány dologban, melyeket ma nem csináltunk jól.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Vida Ákos
idezojelekmuzulmán

Muzulmán miniszterelnök lesz Németországban

Vida Ákos avatarja

Az első választók 28 százaléka a Zöldekre, 14 százaléka a kommunista Baloldalra és hat százalékuk az SPD-re szavazott.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu