Nagy pofont kapott a Bundesliga magyar legendája Németországban

Németországban az egyik vezető sportlap, a Sport Bild írta meg , hogy az RB Leipzig és Willi Orbán közös útjai 2027 nyarán elválhatnak. A lap szerint a magyar válogatott alapemberének jelenlegi, jövő nyárig érvényes szerződését a Lipcse nem hosszabbítja meg, és még az is elképzelhető, hogy Bundesliga által nemrég legendaként ünnepelt Orbán idén nyáron távozik, ha a klub pénzt akar kapni érte.

Willi Orbán a Lipcse Bundesliga-legendája, de német hírek szerint nem maradhat a klubnál Fotó: JAN WOITAS / DPA

Februárban játszotta le a 250. meccsét Willi Orbán a Lipcse színeiben a német élvonalban, ami után a Bundesliga a hivatalos oldalán köszöntötte fel őt. A 33 éves magyar védő összesen 377 mérkőzésen szerepelt a klubban, ezzel ő az RB Leipzig történetének második legtöbbször pályára lépő futballistája a klubot már elhagyó Yussuf Poulsen (425) után.

Orbán 2015-ben, még a másodosztályba igazolt Lipcsébe, és kulcsfigurája volt a klub felemelkedésének, ami a Bundesligában dobogós helyezéseket, Német Kupa-győzelmeket és Bajnokok Ligája-elődöntőt is ért.

Willi Orbán a Lipcse Bundesliga-legendája, de hiába akarna maradni

A magyar válogatott alapembere ugyan már nem fiatal, de kiváló formában tartja magát, és korábban beszélt is arról, hogy példaképe, a Real Madridban is megfordult Pepe negyvenévesen még világbajnokságon szerepelt, és ő is hosszú pályafutást tervez a legmagasabb szinten.

Orbán a jelenlegi idényben is alapembere a Lipcsének, a Bundesliga mind a 25 eddigi fordulójában kezdő volt, és egy meccs kivételével az összeset végig is játszotta. A 64-szeres magyar válogatott játékos az előző idényben még csapatkapitány volt, ezt a tisztséget tavaly nyáron vették el tőle a német válogatott David Raum javára.

A Lipcse fiatalabb játékost építene be a helyére, januárban már szerződtette a húszéves Abdoul Konét, aki csak nyáron csatlakozik a csapathoz, előtte a francia másodosztályú Stade Reimsnél fejezi be a szezont.

Orbán korábban az összes érte érkezett ajánlatot elutasította, ezért is lehet nagy pofon neki, hogy a klub most nem hosszabbít vele szerződést a német sajtóhírek szerint. Az egyik forgatókönyv szerint kitölti a jövő nyárig szóló szerződését, és fokozatosan átadja a helyét az utódnak, a másik szerint akár már idén távozhat, mert így még pénzt kaphatna érte a Leipzig. Orbán jelenlegi piaci értéke hatmillió euró, ezzel a hatodik legértékesebb magyar futballista.