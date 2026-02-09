gulácsi péterbundesligarb leipzigmaarten vandevoordt

Gulácsi Péter megszólalt, miután az RB Leipzig végleg döntött a sorsáról + videó

Az RB Leipzig a jelenlegi három kapusával vág neki a 2026/27-es szezonnak, de megváltozott felállásban – derült ki hétfő este. Gulácsi Péter szerződését egy évvel meghosszabbították, de a Bild szerint kevesebb lesz a fizetése, és kevesebb játéklehetőséghez jut. Az RB Leipzig közleményt adott ki, és Gulácsi Péter is megszólalt.

Magyar Nemzet
2026. 02. 09. 18:45
Leopold Zingerle, Gulácsi Péter és Maarten Vandevoordt (balról jobbra) Frederik Gössling kapusedző (jobbra) mellett Forrás: RB Leipzig
A Bundesliga tabelláján jelenleg negyedik helyen álló RB Leipzig mindhárom kapusával szerződést hosszabbított: a jelenlegi első számú kapus, a 35 éves Gulácsi Péter egy évvel, 2027-ig meghosszabbította szerződését. Maarten Vandevoordt (23) 2030-ig, míg a harmadik számú hálóőr, Leopold Zingerle (31) 2028-ig szóló új szerződést írt alá – jelentette be az RB Leipzig.

Gulácsi Péter marad az RB Leipzig csapatában
Gulácsi Péter marad az RB Leipzig csapatában Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

Gulácsi feladata Vandevoordt fejlődésének segítése lehet

A Bild arról ír, hogy Gulácsi jelenleg is kulcsembere az RB Leipzig csapatának, de a nyáron Vandevoordt átveszi a szerepét. Dacára annak, hogy Gulácsi kiváló erőnléti állapotából fakadóan még évekig védhetne magas szinten. Ám belement abba, hogy a jövőben kevesebbet áll majd a lipcsei kapuban, inkább az lesz a feladata, hogy a tapasztalatával segítse Vandevoordt fejlődését.

A Bild szerint Gulácsi jelenleg akár évi 5,5 millió eurót is kereshet, de az új megállapodás alapján legfeljebb 3 millió eurót kap – írta meg a Csakfoci.

Marcel Schäfer, az RB Leipzig sportigazgatója a klub honlapján a következőket mondta:

– Örömmel jelentjük be, hogy három kapusunkkal szerződést hosszabbítottunk. Pete-tel, Maartennel és Leóval rendkívül magas színvonalú játékosaink vannak a poszton, és minden bizonnyal a Bundesliga egyik legerősebb trióját alkotják. Pete-re mindig lehet számítani, tizenegyedik szezonjában ismét bebizonyítja, hogy megbízható támasz, évek óta hozza a színvonalát országos és nemzetközi szinten is, és tapasztalatával továbbra is sokat tud tenni a csapatért – dicsérte Gulácsit Marcel Schäfer. 

– Néhány évvel ezelőtt azzal a várakozással szerződtettük Maartent, hogy ő a jövő. Nagy potenciállal rendelkezik, és már fiatalon, közel kétszáz profi mérkőzésen bizonyította képességeit. Az RB Leipzignél is bizonyította az eddigi fellépésein a kvalitásait, és megmutatta, hogy játékstílusa tökéletesen illik ahhoz a futballhoz, amelyet játszani szeretnénk – mondta Vandevoordtról Marcel Schäfer. 

Gulácsi: Örülök, hogy folytatódik az RB Leipzignél megkezdett utam

Megszólalt Gulácsi Péter is:

– Nagyon örülök, hogy folytatódik az RB Leipzignél megkezdett utam. A klub és a város a második otthonom és a családom, így sosem volt kérdés számomra, hogy meg akarom hosszabbítani a szerződésemet itt, és meg akarom kezdeni a tizenkettedik évem. Már annyi mindent megtapasztaltunk együtt, és annyi sikert ünnepeltünk – remélem, hogy ez így lesz a következő másfél évben is – mondta Gulácsi Péter.

Amint arról beszámoltunk, a Bundesliga 21. fordulójában múlt vasárnap az RB Leipzig 2-1-re győzött a Köln otthonában, a lipcsei kaput pedig Gulácsi Péter védte, s Willi Orbán is pályán volt.

Gulácsi Péter 2015-ben, a Salzburgtól igazolt Lipcsébe, és azóta 360 tétmérkőzésen védett, 2022-ben és 2023-ban Német Kupát nyert a csapattal. Az 58-szoros magyar válogatott kapusnak a következő lesz tehát a 12. idénye az RB Leipzig színeiben.

Gulácsi Péter a Facebook-oldalán megosztotta a hírt:

 

 

Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

