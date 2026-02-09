Gulácsi Péter megszólalt, miután az RB Leipzig végleg döntött a sorsáról + videó

A Bundesliga tabelláján jelenleg negyedik helyen álló RB Leipzig mindhárom kapusával szerződést hosszabbított: a jelenlegi első számú kapus, a 35 éves Gulácsi Péter egy évvel, 2027-ig meghosszabbította szerződését. Maarten Vandevoordt (23) 2030-ig, míg a harmadik számú hálóőr, Leopold Zingerle (31) 2028-ig szóló új szerződést írt alá – jelentette be az RB Leipzig.

Gulácsi Péter marad az RB Leipzig csapatában Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

Gulácsi feladata Vandevoordt fejlődésének segítése lehet

A Bild arról ír, hogy Gulácsi jelenleg is kulcsembere az RB Leipzig csapatának, de a nyáron Vandevoordt átveszi a szerepét. Dacára annak, hogy Gulácsi kiváló erőnléti állapotából fakadóan még évekig védhetne magas szinten. Ám belement abba, hogy a jövőben kevesebbet áll majd a lipcsei kapuban, inkább az lesz a feladata, hogy a tapasztalatával segítse Vandevoordt fejlődését.

A Bild szerint Gulácsi jelenleg akár évi 5,5 millió eurót is kereshet, de az új megállapodás alapján legfeljebb 3 millió eurót kap – írta meg a Csakfoci.

Marcel Schäfer, az RB Leipzig sportigazgatója a klub honlapján a következőket mondta:

– Örömmel jelentjük be, hogy három kapusunkkal szerződést hosszabbítottunk. Pete-tel, Maartennel és Leóval rendkívül magas színvonalú játékosaink vannak a poszton, és minden bizonnyal a Bundesliga egyik legerősebb trióját alkotják. Pete-re mindig lehet számítani, tizenegyedik szezonjában ismét bebizonyítja, hogy megbízható támasz, évek óta hozza a színvonalát országos és nemzetközi szinten is, és tapasztalatával továbbra is sokat tud tenni a csapatért – dicsérte Gulácsit Marcel Schäfer.

– Néhány évvel ezelőtt azzal a várakozással szerződtettük Maartent, hogy ő a jövő. Nagy potenciállal rendelkezik, és már fiatalon, közel kétszáz profi mérkőzésen bizonyította képességeit. Az RB Leipzignél is bizonyította az eddigi fellépésein a kvalitásait, és megmutatta, hogy játékstílusa tökéletesen illik ahhoz a futballhoz, amelyet játszani szeretnénk – mondta Vandevoordtról Marcel Schäfer.

Gulácsi: Örülök, hogy folytatódik az RB Leipzignél megkezdett utam

Megszólalt Gulácsi Péter is: