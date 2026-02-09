Szenzációs hír a Ferencvárosnak, egyből a labdarúgó BL főtáblájára ugorhatna + videó

A görög élvonal 20. fordulójában az AEK Athén Varga Barnabás két góljának is köszönhetően 4-0-ra nyert a Panszerraikosz otthonában, és a tabella élére ugrott. Igaz, ehhez az is kellett, hogy az addigi éllovas Olimpiakosz hazai pályán 1-0-ra veszített a Panathinaikosz ellen. Ám a lényeg, hogy már nem az Olimpiakosz vezet, és amikor majd a BL 2026/27-es főtáblája összeáll, nagy lesz a jelentősége annak, hogy ki a görög bajnok. S ez a Ferencváros sorsát is meghatározhatja, amennyiben Robbie Keane alakulata lesz az NB I legjobbja. Ha olyan csapat nyeri meg a labdarúgó Bajnokok Ligája 2025/26-os kiírását, mely a bajnoki pozíciója alapján alapból indulási jogot szerez a következő kiírásra – és erre nagy esély van –, akkor jelen állás szerint az NB I-ben listavezető Ferencváros kapná meg az így felszabadult alapszakaszos helyet a BL-ben – szúrta ki az M4 Sport a Football Meets Data posztját.

Az UEFA szabályzata szerint ebben az esetben azt a csapatot illeti az automatikus indulási jog, mely az adott idényben megnyerte hazája bajnokságát és a legmagasabb koefficiens-ponttal rendelkezik, ez pedig jelen esetben a Ferencváros. Bár a „várólistán” négy csapatnak is magasabb a pontszáma az ötéves rangsor alapján, mint a Fradinak (48,250), jelenleg egyikük sem vezet hazája bajnokságában. A görög Olimpiakosz (62,250), a skót Rangers (59,250) és az ukrán Sahtar Donyeck (50,250) a második, a dán Köbenhavn (54,375) pedig az ötödik helyen áll ligájában, így most a Fradit illetné meg a BL-főtáblás hely.

Nagy szenzáció lenne, hogy a Fradi a BL-selejtező négy körét átugorhatná, és egyből a BL-főtáblán találná magát! A Fradi idén a második körben kezdett, és a negyedikben bukott el.

Ehhez azért hozzá kell tenni, hogy a FTC mögött álló leendő bajnokok közül a szerb élvonalat vezető Crvena Zvezda és a horvátoknál első Dinamo Zagreb, vagy a Dániában jelenleg második Midtjylland és a Görögországban harmadik PAOK a koefficiens-pontokat tekintve megelőzheti a Fradit, ha a jelenleg zajló nemzetközi kupasorozatban nagyon jól teljesít. A Crvena Zvezda, a Dinamo Zagreb, a PAOK és a Midtjylland ugyanúgy az Európa-ligában áll, mint a Ferencváros, s az ötösből négyen a 16 közé jutásért játszanak. A Fradi a Ludogorec, a Crvena Zvezda a Lille, a Dinamo Zagreb a Genk, a PAOK a Celta Vigo ellen. A Midtjylland viszont már a 16 között van, miután az alapszakasz után a harmadik helyen zárt a tabellán.