Irán nevében lövöldözött egy bevándorló Texasban + videó

Három ember meghalt, tizennégyen pedig megsebesültek a texasi Austin belvárosában, egy zsúfolt szórakozónegyedben vasárnap hajnalban elkövetett ámokfutás során. Az FBI „potenciálisan terrortámadásként” vizsgálja a texasi ügyet.

Munkatársunktól
2026. 03. 01. 22:26
Illusztráció (Forrás: NurPhoto via AFP)
Lövöldözés tört ki a texasi Austin belvárosának egy bárokkal és szórakozóhelyekkel zsúfolt részén helyi idő szerint éjjel két óra körül – számol be róla a Fox News amerikai televíziós hálózat.

Az FBI terrorcselekményre gyanakszik a texasi lövöldözéssel kapcsolatban
Az FBI terrorcselekményre gyanakszik a texasi lövöldözéssel kapcsolatban (Fotó: Anadolu via AFP)

A rendőrség tájékoztatása szerint a gyanúsított egy nagyméretű terepjáróval hajtott körbe többször is a tömb körül, mielőtt tüzet nyitott a Buford’s Backyard Beer Garden előtti teraszon, illetve a bár bejárata előtt tartózkodó vendégekre.

Lisa Davis rendőrfőnök részletesen ismertette a történteket. A támadó bekapcsolta a vészvillogót, leengedte az ablakot, majd pisztolyából tüzet nyitott az autójából, súlyos sebesüléseket okozva a teraszon és a bár előtt tartózkodóknak. A gyilkos ezután a hatodik utcán nyugat felé hajtott, egészen a Wood utcáig, ahol leparkolt. Kiszállt járművéből, ezúttal már egy puskával, és folytatta a lövöldözést a gyalogosokra. A tettes soha nem lépett be egyik bárba sem.

Az azonnali rendőrségi reagálás – a hatóságok alig egy percen belül a helyszínre értek – megakadályozta a további vérontást. A rendőrök tűzharcba keveredtek a támadóval egy kereszteződésben, ahol végül lelőtték.

A tragédia után az FBI azonnal bekapcsolódott a nyomozásba. Alex Dorn, az FBI San Antonió-i irodájának ideiglenes vezetője vasárnapi sajtótájékoztatóján óvatosan fogalmazott, de megerősítette: a folyamat még korai szakaszában van, de

„a gyanúsított és járműve kapcsán terrorizmusra utaló jelek” merültek fel.

Amikor egy újságíró rákérdezett, hogy hazai vagy nemzetközi terrorizmusról van-e szó, Dorn annyit közölt, hogy a Egyesített Terrorizmus Elhárítási Munkacsoport (Joint Terrorism Task Force) is részt vesz az ügyben.

Jelen pillanatban csak annyit mondhatunk, hogy potenciálisan terrorcselekményről van szó

– tette hozzá az FBI ügynöke, ami a szervezet visszafogott kommunikációja mellett is rendkívül aggasztó kijelentés.

A Fox News több szövetségi bűnüldöző szervtől származó forrása szerint a lövöldöző egy 53 éves, szenegáli születésű férfi volt, aki az Obama-adminisztráció idején kapott amerikai állampolgárságot, és Texasban, Pflugerville városában élt.

A források szerint a lövöldöző „Allah” feliratú öltözéket viselt, az alatta lévő pólón pedig iráni zászló volt látható. A Fox News birtokába jutott egy fotó is a feltételezett elkövetőről, amint puskával és egy „Allah tulajdona” feliratú pulóverben látható. 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: NurPhoto via AFP)

