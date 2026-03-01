Irán nevében lövöldözött egy bevándorló Texasban + videó

Lövöldözés tört ki a texasi Austin belvárosának egy bárokkal és szórakozóhelyekkel zsúfolt részén helyi idő szerint éjjel két óra körül – számol be róla a Fox News amerikai televíziós hálózat.
A rendőrség tájékoztatása szerint a gyanúsított egy nagyméretű terepjáróval hajtott körbe többször is a tömb körül, mielőtt tüzet nyitott a Buford’s Backyard Beer Garden előtti teraszon, illetve a bár bejárata előtt tartózkodó vendégekre.
Lisa Davis rendőrfőnök részletesen ismertette a történteket. A támadó bekapcsolta a vészvillogót, leengedte az ablakot, majd pisztolyából tüzet nyitott az autójából, súlyos sebesüléseket okozva a teraszon és a bár előtt tartózkodóknak. A gyilkos ezután a hatodik utcán nyugat felé hajtott, egészen a Wood utcáig, ahol leparkolt. Kiszállt járművéből, ezúttal már egy puskával, és folytatta a lövöldözést a gyalogosokra. A tettes soha nem lépett be egyik bárba sem.
Az azonnali rendőrségi reagálás – a hatóságok alig egy percen belül a helyszínre értek – megakadályozta a további vérontást. A rendőrök tűzharcba keveredtek a támadóval egy kereszteződésben, ahol végül lelőtték.
A tragédia után az FBI azonnal bekapcsolódott a nyomozásba. Alex Dorn, az FBI San Antonió-i irodájának ideiglenes vezetője vasárnapi sajtótájékoztatóján óvatosan fogalmazott, de megerősítette: a folyamat még korai szakaszában van, de
„a gyanúsított és járműve kapcsán terrorizmusra utaló jelek” merültek fel.
Amikor egy újságíró rákérdezett, hogy hazai vagy nemzetközi terrorizmusról van-e szó, Dorn annyit közölt, hogy a Egyesített Terrorizmus Elhárítási Munkacsoport (Joint Terrorism Task Force) is részt vesz az ügyben.
Jelen pillanatban csak annyit mondhatunk, hogy potenciálisan terrorcselekményről van szó
– tette hozzá az FBI ügynöke, ami a szervezet visszafogott kommunikációja mellett is rendkívül aggasztó kijelentés.
A Fox News több szövetségi bűnüldöző szervtől származó forrása szerint a lövöldöző egy 53 éves, szenegáli születésű férfi volt, aki az Obama-adminisztráció idején kapott amerikai állampolgárságot, és Texasban, Pflugerville városában élt.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!