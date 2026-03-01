Több drónt lőttek le Erbil felett, miután Irán légi támadásokat indított a régióban található amerikai katonai állások ellen, többek között az amerikai konzulátus és az Erbil nemzetközi repülőtér közelében.
Dróntámadás érte az erbíli támaszpontot + videó
Dróntámadást indítottak egy amerikai támaszpont lőszerraktára ellen az iraki Erbilben. A helyszínen másodlagos robbanások és nagy tűzvész volt látható - közölték hírügynökségek.
Az iráni Fars hírügynökség szerint egy Irán-párti csoport támadta meg az Erbil nemzetközi repülőtér közelében található amerikai katonai bázist. Hírügynökségi információk szerint füst látszott a területről, míg a lakosok erős robbanásokat hallottak.
A támadás elkövetőjeként az Irán-barát Szaraja Avlíja ad-Dam nevű iraki síita milícia jelentkezett - közölte a Rudav kurd hírtelevízió. A milícia bejelentette, hogy nagyszabású műveletet indít az Irakban működő amerikai katonai létesítmények ellen. A Rudav szerint a szélsőségesek a támadást amiatti megtorlásul indították, hogy Ali Hamenei iráni legfőbb politikai és vallási vezető életét vesztette a Teheránra mért amerikai-izraeli légicsapásokban. A milícia állítólag drónokat és "új típusú rakétákat" vetett be a repülőtér ellen, amelynek légvédelme a legtöbb harceszközt le tudta lőni. A Hava sosyal medya polgári légi közlekedéssel foglalkozó honlap szerint a robbanások az erbíli repülőtér katonai célokra elkülönített részén történtek – írta az MTI.
Borítókép: Erbil (Fotó: AFP)
