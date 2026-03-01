Rendkívüli

Orbán Viktor fontos bizonyítékokat szerzett, reggel teríti lapjait a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatban

iránizraeliamerikaikonzulátus

Dróntámadás érte az erbíli támaszpontot + videó

Dróntámadást indítottak egy amerikai támaszpont lőszerraktára ellen az iraki Erbilben. A helyszínen másodlagos robbanások és nagy tűzvész volt látható - közölték hírügynökségek.

Magyar Nemzet
2026. 03. 01. 22:06
Erbil Fotó: AHSAN MOHAMMED AHMED AHMED Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Több drónt lőttek le Erbil felett, miután Irán légi támadásokat indított a régióban található amerikai katonai állások ellen, többek között az amerikai konzulátus és az Erbil nemzetközi repülőtér közelében.

ERBIL, IRAQ - MARCH 1: Fire breaks out at Erbil Airport in northern Iraq following explosions as air defense systems carried out intensive interception operations on March 1, 2026. Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed / Anadolu (Photo by Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed / Anadolu via AFP)
Fotó: AHSAN MOHAMMED AHMED AHMED / ANADOLU

Az iráni Fars hírügynökség szerint egy Irán-párti csoport támadta meg az Erbil nemzetközi repülőtér közelében található amerikai katonai bázist. Hírügynökségi információk szerint füst látszott a területről, míg a lakosok erős robbanásokat hallottak. 

A támadás elkövetőjeként az Irán-barát Szaraja Avlíja ad-Dam nevű iraki síita milícia jelentkezett - közölte a Rudav kurd hírtelevízió. A milícia bejelentette, hogy nagyszabású műveletet indít az Irakban működő amerikai katonai létesítmények ellen. A Rudav szerint a szélsőségesek a támadást amiatti megtorlásul indították, hogy Ali Hamenei iráni legfőbb politikai és vallási vezető életét vesztette a Teheránra mért amerikai-izraeli légicsapásokban. A milícia állítólag drónokat és "új típusú rakétákat" vetett be a repülőtér ellen, amelynek légvédelme a legtöbb harceszközt le tudta lőni. A Hava sosyal medya polgári légi közlekedéssel foglalkozó honlap szerint a robbanások az erbíli repülőtér katonai célokra elkülönített részén történtek – írta az MTI.

Borítókép: Erbil (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekfehér béla

Fehér Béla velünk marad

Megyeri Dávid avatarja

Béla az életben, a munka közbeni diskurzusokban is éppen olyan volt, mint az írásai.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu