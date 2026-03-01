Arteta az Arsenal győzelme után: Ennek a jelenetnek nem lett volna szabad megtörténnie!

Rendkívüli

Orbán Viktor fontos bizonyítékokat szerzett, reggel teríti lapjait a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatban

A angol labdarúgó Premier League 28. fordulójának rangadóján vasárnap az éllovas Arsenal 2-1-ret győzött a Chelsa ellen. Mikael Arteta együttesének öt pont az előnye a második helyen álló, egy mérkőzéssel kevesebbet játszott Manchester City előtt.A Manchester United ugyancsak 2-1-re nyert a Crystal Palace ellen, és feljött a harmadik helyre az Arsenal és a Manchester City mögé.

2026. 03. 01. 21:58
David Raya hatalmas bravúrokat mutatott be az Arsenal kapujában, ez volt a meccs végén Fotó: ADRIAN DENNIS Forrás: AFP
Az Arsenal–Chelsea találkozó első félidejében két szöglet utáni találat született, ezzel 1-1 volt az állás. A második játékrészben Jurrien Timber fejesgóljával az Arsenal másodszor is megszerezte a vezetést, majd négy perc múlva emberhátrányba is került a Chelsea, miután Pedro Neto Pedro Neto három perc alatt két sárga lapot kapott! A vendégek a hosszabbításban szerzett gólját les miatt érvénytelenítették, így maradt a 2-1-es végeredmény. Mikel Arteta együttese továbbra is vezeti a tabellát, öt pont az előnye a második helyen álló, egy mérkőzéssel kevesebbet játszó Manchester City előtt. A Chelsea a hatodik.

Mikel Arteta és az Arsenal fontos csatát nyert meg
Mikel Arteta és az Arsenal fontos csatát nyert meg Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Mikel Arteta a szögletekben és David Raya bravúrjaiban is bízhat

Az Arsenal szezonbeli 15. és 16. szögletgólját szerezte, amivel beállította az egy szezonon belül szerzett szögletgólok rekordját, amelyet a londoni csapat a West Bromwich Albionnal (2016-17) és az Oldham Athletic csapatával (1992-93) tart közösen – írja az Origo. Az Arsenal nagyon sokat köszönhet a kapusának, David Raya több óriási bravúrt bemutatott, a 93. percben Alejandro Garnacho lövését is hárította. A találkozó után Arteta méltatta a kapusát.

 

– David kétségtelenül a csapatunk egyik vezére, egy olyan kapus, aki tudja, hogyan kell fenntartani a koncentrációját, és képes meccseket nyerni nekünk. Most a legvégén bemutatott védése egészen hihetetlen volt, majdnem megállt a szívem. Szóval, fantasztikus védés volt, de ennek nem lett volna szabad megtörténnie. Emberelőnyben voltunk, de nem tudtunk dominálni, ahogy kellett volna – jegyezte meg Mikel Arteta.

David Raya frissítheti az alábbi összeállítást:

Michael Carrick irányításával menetel a Manchester United

Ami a  Manchester United–Crystal Palace meccset illeti, a vendégek már a negyedik percben megszerezték a vezetést, Brennan Johnson szögletét követően Maxence Lacroix talált be. Aki az 56. percben piros kapott, az MU pedig büntetőt is rúghatott, és  Bruno Fernandes nem is hibázta el. A portugál klasszis a 65. percben  Benjámin Sesko fejére varázsolta a labdát, és a szlovén támadó góljával győzött 2-1-re a Manchester United. A megbízott vezetőedző, Michael Carrick irányításával a manchesteriek továbbra is veretlenek, hetedik mérkőzésükön a hatodik győzelmüket aratták, s a dobogó harmadik fokára léptek elő.

Premier League, 28. forduló:

  • Wolverhampton Wanderers–Aston Villa 2-0 (0-0)
  • Leeds United–Manchester City 0-1 (0-1)
  • Liverpool–West Ham United 5-2 (3-0)
  • Burnley–Brentford 3-4 (1-3)
  • Newcastle United–Everton 2-3 (1-2)
  • Bournemouth–Sunderland 1-1 (0-1)
  • Brighton–Nottingham Forest 2-1 (2-1)
  • Fulham–Tottenham Hotspur 2-1 (2-0)
  • Manchester United–Crystal Palace 2-1 (0-1)
  • Arsenal–Chelsea 2-1 (1-1)

Arsenal, Manchester City, Manchester United

A tabella:

1. Arsenal 29 58-22 64 pont
2. Manchester City 28 57-25 59
3. Manchester United 28 50-38 51
4. Aston Villa 28 38-30 51
5. Liverpool 28 47-37 48
6. Chelsea 28 49-33 45
7. Brentford 28 44-40 43
8. Everton 28 32-33 40
9. Fulham 28 40-42 40
10. Bournemouth 28 44-46 39
11. Brighton 28 38-35 37
12. Sunderland 28 29-34 37
13. Newcastle United 28 40-42 36
14. Crystal Palace 28 30-34 35
15. Leeds United 28 37-47 31
16. Tottenham Hotspur 28 38-43 29
17. Nottingham Forest 28 26-41 27
18. West Ham United 28 34-54 25
19. Burnley 28 32-56 19
20. Wolverhampton Wanderers 29 20-51 13

