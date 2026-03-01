Arteta az Arsenal győzelme után: Ennek a jelenetnek nem lett volna szabad megtörténnie!

Az Arsenal–Chelsea találkozó első félidejében két szöglet utáni találat született, ezzel 1-1 volt az állás. A második játékrészben Jurrien Timber fejesgóljával az Arsenal másodszor is megszerezte a vezetést, majd négy perc múlva emberhátrányba is került a Chelsea, miután Pedro Neto Pedro Neto három perc alatt két sárga lapot kapott! A vendégek a hosszabbításban szerzett gólját les miatt érvénytelenítették, így maradt a 2-1-es végeredmény. Mikel Arteta együttese továbbra is vezeti a tabellát, öt pont az előnye a második helyen álló, egy mérkőzéssel kevesebbet játszó Manchester City előtt. A Chelsea a hatodik.

Mikel Arteta és az Arsenal fontos csatát nyert meg Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Mikel Arteta a szögletekben és David Raya bravúrjaiban is bízhat

Az Arsenal szezonbeli 15. és 16. szögletgólját szerezte, amivel beállította az egy szezonon belül szerzett szögletgólok rekordját, amelyet a londoni csapat a West Bromwich Albionnal (2016-17) és az Oldham Athletic csapatával (1992-93) tart közösen – írja az Origo. Az Arsenal nagyon sokat köszönhet a kapusának, David Raya több óriási bravúrt bemutatott, a 93. percben Alejandro Garnacho lövését is hárította. A találkozó után Arteta méltatta a kapusát.

– David kétségtelenül a csapatunk egyik vezére, egy olyan kapus, aki tudja, hogyan kell fenntartani a koncentrációját, és képes meccseket nyerni nekünk. Most a legvégén bemutatott védése egészen hihetetlen volt, majdnem megállt a szívem. Szóval, fantasztikus védés volt, de ennek nem lett volna szabad megtörténnie. Emberelőnyben voltunk, de nem tudtunk dominálni, ahogy kellett volna – jegyezte meg Mikel Arteta.

Michael Carrick irányításával menetel a Manchester United

Ami a Manchester United–Crystal Palace meccset illeti, a vendégek már a negyedik percben megszerezték a vezetést, Brennan Johnson szögletét követően Maxence Lacroix talált be. Aki az 56. percben piros kapott, az MU pedig büntetőt is rúghatott, és Bruno Fernandes nem is hibázta el. A portugál klasszis a 65. percben Benjámin Sesko fejére varázsolta a labdát, és a szlovén támadó góljával győzött 2-1-re a Manchester United. A megbízott vezetőedző, Michael Carrick irányításával a manchesteriek továbbra is veretlenek, hetedik mérkőzésükön a hatodik győzelmüket aratták, s a dobogó harmadik fokára léptek elő.