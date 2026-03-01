Rendkívüli

Orbán Viktor fontos bizonyítékokat szerzett, reggel teríti lapjait a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatban

varga barnabásaek athénolimpiakoszpaokgörögvolosz

Varga Barnabás két góljából csak az egyiket adták meg, mutatjuk, mi történt!

A görög labdarúgó-bajnokság 23. fordulójában az AEK Athén a Volosz otthonában lépett pályára. Varga Barnabás együttese 2-2-re végzett, a végén az utolsó pillanatokban egyenlített. Varga remekül játszott, gólt és gólpasszt is jegyzett.

Magyar Nemzet
2026. 03. 01. 18:56
Varga Barnabás bevette a Volosz kapuját
A görög élvonal 22. fordulója után az AEK Athén 52, az Olimpiakosz 50, az egy meccsel kevesebbet játszott PAOK 47 ponttal rendelkezett, a 23. fordulóban pedig élen álló trió meccseit egyaránt vasárnapra írták ki. Elsőként az Olimpiakosz lépett pályára, mégpedig a Panszerraikosz  (14.) otthonában, és a tabella utolsó helyezettje ellen 2-1-re nyert. Az AEK Athén a Volosz (9.) vendége volt, és a kezdőben helyet kapott Varga Barnabás is.

Varga Barnabás ezúttal is ott volt az AEK Athén kezdőcsapatában
Varga Barnabás a Volosz kapuját is bevette

Marko Nikolics együttese egy hete az előző fordulóban otthon 4-0-ra győzött a negyedik Levadiakosz ellen. Varga Barnabás kezdőként a 85. percig volt a pályán, és „szimulálás” miatt sárga lapot kapott. Varga ezt megelőzőleg a PAOK–AEK Athén rangadón (0-0) is begyűjtött egy sárga lapot, akkor reklamálás miatt. A Volosz elleni meccs előtt honfitársunknak három gól, egy gólpassz és két sárga lap volt a statisztikája a görög bajnokságban.

A meccsen a 14. percben a Volosz szerezte meg a vezetést, de a 34. percben Varga egyeníletett, Marin jobb oldali beadását fejelte be.

– Marin beadása jobbról, és a levegőben verhetetlen Varga 1-1-re egyenlített. A magyar lángra lobbantja a lelátót – írta élő tudósításában a Gazzetta portál.  Nos, az alábbi videón lángokat ugyan nem látunk, de az AEK szurkolói nagyon örültek, és a kispad is talpra ugrott.

Fordulás után a 61. percben azonban büntetőből újra a Volosz került előnybe. A 71. percben Varga Barnabás megint betalált a hazaiak kapujába, elsőre meg is adta a gólt a játékvezető, de videózás után les miatt visszavonta. 

 

S már úgy nézett ki, hogy az AEK elveszíti a meccset, de a 98. percben a portugál Filipe Relvas egyenlített, mégpedig Varga gólpassza után, így 2-2 lett a végeredmény. 

Marko Nikolics vezetőedző együttese a szintén 53 pontos Olimpiakosz mögött most a második a tabellán, s már biztosan a négycsapatos bajnoki rájátszás résztvevője a piros-fehérekkel együtt.

 

