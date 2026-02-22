varga barnabásaeklevadiakoszgörög

Varga Barnabást szimulálás miatt büntették meg a görög rangadón + videó

A görög labdarúgó-bajnokság 22. fordulójában vasárnap este az AEK Athén otthon 4-0-ra győzött a negyedik Levadiakosz ellen. Az éllovas AEK színeiben Varga Barnabás kezdőként a 85. percig volt a pályán.

Magyar Nemzet
2026. 02. 22. 21:11
Varga Barnabás a Levadiakosz ellen, üres lelátók előtt Forrás: Facebook/Super League Greece
A görög élvonal hét végi fordulójában a bajnoki címért küzdő három csapat közül az Olimpiakosz győzött, az egy meccsel kevesebbet játszó PAOK viszont meglepetésre hazai pályán csak egy pontot szerzett. Így vasárnap este az AEK Athén számára ott volt az esély, hogy növelje az előnyét vele szemben, az Olimpiakosztól pedig visszavegye az első helyet. Varga Barnabás együttesének ellenfele hazai pályán a tabellán negyedik helyen álló Levadiakosz volt. De a két csapatot tíz pont választotta el egymástól. Marko Nikolics vezetőedző döntésének értelmében Varga is ott volt az AEK kezdőcsapatában.

Varga Barnabás ott volt az AEK Athén kezdőcsapatában
Varga Barnabás ott volt az AEK Athén kezdőcsapatában. Forrás: X/AEK F. C.

A meccset zárt kapuk mögött rendezték, a görög szövetség még az Olimpiakosz elleni 1-1-re végződött február eleji rangadón – Varga itt szerezte meg az első gólját új csapatában – történtek miatt büntette meg az AEK csapatát, mert a szurkolók poharakkal dobálták meg a vendégjátékosokat. Az AEK már az 5. percben megszerezte a vezetést. A román Marin szabadrúgást végzett el jobbról, a kameruni Moukoudi pedig a közelről befejelte a labdát (1-0). Varga is igyekezett a labda irányába mozdulni, de hozzá már nem jutott el, így csak gratulálhatott csapattársának.

Varga Barnabás és társai ezt a meccset is behúzták

Varga a 41. percben sárga lapot kapott. Varga megpróbált labdát szerezni a vendégek tizenhatosán belül, majd a kapus mellett elesett, ám hiába állt fel egyből, a görög bíró szerint látványosan feldobta magát, ezért a 31 éves magyar csatár tizenegyes helyett sárga lapot kapott szimulálásért – írja az Origo.

Fordulás után a 49. percben az AEK megduplázta az előnyét, a szerb Jovics jól helyezett lapos lövése talált utat a vendégek kapujába (2-0). Az 59. percben Mantalosz is betalált (3-0), a 68. percben pedig Marin szerezte az AEK negyedik gólját (4-0). Ez is lett a végeredmény a találkozón, amelyen Vargát a 85. percben lecserélték. Honfitársunk a kaput nem veszélyeztette, volt két sikeres csele, a tizennégy párharcából kilencet megnyert.

Az AEK 52 ponttal áll a tabella élén az Olimpiakosz (50) és az egy meccsel kevesebbet játszott PAOK (47) előtt.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

