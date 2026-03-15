Orbán Viktor megszólalt minden idők legnagyobb Békemenetéről

Minden idők legnagyobb Békemenete – írta Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán megosztott a fotóhoz, amelyen a Margit hídon vonuló óriási tömeg látható.

A drónnal készült képen a Békemenet résztvevői a Margit hídon Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

És hol a vége…

– fűzte hozzá a kormányfő, aki kommentben hozzáfűzte: a képet a kormánypárti elfogultsággal nem vádolható HVG készítette.

– A fantasztikus képet köszönjük a HVG fotósának! – írta a miniszterelnök.

Amint arról tudósításunkban hírt adtunk, a valaha volt legnagyobb Békemenet már megérkezett a Kossuth térre, ahol Orbán Viktor miniszterelnök ünnepi beszédet mond az 1848–49-es forradalom és szabadságharc kitörésének 178. évfordulóján.