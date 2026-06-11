Halálos áldozata is van az M5-ös autópályán történt balesetnek

A mentők közlése szerint a balesetben egy ember meghalt. Azt írták, hogy a balesetnél a dabasi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést, amelynek során a raj kiemelt egy embert a gépkocsiból.
Mentőhelikopter is érkezett a karambol helyszínére.
A mentők közlése szerint a balesetben egy ember meghalt. Azt írták, hogy a balesetnél a dabasi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést, amelynek során a raj kiemelt egy embert a gépkocsiból.
Mentőhelikopter is érkezett a karambol helyszínére.
Az Országos Mentőszolgálat azt közölte, hogy a helyszínen bajtársaik egy férfi halálának tényét állapították meg. Az Útinform közlése szerint aki teheti, a 44-es kilométernél a Dabas–Albertirsa csomópontban tud lehajtani az autópályáról.
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