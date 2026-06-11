Felgyújtották a gyermekotthont a fiatalok, így akartak megszökni

A megbeszéltek szerint a fiú a gyermekkorúnak átadott egy öngyújtót és megjelölte, hogy hol gyújtson tüzet. A lányok ezt követően egy nem használt szobába mentek, ahol sikerült az ágyon lévő takarót meggyújtaniuk.

Az intézetben rövid időn belül észlelték a füstöt, ezért a dolgozók a gyerekeket az udvarra terelték, a tüzet a katasztrófavédelem munkatársai fékezték meg. A terheltek és a gyermekkorú lány a tervüknek megfelelően engedély nélkül elhagyták a gyermekotthont.