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Felgyújtották a gyermekotthont a fiatalok, így akartak megszökni

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A Kaposvári Járási Ügyészség csoportosan elkövetett közveszélyokozás bűntette miatt emelt vádat azzal a fiatalkorú fiúval és lánnyal szemben, akik gyermekkorú társukkal azért gyújtották fel az egyik gyermekotthon szobáját, hogy kiszökjenek.

Magyar Nemzet
Forrás: Magyarország Ügyészsége2026. 06. 11. 11:45
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illusztráció Forrás: Pexels
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A megbeszéltek szerint a fiú a gyermekkorúnak átadott egy öngyújtót és megjelölte, hogy hol gyújtson tüzet. A lányok ezt követően egy nem használt szobába mentek, ahol sikerült az ágyon lévő takarót meggyújtaniuk.

Az intézetben rövid időn belül észlelték a füstöt, ezért a dolgozók a gyerekeket az udvarra terelték, a tüzet a katasztrófavédelem munkatársai fékezték meg. A terheltek és a gyermekkorú lány a tervüknek megfelelően engedély nélkül elhagyták a gyermekotthont.

A szobában és környezetében hárommillió forint kár keletkezett, személyi sérülés nem történt. Az ügyészség indítványával egyezően a Kaposvári Járásbíróság jogerősen felfüggesztett szabadságvesztés büntetéseket szabott ki a fiatalkorú vádlottakkal szemben.

Fotó: Magyarország Ügyészsége

 

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