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„Nem akartam” – szabadkozott a futó, aki megdöntötte a világcsúcsot

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Teljesen váratlanul megdőlt a 110 méteres gátfutás világcsúcsa. Az új rekord az amerikai egyetemi bajnokság (NCAA) elődöntőjében született, a Ja'Kobe Tharp 12,75 másodperc alatt teljesítette a távot. Tharp korábban sosem futott 13 másodpercen belül, s elmondása szerint biztonsági futást tervezett az elődöntőre.

Magyar Nemzet
2026. 06. 11. 11:09
Immár Ja'Kobe Tharp a 110 gátas világcsúcs tulajdonosa Fotó: Getty Images via AFP/Emilee Chinn
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Pénteken, a döntőben már világrekorderként állhat rajthoz Tharp, aki most már jelezte: ennél is jobb idő is benne van a lábában.

 

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