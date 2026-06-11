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Szexuális erőszakkal vádolják az ország egyik legismertebb sztárját

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Hivatalos eljárás indult Patrick Bruel francia énekes és színész ellen, miután több nő is szexuális erőszakkal és zaklatással vádolta meg a világhírű előadót. A francia popkultúra egyik legismertebb alakjának ügye már most a francia #MeToo-mozgalom egyik legnagyobb botrányának számít.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 06. 11. 10:14
Patrick Bruel francia színész és énekes Fotó: Stephane de Sakutin Forrás: AFP
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Patrick Bruel ügyvédei minden vádat tagadnak. 

A sztárt többórás kihallgatás után óvadék ellenében szabadon engedték.

Szeuális erőszakkal vádolják az egykori tinibálványt

Patrick Bruel a kilencvenes években Franciaország egyik legnépszerűbb előadója volt. Lemezei milliós példányszámban fogytak, a rajongói hisztériát pedig a francia sajtó egyszerűen csak „Bruel-mániának” nevezte. A médiaszereplések során gyakran sármos nőcsábászként mutatták be.

Az elmúlt hónapokban azonban egyre több nő állt elő azzal, hogy a sztár visszaélt a helyzetével. A Mediapart oknyomozó portál és az Elle magazin több részletes beszámolót is közölt olyan esetekről, amelyek még a kilencvenes évekre nyúlnak vissza.

Ezen a héten új panaszt nyújtottak be Bruel ellen egy 19 éves nő állítólagos megerőszakolási kísérlete miatt, ami 2000-ben az otthonában történt. A nő, aki ma már 46 éves színész, részt vett egy Bruellel közös videoklip forgatásán. Bruel ügyvédei szerint a férfi tagadott minden vádat. A vádlók között van Daniela Elstner is, aki jelenleg a francia filmipart külföldön népszerűsítő Unifrance vezetője.

Elmaradnak a koncertek

A botrány miatt egyre nagyobb nyomás nehezedett az énekesre. Feminista szervezetek tiltakozásokat hirdettek, több nagyváros – köztük Párizs és Marseille – vezetése pedig arra kérte Bruelt, mondja le fellépéseit.

A sztár végül kénytelen volt lefújni franciaországi turnéját, noha korábban még folytatta koncertjeit és színpadi szerepléseit.

French actor Gerard Depardieu returns to the courtroom after a break on the fourth day of his trial in which he is charged with sexually assaulting two women during a film shoot in 2021, at the Paris criminal court in the Tribunal de Paris courthouse, on March 27, 2025. Depardieu, 76, who has made more than 200 films and television series, has been accused of improper behaviour by around 20 women but this is the first case to come to trial. The two plaintiffs -- Amelie, 54, a set dresser, and Sarah (name changed), 34, an assistant director -- allege sexual assault during the filming in 2021 of "Les Volets Verts" ("The Green Shutters") by director Jean Becker. (Photo by JULIEN DE ROSA / AFP)
A francia színész, Gérard Depardieu a bíróságon (Fotó: AFP/Julien De Rosa)

Franciaországban egymást érik a sztárbotrányok

Patrick Bruel ügye újabb súlyos botrány a francia kulturális életben. Nemrég Gérard Depardieu világhírű színészt is bűnösnek találták két nő szexuális zaklatásában. A színész felfüggesztett börtönbüntetést kapott, de további eljárások is folyamatban vannak ellene.

A francia közéletben egyre nagyobb vitát vált ki, hogy a művészvilág meghatározó szereplői évtizedeken keresztül gyakorlatilag következmények nélkül működhettek, miközben egyre több nő állítja: visszaéltek a hírnevükkel és hatalmukkal.

Borítókép: Patrick Bruel francia színész és énekes (Fotó: AFP)

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