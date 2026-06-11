Szexuális erőszakkal vádolják az ország egyik legismertebb sztárját

Patrick Bruel ügyvédei minden vádat tagadnak.

A sztárt többórás kihallgatás után óvadék ellenében szabadon engedték.

Szeuális erőszakkal vádolják az egykori tinibálványt

Patrick Bruel a kilencvenes években Franciaország egyik legnépszerűbb előadója volt. Lemezei milliós példányszámban fogytak, a rajongói hisztériát pedig a francia sajtó egyszerűen csak „Bruel-mániának” nevezte. A médiaszereplések során gyakran sármos nőcsábászként mutatták be.

Az elmúlt hónapokban azonban egyre több nő állt elő azzal, hogy a sztár visszaélt a helyzetével. A Mediapart oknyomozó portál és az Elle magazin több részletes beszámolót is közölt olyan esetekről, amelyek még a kilencvenes évekre nyúlnak vissza.

Ezen a héten új panaszt nyújtottak be Bruel ellen egy 19 éves nő állítólagos megerőszakolási kísérlete miatt, ami 2000-ben az otthonában történt. A nő, aki ma már 46 éves színész, részt vett egy Bruellel közös videoklip forgatásán. Bruel ügyvédei szerint a férfi tagadott minden vádat. A vádlók között van Daniela Elstner is, aki jelenleg a francia filmipart külföldön népszerűsítő Unifrance vezetője.

Elmaradnak a koncertek

A botrány miatt egyre nagyobb nyomás nehezedett az énekesre. Feminista szervezetek tiltakozásokat hirdettek, több nagyváros – köztük Párizs és Marseille – vezetése pedig arra kérte Bruelt, mondja le fellépéseit.

A sztár végül kénytelen volt lefújni franciaországi turnéját, noha korábban még folytatta koncertjeit és színpadi szerepléseit.

A francia színész, Gérard Depardieu a bíróságon (Fotó: AFP/Julien De Rosa)

Franciaországban egymást érik a sztárbotrányok

Patrick Bruel ügye újabb súlyos botrány a francia kulturális életben. Nemrég Gérard Depardieu világhírű színészt is bűnösnek találták két nő szexuális zaklatásában. A színész felfüggesztett börtönbüntetést kapott, de további eljárások is folyamatban vannak ellene.