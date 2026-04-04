Egy ukrán nő megrázó részletességgel idézte fel, hogyan vált a békés hétköznapokból egyik napról a másikra pokollá az élete.
„Amikor kinyitottam az ajtót, azonnal arcon ütött a fegyverével, a fogaim kitörte” – megrázó történet az ukrajnai háború rejtett borzalmairól
Az ukrajnai háború nemcsak a frontvonalakon szedi áldozatait, hanem a civilek életét is örökre megváltoztatja. A háború árnyékában számtalan olyan tragédia zajlik, amelyről ritkán esik szó: a kiszolgáltatott nők ellen elkövetett nemi erőszak és a lelki sebek, amelyek egy életen át elkísérik az áldozatokat.
Amikor kinyitottam az ajtót, azonnal arcon ütött a fegyverével. A fogaim kitörte, az arcomat vér borította
– emlékezett vissza. Ez azonban csak a kezdet volt: ezt követően hosszú órákon át tartó bántalmazás, megaláztatás és szexuális erőszak következett, írta a HAON.
A tanárnő élete romokban
A nő korábban tanárként dolgozott és nyugodt, boldog életet élt egy ukrán faluban. Mint mondta, sokáig elképzelhetetlennek tartotta, hogy háború törhet ki hazájában. Ma már csak a félig romos iskola falai emlékeztetik a régi életére, amikor még gyermekek nevetése töltötte be a mindennapjait.
A háború azonban mindent elsöpört. A falu csatatérré vált, az otthon biztonsága megszűnt létezni.
Beszámolója szerint a katonák házról házra jártak, fosztogattak, és félelmet keltettek a lakosság körében. Egy júliusi napon történt a támadás, amely örökre megváltoztatta az életét. A férfi betört az otthonába, földre teperte és fojtogatta. Olyan erővel szorította a nyakát, hogy hetekig nem tudott rendesen enni. A fizikai bántalmazást lelki terror követte.
A pszichés trauma életem végéig velem marad. Még visszaemlékezni is fáj
– mondta.
A háború láthatatlan sebei, egy életre szóló trauma
Marina a támadást követően hetekig bujkált elhagyatott házak pincéiben, folyamatos rettegésben. Nem volt áram, víz vagy gáz. Titokban próbált élelmet szerezni, miközben minden zajtól és árnyéktól rettegett. A katonák jelenlétét „folyamatosan nyomasztónak és embertelennek” írta le: fegyverekkel jártak mindenhol, és még a saját otthonában sem érezhette magát biztonságban. Végül egy humanitárius konvoj segítségével sikerült elmenekülnie. Sérülten, kimerülten jutott el biztonságos területre. Az út napokig tartott, ellenőrző pontokon és aknamezők közelében haladtak át.
„Amikor elértük az ukrán ellenőrzés alatt álló területet, kiszálltunk az autóból és megcsókoltuk a földet” – idézte fel.
Ma már azért dolgozik, hogy más áldozatok hangja is eljusson a nyilvánossághoz. Hangsúlyozza: az ilyen bűncselekmények nemcsak egyéni tragédiák, hanem az emberiség elleni bűntettek. Története rávilágít arra, hogy a háború legmélyebb sebei gyakran láthatatlanok. A túlélők nemcsak fizikai sérüléseket hordoznak, hanem olyan lelki terheket is, amelyek feldolgozása hosszú évekbe vagy akár egy egész életbe telhet.
További Külföld híreink
Erőszakos mozgósítások
A háború által okozott szenvedések mellett egyre gyakrabban kerülnek nyilvánosságra olyan esetek is, amelyek a hátországban zajló feszültségekre világítanak rá. Ukrajnában továbbra is mindennaposak az erőszakos mozgósításokról szóló beszámolók, miközben a lakosság egyre nehezebben viseli a több éve tartó konfliktus terheit.
A folyamatos harcok és az egzisztenciális bizonytalanság mellett időről időre felkavaró felvételek jelennek meg az interneten a brutális kényszersorozásokról. Egy nemrég nyilvánosságra került videó szerint Luck városában egy férfit egyenruhások erőszakkal vittek el saját otthonából.
A felvételeken az látható, hogy a sorozók a ház bejáratánál körülveszik és lefogják a férfit, miközben egyik családtagja kétségbeesetten próbálja visszahúzni és megakadályozni az intézkedést. A dulakodás végül a hatóságok fölényével zárul: a férfit egy közeli járműbe kényszerítik. Az ilyen jelenetek jól mutatják, hogy a háború nemcsak a frontvonalakon, hanem a mindennapi életben is súlyos feszültségeket generál, tovább mélyítve a társadalmi és lelki terheket.
További Külföld híreink
Borítókép: Ukrán asszonyok sírnak, amint megérkeznek Harkivba, miután elmenekültek a háború sújtotta Kutuzivka faluból (Fotó: Anadolu/AFP/Narciso Contreras)
Orosz–ukrán háború
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!