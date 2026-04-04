„Amikor kinyitottam az ajtót, azonnal arcon ütött a fegyverével, a fogaim kitörte” – megrázó történet az ukrajnai háború rejtett borzalmairól

Amikor kinyitottam az ajtót, azonnal arcon ütött a fegyverével. A fogaim kitörte, az arcomat vér borította

– emlékezett vissza. Ez azonban csak a kezdet volt: ezt követően hosszú órákon át tartó bántalmazás, megaláztatás és szexuális erőszak következett, írta a HAON.

A tanárnő élete romokban

A nő korábban tanárként dolgozott és nyugodt, boldog életet élt egy ukrán faluban. Mint mondta, sokáig elképzelhetetlennek tartotta, hogy háború törhet ki hazájában. Ma már csak a félig romos iskola falai emlékeztetik a régi életére, amikor még gyermekek nevetése töltötte be a mindennapjait.

A háború azonban mindent elsöpört. A falu csatatérré vált, az otthon biztonsága megszűnt létezni.

Beszámolója szerint a katonák házról házra jártak, fosztogattak, és félelmet keltettek a lakosság körében. Egy júliusi napon történt a támadás, amely örökre megváltoztatta az életét. A férfi betört az otthonába, földre teperte és fojtogatta. Olyan erővel szorította a nyakát, hogy hetekig nem tudott rendesen enni. A fizikai bántalmazást lelki terror követte.

A pszichés trauma életem végéig velem marad. Még visszaemlékezni is fáj

– mondta.

Illusztráció (Fotó: NurPhoto/AFP/Dmytro Smolienko)

A háború láthatatlan sebei, egy életre szóló trauma

Marina a támadást követően hetekig bujkált elhagyatott házak pincéiben, folyamatos rettegésben. Nem volt áram, víz vagy gáz. Titokban próbált élelmet szerezni, miközben minden zajtól és árnyéktól rettegett. A katonák jelenlétét „folyamatosan nyomasztónak és embertelennek” írta le: fegyverekkel jártak mindenhol, és még a saját otthonában sem érezhette magát biztonságban. Végül egy humanitárius konvoj segítségével sikerült elmenekülnie. Sérülten, kimerülten jutott el biztonságos területre. Az út napokig tartott, ellenőrző pontokon és aknamezők közelében haladtak át.

„Amikor elértük az ukrán ellenőrzés alatt álló területet, kiszálltunk az autóból és megcsókoltuk a földet” – idézte fel.

Ma már azért dolgozik, hogy más áldozatok hangja is eljusson a nyilvánossághoz. Hangsúlyozza: az ilyen bűncselekmények nemcsak egyéni tragédiák, hanem az emberiség elleni bűntettek. Története rávilágít arra, hogy a háború legmélyebb sebei gyakran láthatatlanok. A túlélők nemcsak fizikai sérüléseket hordoznak, hanem olyan lelki terheket is, amelyek feldolgozása hosszú évekbe vagy akár egy egész életbe telhet.