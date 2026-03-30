orosz-ukrán háborúUkrajnasebesültek

Mindannyian krónikus stresszben élünk – az ukrán háború valósága

Emberi ésszel szinte felfoghatatlan szenvedést okoz az orosz–ukrán háború. Ukrajna egészségügyi intézményeiben döbbenetes nagyságrendben hajtanak végre amputációkat katonákon és ukrán civileken egyaránt, másoknak pedig az arca torzul el örökre a Magyarország határaitól mindössze néhány órányira dúló vérontás során.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 03. 30. 6:20
Illusztráció Fotó: JOSE COLON Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Becslések szerint 2022 óta harmincezertől akár százezerig terjedhet azon ukrán katonák és civilek száma, akik az orosz–ukrán háború során végtagjukat vesztették, sokan közülük többet is. Ez a szám különösen akkor döbbenetes, ha összevetjük az afganisztáni és iraki háborúk 16 éve alatt regisztrált 1705 amputált amerikai katonával. A fizikai sérülések mellett agyrázkódás, traumás agysérülések, poszttraumás stressz szindróma (PTSD) és súlyos fej- és arcsérülések tízezrei terhelik ukrán kórházakat – írja az Origo

Örökké viselik a háború nyomait az ukrán katonák (Illusztráció, forrás: Anadolu via AFP)
A kelet-ukrajnai Dnyipro kórházai éjszakánként hatvan–száz új sebesültet fogadnak a frontról, többségük amputációra szorul, 80 százalékuk lélegeztetőgépes támogatásra. A Mecsnikov Regionális Kórház ötszáz egészségügyi dolgozója naponta ötvennél több sürgősségi műtétet végez, állandó rakétatámadások árnyékában.

Mindannyian krónikus stresszben élünk. Nem érezzük magunkat biztonságban

– mondja egy orvos, de a személyzet hősiesen kitart.

A modern hadviselés nemcsak a közvetlen harcmezőn pusztít. Ukrajna területének több mint 20 százalékát fel nem robbant lőszerek borítják. A rakéták és repülőgépek által szétszórt levél- és pillangóaknák nevüket jellegzetes szárny alakjukról kapták, és körülbelül ököl nagyságúak. Mivel műanyagból készülnek, a fémdetektorok nem érzékelik őket, és még egy könnyű érintés is gyorsan felrobbantja őket, amputációt vagy súlyos csonkolást okozva. A fel nem robbant taposóaknák még a háború vége után is halálos veszélyt jelentenek majd a civilekre és főleg a gyermekekre, ha véletlenül felveszik őket vagy rájuk lépnek.

Ha egy katona elveszíti a lábát, a társadalom hősként tekint rá. De ha elveszíti az arcát? Akkor szellemmé válik

– hívja fel a figyelmet Dr. Andrij Kopcsak, a kijevi Bogomolec Nemzeti Orvostudományi Egyetem száj- és állcsontsebészeti tanszékének vezetője.

A 32 éves Volodimir Melnyik 2023-ban szenvedett súlyos arcsérülést egy heves összecsapásban.

Az arcom jobb oldalán minden ideg elszakadt, minden csont szétzúzódott. Nem láttam a szememmel

– emlékezett.

Csaknem egy teljes napig kellett várnia, hogy kimenekítsék a frontvonalról, utána pedig annyira súlyos állapotban volt, hogy el sem akarták látni, mert nem láttak rá esélyt, hogy életben marad. Többször megoperálták, ezek a műtétek azonban nem sikerültek túl jól, különféle komplikációk léptek fel. Végül több hónapi szenvedés után a „Doctors for Heroes” projekt önkénteseinek és ötvennél is több műtétnek köszönhetően sikerült helyreállítani az arcát annyira, amennyire egy ilyen sérülés után lehetett. A testi és lelki sebeket azonban örökre viselni fogja.

Az arc helyreállításának ráadásul nem az esztétikai a legfontosabb funkciója.

A legfontosabb az volt, hogy újra tudjak rágni és enni

– mondta Melnyik, aki azóta visszatért a frontra, a háború ugyanis továbbra is egyre kegyetlenebb eszközökkel folyik, mindennap újabb és újabb sérüléseket és halált okozva.

A Tisza Párt kapcsolata az ukránokkal

Magyar Péter 2024 óta egyeztet ukrán vezetőkkel, és legutóbb Kijevben is járt, látogatásának pontos részleteit azonban nem hozta nyilvánosságra. A beszámolók szerint az ukrán fővárosban találkozott egy ukrán titkosszolgálati ügynökkel, és felmerült az is, hogy Volodimir Zelenszkij közvetlen környezetéből más szereplőkkel is tárgyalhatott, bár ennek részleteit nem erősítették meg.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekvilágháború

Kimaradni a világháborúból

Bogár László avatarja

A mai Magyarország harmadik világháborúból való kimaradásának, és ami ezzel egyet jelent, az újabb történelmi katasztrófa elkerülésének az alapvető feltételei ma is ugyanazok. A most zajló világrendszerváltás lényegét felismerő narratíva, a bátor cselekvés, de legfőképpen az ezt megérteni képes nemzet egysége.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.