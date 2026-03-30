Mindannyian krónikus stresszben élünk – az ukrán háború valósága

Becslések szerint 2022 óta harmincezertől akár százezerig terjedhet azon ukrán katonák és civilek száma, akik az orosz–ukrán háború során végtagjukat vesztették, sokan közülük többet is. Ez a szám különösen akkor döbbenetes, ha összevetjük az afganisztáni és iraki háborúk 16 éve alatt regisztrált 1705 amputált amerikai katonával. A fizikai sérülések mellett agyrázkódás, traumás agysérülések, poszttraumás stressz szindróma (PTSD) és súlyos fej- és arcsérülések tízezrei terhelik ukrán kórházakat – írja az Origo.

Örökké viselik a háború nyomait az ukrán katonák (Illusztráció, forrás: Anadolu via AFP)

A kelet-ukrajnai Dnyipro kórházai éjszakánként hatvan–száz új sebesültet fogadnak a frontról, többségük amputációra szorul, 80 százalékuk lélegeztetőgépes támogatásra. A Mecsnikov Regionális Kórház ötszáz egészségügyi dolgozója naponta ötvennél több sürgősségi műtétet végez, állandó rakétatámadások árnyékában.

Mindannyian krónikus stresszben élünk. Nem érezzük magunkat biztonságban

– mondja egy orvos, de a személyzet hősiesen kitart.

A modern hadviselés nemcsak a közvetlen harcmezőn pusztít. Ukrajna területének több mint 20 százalékát fel nem robbant lőszerek borítják. A rakéták és repülőgépek által szétszórt levél- és pillangóaknák nevüket jellegzetes szárny alakjukról kapták, és körülbelül ököl nagyságúak. Mivel műanyagból készülnek, a fémdetektorok nem érzékelik őket, és még egy könnyű érintés is gyorsan felrobbantja őket, amputációt vagy súlyos csonkolást okozva. A fel nem robbant taposóaknák még a háború vége után is halálos veszélyt jelentenek majd a civilekre és főleg a gyermekekre, ha véletlenül felveszik őket vagy rájuk lépnek.

Ha egy katona elveszíti a lábát, a társadalom hősként tekint rá. De ha elveszíti az arcát? Akkor szellemmé válik

– hívja fel a figyelmet Dr. Andrij Kopcsak, a kijevi Bogomolec Nemzeti Orvostudományi Egyetem száj- és állcsontsebészeti tanszékének vezetője.

A 32 éves Volodimir Melnyik 2023-ban szenvedett súlyos arcsérülést egy heves összecsapásban.

Az arcom jobb oldalán minden ideg elszakadt, minden csont szétzúzódott. Nem láttam a szememmel

– emlékezett.