orosz-ukrán háború, Zelenszkij, civil áldozatok

Az ukrán civil áldozatok száma egyre nő

A háború csendes áldozatai nem a fronton elesett katonák, hanem azok a civilek, akik immár négy éve szenvednek a harcoktól és a következményeitől. Az ukrán civil lakosság legrosszabb éve pedig eddig egyértelműen a 2025-ös év volt, miután a kutatások szerint a civil áldozatok száma 26 százalékkal emelkedett.

2026. 03. 29. 20:31
Fotó: MACIEK MUSIALEK Forrás: ANADOLU
A háború civil áldozatait vizsgáló egyik szervezet legújabb tanulmánya szerint a háború évről évre egyre több áldozatot követel. Az ukrán civil áldozatok száma csak 2025-ben 26 százalékkal nőtt, ráadásul ez a szám feltehetőleg a konfliktus előrehaladtával csak még magasabb lesz – írja a HAON. 

Az ukrán civil áldozatok száma évről évre folyamatosan nő
Egy globális konfliktusmegfigyelő csoport szerint Ukrajnában 26 százalékkal nőtt a bombázások okozta civil áldozatok száma 2025-ben, ami az ország városai és infrastruktúrája elleni fokozott orosz támadások eredménye. A statisztika azonban még ennél is riasztóbb akkor, ha ezt lebontjuk a támadásonként megsérült civilek számára.

Az Action on Armed Violence (AOAV) szervezet közlése szerint ugyanis átlagosan négy civil hal meg vagy sérül meg csapásonként.

A szervezet jelentése szerint 2248 civil halt meg és 12 493 sérült meg Ukrajnában robbanásos erőszak következtében a tavalyi évben. A civil áldozatok számának növekedése azonban egy másik, ennél is tragikusabb aspektusra is felhívja a figyelmet. 

A szervezet szerint ugyanis a megnövekedett civil áldozatok azt mutatják, hogy a háborúzó felek elengedték az úgynevezett arányosság elvét.

Minden konfliktus magában hordozza annak a veszélyét, hogy egy ponton túl a harcoló felek már nem tartják magukat a nemzetközi joghoz. Ez pedig nincs másként Ukrajnában sem, ahol az elmúlt négy évben mind Oroszország, mind pedig Ukrajna egyre több esetben támadta a civil infrastruktúrát, amelytől harctéri előnyt reméltek. 

Hivatalosan a civilek és a civil infrastruktúra elleni támadás a stratégiai pozíció javítása érdekében bűncselekmény, azonban ez a határ – főként ilyen hosszú konfliktus esetén – már elmosódik a jelentés szerint.

Rakéta- és dróntámadások történtek szinte minden éjjel Ukrajna-szerte 2025 folyamán, és ezek 2026-ban is folytatódtak, emberek milliói nem jutnak megfelelő ivóvízhez, ahogy az áram és a fűtés kérdése is problémát okoz. Szeptember 9-én éjjel összesen 805 drón és 13 rakéta célozta meg Ukrajnát, ami a háború során feljegyzett legnagyobb légitámadás volt, és amely rengeteg civil áldozatot követelt. 

Az AOAV a polgári áldozatok számát a robbanásos erőszakos eseményekről szóló angol nyelvű jelentések alapján figyeli világszerte. Bár a mérés következetes, a halott és sebesült civilek valós számát alábecsüli, részben azért, mert az egyik nyelven készült médiabeszámolók elkerülhetetlenül hiányosak lesznek.

Emellett pedig a konfliktusban érintett felek saját érdekeik miatt is igyekeznek titkolni veszteségeiket, és rendszeresen felnagyítani az ellenség áldozatainak a számát.

Az üzenet pedig egyértelmű a szervezet szerint, hiszen „amikor a büntetlenség normalizálódik, a háborús bűncselekmények már nem megdöbbentő kivételekké, hanem a hadviselés módszereivé válnak.” Ennek árát pedig végső soron az ukrán lakosság fizeti meg. Habár a háború veszteségei a fronton és azon kívül is óriásiak, ez Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt nem zavarja, aki továbbra is elkötelezett a konfliktus folytatása mellett.

Magyar Péter 2024 óta egyeztet ukrán vezetőkkel, és legutóbb Kijevben is járt, látogatásának pontos részleteit azonban nem hozta nyilvánosságra. A beszámolók szerint az ukrán fővárosban találkozott egy ukrán titkosszolgálati ügynökkel, és felmerült az is, hogy Volodimir Zelenszkij közvetlen környezetéből más szereplőkkel is tárgyalhatott, bár ennek részleteit nem erősítették meg.

A látogatás céljáról csak közvetett információk állnak rendelkezésre, mivel a Tisza Párt vezetője nem ismertette annak hátterét. Kijevi útja során az ukrán hősök emlékfalánál is megjelent, amelyről a közösségi médiában is megosztott tartalmakat.

Emellett a müncheni biztonságpolitikai konferencián is jelen volt, ahol Volodimir Zelenszkij szintén részt vett. Bár hivatalos találkozóról nem számoltak be, azt egyik fél sem cáfolta, hogy egy időben tartózkodtak ugyanazon a helyszínen. Magyar Péter több bejegyzést is közzétett Münchenből, azon a napon is, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban tárgyalt európai politikusokkal és panelbeszélgetésen vett részt.

Borítókép: Ukrán civilek állnak sorba ételért (Fotó: AFP)

