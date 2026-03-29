Az ukrán civil áldozatok száma egyre nő

A háború civil áldozatait vizsgáló egyik szervezet legújabb tanulmánya szerint a háború évről évre egyre több áldozatot követel. Az ukrán civil áldozatok száma csak 2025-ben 26 százalékkal nőtt, ráadásul ez a szám feltehetőleg a konfliktus előrehaladtával csak még magasabb lesz – írja a HAON.

Egy globális konfliktusmegfigyelő csoport szerint Ukrajnában 26 százalékkal nőtt a bombázások okozta civil áldozatok száma 2025-ben, ami az ország városai és infrastruktúrája elleni fokozott orosz támadások eredménye. A statisztika azonban még ennél is riasztóbb akkor, ha ezt lebontjuk a támadásonként megsérült civilek számára.

Az Action on Armed Violence (AOAV) szervezet közlése szerint ugyanis átlagosan négy civil hal meg vagy sérül meg csapásonként.

A szervezet jelentése szerint 2248 civil halt meg és 12 493 sérült meg Ukrajnában robbanásos erőszak következtében a tavalyi évben. A civil áldozatok számának növekedése azonban egy másik, ennél is tragikusabb aspektusra is felhívja a figyelmet.