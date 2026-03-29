Az ukrán háború árát a civilek fizetik meg

Az orosz–ukrán háború kapcsán a legtöbb jelentés általában a harctéri veszteségekre koncentrál, azonban a konfliktus leginkább a civil lakosság életét keseríti meg. Egy friss humanitárius jelentés szerint a tavalyi év az eddigi legrosszabb volt, már ami az ukrán lakosság helyzetét illeti.

2026. 03. 29. 7:00
Az orosz–ukrán háború immár több mint négy éve tart, a tavalyi év azonban fordulópontot hozott. A statisztikák szerint az ukrán társadalom egyre inkább kimerül, miközben a sebesültek, a halottak és a menekültek száma soha nem látott csúcsot ért el.

A háború árát az ukrán civilek fizetik meg, köztük is leginkább az anyák és gyermekeik
Az Intersos humanitárius szervezet egy friss jelentésben számolt be az ukrajnai háború humanitárius következményeiről. Bár a frontvonalakon továbbra is intenzív harcok zajlanak, amelyek önmagukban is pusztítóak, a szervezet szerint az ukrán társadalom helyzete 2025-re minden korábbinál kritikusabbá vált.

A szervezet kiemelte, hogy a tél beálltával kezdődő energetikai infrastruktúrára mért folyamatos orosz csapások megtették a hatásukat, hiszen több millió ember maradt áram és fűtés nélkül.

Az ukránok egy jelentős része a menekülést választotta. A statisztikai adatok szerint 2025-re mintegy 10,8 millió ember kényszerült elhagyni otthonát a háború következtében. Közülük körülbelül 3,7 millióan belső menekültek, akik Ukrajna más régióiban kerestek menedéket, míg több millióan külföldre távoztak. A humanitárius szervezetek összesítése szerint mintegy ötmillió ukrán talált menedéket más európai országokban.

A jelentés egyúttal felhívja a figyelmet arra is, hogy a vízrendszerek rendszeres sérülései miatt súlyosan korlátozott a biztonságos ivóvízhez való hozzáférés. A frontvonalhoz közeli területeken több mint egymillió ember maradt biztonságos vízhez való hozzáférés nélkül a sérült hálózatok és a szivattyútelepek működtetéséhez szükséges áram hiánya miatt.

Ezenkívül országszerte több mint háromszáz kórház és egészségügyi intézmény, valamint mintegy 480 iskola és oktatással kapcsolatos épület sérült meg vagy pusztult el. Ma Ukrajnában egy egész gyermekgenerációt fosztanak meg részben vagy teljesen az oktatáshoz való jogától.

A konfliktus által leginkább érintett társadalmi csoportok közé tartoznak az idősek, akik a veszély ellenére is gyakran szülőföldjükön maradnak; a fogyatékkal élők és a krónikus betegek, akik jelentős mobilitási korlátokkal szembesülnek, ami megnehezíti számukra a biztonságba jutást; valamint az egyszülős háztartások, amelyeket a háború következtében jellemzően anyák és gyermekek alkotnak.

A nők gyakran számolnak be kiemelkedően magas pszichoszociális terhelésről: nemcsak családjukról kell gondoskodniuk, hanem közösségi feladatokat is ellátnak, miközben a férfiak a fronton harcolnak. Ez különösen jól látható a Herszoni terület falvaiban, ahol a nők közösségi központokat működtetnek, és élelmiszert, takarókat, ivóvizet, higiéniai eszközöket, valamint a mindennapi túléléshez szükséges egyéb alapvető cikkeket osztanak szét.

Az elmúlt év így világossá tette: miközben Ukrajna vezetése továbbra is kitart a háború folytatása mellett, az ukrán lakosság helyzete folyamatosan romlik. A belső feszültségek is egyre inkább felszínre törnek – még ha ezt Volodimir Zelenszkij nyilvánosan nem is ismeri el.

Magyar Péter 2024 óta egyeztet ukrán vezetőkkel, és legutóbb Kijevben is járt, látogatásának pontos részleteit azonban nem hozta nyilvánosságra. A beszámolók szerint az ukrán fővárosban találkozott egy ukrán titkosszolgálati ügynökkel, és felmerült az is, hogy Volodimir Zelenszkij közvetlen környezetéből más szereplőkkel is tárgyalhatott, bár ennek részleteit nem erősítették meg.

A látogatás céljáról csak közvetett információk állnak rendelkezésre, mivel a Tisza Párt vezetője nem ismertette annak hátterét. Kijevi útja során az ukrán hősök emlékfalánál is megjelent, amelyről a közösségi médiában is megosztott tartalmakat.

Emellett a müncheni biztonságpolitikai konferencián is jelen volt, ahol Volodimir Zelenszkij szintén részt vett. Bár hivatalos találkozóról nem számoltak be, azt egyik fél sem cáfolta, hogy egy időben tartózkodtak ugyanazon a helyszínen. Magyar Péter több bejegyzést is közzétett Münchenből, azon a napon is, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban tárgyalt európai politikusokkal és panelbeszélgetésen vett részt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
