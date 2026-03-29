Az ukrán háború árát a civilek fizetik meg

Az orosz–ukrán háború immár több mint négy éve tart, a tavalyi év azonban fordulópontot hozott. A statisztikák szerint az ukrán társadalom egyre inkább kimerül, miközben a sebesültek, a halottak és a menekültek száma soha nem látott csúcsot ért el.

A háború árát az ukrán civilek fizetik meg, köztük is leginkább az anyák és gyermekeik

Az Intersos humanitárius szervezet egy friss jelentésben számolt be az ukrajnai háború humanitárius következményeiről. Bár a frontvonalakon továbbra is intenzív harcok zajlanak, amelyek önmagukban is pusztítóak, a szervezet szerint az ukrán társadalom helyzete 2025-re minden korábbinál kritikusabbá vált.

A szervezet kiemelte, hogy a tél beálltával kezdődő energetikai infrastruktúrára mért folyamatos orosz csapások megtették a hatásukat, hiszen több millió ember maradt áram és fűtés nélkül.

Az ukránok egy jelentős része a menekülést választotta. A statisztikai adatok szerint 2025-re mintegy 10,8 millió ember kényszerült elhagyni otthonát a háború következtében. Közülük körülbelül 3,7 millióan belső menekültek, akik Ukrajna más régióiban kerestek menedéket, míg több millióan külföldre távoztak. A humanitárius szervezetek összesítése szerint mintegy ötmillió ukrán talált menedéket más európai országokban.