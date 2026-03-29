Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. március 29.

Az ukrán erők mélyen Oroszország területén, Jaroszlavl városában hajtottak végre dróntámadást, mintegy 700 kilométerre a határtól – a moszkvai közlés szerint a csapásban egy gyermek meghalt. Eközben az orosz hadsereg Odesszában egy szülészetet vett célba, majd az éjszaka folyamán újabb, kiterjedt dróntámadást indított Ukrajna ellen: összesen 273 eszközt vetettek be, a támadások legalább öt halálos áldozatot és tizenhat sérültet követeltek.

Magyar Nemzet
2026. 03. 29. 6:20
Fotó: ARTUR SHVITS Forrás: ANADOLU
Ukrán dróntámadás érte szombatra virradóra az orosz–ukrán határtól több mint 700 kilométerre található, oroszországi Jaroszlavl városát, egy gyerek meghalt – közölte a város kormányzója. Az orosz haderő eközben Odesszát támadta, amely során találat ért egy szülészetet. 

Fotó: ARTUR SHVITS / ANADOLU

A Telegramon közzétett tájékoztatásában Mihail Jevrajev elmondta, hogy a gyerek szülei megsebesültek, valamint hozzátette, hogy a támadás több lakóházat is megrongált. Az orosz védelmi tárca szombaton közzétett összesítése szerint a légvédelem összesen 155 ukrán drónt semmisített meg az éjszaka folyamán, a többi között a moszkvai régió fölött is.

  • Orosz légitámadás ért szombatra virradóra egy szülészetet a dél-ukrajnai Odesszában, egy ember meghalt, 11-en pedig – köztük egy gyerek – megsebesült – jelentette be Szerhij Liszak, a városi katonai közigazgatásának vezetője.
  • Támadás érte az Ukrajna középső részén lévő Krivij Rih térségét is, ahol Olekszandr Hanzsa katonai kormányzó szerint ketten meghaltak, további két ember pedig megsebesült.
  • Vasárnapra virradó éjszaka Oroszország újabb, halálos dróntámadási hullámot indított Ukrajna ellen: összesen 273 eszközt vetettek be, a csapások legalább öt ember életét követelték, és további tizenhatot megsebesítettek. Az ukrán légvédelem közlése szerint 252 drónt sikerült lelőni, ugyanakkor 21 áttörte a védelmet és célba ért.

Pénteken Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt mondta, Kijev kész a háromoldalú megbeszélésekre az Egyesült Államokkal és Oroszországgal. Az államfő, akit az Interfax ukrán hírügynökség idézett, hozzátette, hogy jóllehet kormánya kész bárhol tárgyalni, a közel-keleti helyzetre való tekintettel az amerikai delegáció nem szívesen utazna külföldre és vélhetően az Egyesült Államokon belül képzeli el a megbeszéléseket.

A legutóbbi háromoldalú egyeztetést februárban tartották Genfben, előtte pedig a küldöttségek január végén ültek asztalhoz, Abu-Dzabiban.

Magyar Péter és Ukrajna kapcsolata

A Tisza Párt elnöke több alkalommal is kapcsolatba lépett ukrán partnerekkel. A 2024-es kijevi látogatása során egyeztetéseket folytatott hivatalos ukrán szervekkel, valamint olyan szereplőkkel is, akik Volodimir Zelenszkij környezetéhez köthetők. 

Bár igyekeztek elkerülni a látszatát is, hogy Volodimir Zelenszkij és Magyar Péter találkoztak volna Münchenben a 2026-os biztonságpolitikai konferencián, azonban azt egyikük sem cáfolta, hogy egy időben voltak egy helyen.

Borítókép: Egy orosz csapásban megsérült épület Odesszában (Fotó: AFP)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
