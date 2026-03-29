Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. március 29.

Ukrán dróntámadás érte szombatra virradóra az orosz–ukrán határtól több mint 700 kilométerre található, oroszországi Jaroszlavl városát, egy gyerek meghalt – közölte a város kormányzója. Az orosz haderő eközben Odesszát támadta, amely során találat ért egy szülészetet.

A Telegramon közzétett tájékoztatásában Mihail Jevrajev elmondta, hogy a gyerek szülei megsebesültek, valamint hozzátette, hogy a támadás több lakóházat is megrongált. Az orosz védelmi tárca szombaton közzétett összesítése szerint a légvédelem összesen 155 ukrán drónt semmisített meg az éjszaka folyamán, a többi között a moszkvai régió fölött is.