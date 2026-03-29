Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. március 29.

Ukrán dróntámadás érte szombatra virradóra az orosz–ukrán határtól több mint 700 kilométerre található, oroszországi Jaroszlavl városát, egy gyerek meghalt – közölte a város kormányzója. Az orosz haderő eközben Odesszát támadta, amely során találat ért egy szülészetet.
A Telegramon közzétett tájékoztatásában Mihail Jevrajev elmondta, hogy a gyerek szülei megsebesültek, valamint hozzátette, hogy a támadás több lakóházat is megrongált. Az orosz védelmi tárca szombaton közzétett összesítése szerint a légvédelem összesen 155 ukrán drónt semmisített meg az éjszaka folyamán, a többi között a moszkvai régió fölött is.
- Orosz légitámadás ért szombatra virradóra egy szülészetet a dél-ukrajnai Odesszában, egy ember meghalt, 11-en pedig – köztük egy gyerek – megsebesült – jelentette be Szerhij Liszak, a városi katonai közigazgatásának vezetője.
- Támadás érte az Ukrajna középső részén lévő Krivij Rih térségét is, ahol Olekszandr Hanzsa katonai kormányzó szerint ketten meghaltak, további két ember pedig megsebesült.
- Vasárnapra virradó éjszaka Oroszország újabb, halálos dróntámadási hullámot indított Ukrajna ellen: összesen 273 eszközt vetettek be, a csapások legalább öt ember életét követelték, és további tizenhatot megsebesítettek. Az ukrán légvédelem közlése szerint 252 drónt sikerült lelőni, ugyanakkor 21 áttörte a védelmet és célba ért.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!