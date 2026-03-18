A magyarok nyakába szakad az ukrán teher, ha Zelenszkij és Magyar Péter sikerrel jár

Az ukrajnai háború árát az emberek a saját bőrükön érzik. Hiába látjuk, tapasztaljuk nap mint nap, hogy egyre félelmetesebb időket élünk, egyesek nem törődnek a veszéllyel. Az ukránok mellett egész Európa komoly terheket visel, a magyar családok is milliós veszteségeket szenvedtek el. Ennek ellenére Brüsszel nem a béke felé mozdul, hanem újabb pénzügyi és katonai támogatásokkal tartaná fenn a háborút. Ezt a magyar kormány következetesen ellenzi, ezért Zelenszkij és a brüsszeli elit egyre inkább Magyar Péterben látja azt a szereplőt, aki kész lenne jóváhagyni a további támogatásokat – írja az Origo.
Jelentős külföldi segítségre van szükség
A kijevi vezetésnek létkérdés a pénzügyi stabilitás fenntartása. A háború után az újjáépítés költségei is hatalmasak lesznek. A becslések szerint az ország helyreállítása mintegy 588 milliárd dollárba kerülhet, ami a teljes ukrán gazdaság méretének közel két és félszerese. Ukrajna gazdaságának működéséhez jelentős külföldi segítségre van szükség.
A következő, kilencvenmilliárd eurós uniós hitelt azonban Magyarország az ukrán olajblokád miatt blokkolja.
A hitel jóváhagyása eredetileg január végéig volt betervezve, miután azonban Ukrajna szándékosan blokkolja a Barátság kőolajvezetéken az olajszállítást, hazánk nem járult hozzá a hadikölcsön folyósításához.
Kijevben és Brüsszelben is abban reménykednek , hogyha Orbán Viktor elveszíti a választásokat, Magyar Péter hajlandó lehet jóváhagyni az Ukrajnának nyújtandó kölcsönt.
A finanszírozás másik kulcsszereplője a Nemzetközi Valutaalap (IMF), amely nemrég 8,1 milliárd dolláros hitelprogramot hagyott jóvá Ukrajna számára. Az első, 1,5 milliárd dolláros részletet már folyósították.
Magyar Pétert juttatnák hatalomra
Mint arról beszámoltunk, Magyar Péter brüsszeli pártcsaládja februárban, az orosz–ukrán konfliktus 4. évfordulójához közeledve állásfoglalásra irányuló indítványt adott be.
A dokumentum több pontjában felfedezhető, az ukrajnai háború további támogatására tett hitvallás.
- 9. pont: A kilencvenmilliárd eurós hitel mielőbbi folyósítása Ukrajnának.
- 11. pont: Ukrajna bevonása az EU katonai mobilitási folyosóiba, nyugatról keletre gyors csapat- és eszközmozgatás.
- 12. pont: Az orosz földgázimport fokozatos megszüntetése, orosz kőolaj behozatalának leépítése.
Abban sincs semmi meglepő, hogy a tiszások március 15-én is ukrán zászlóval vonultak, hiszen a párt képviselői az Európai Parlamentben is felhúzták az ukrán mezt Manfred Weber parancsára.
