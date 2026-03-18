A magyarok nyakába szakad az ukrán teher, ha Zelenszkij és Magyar Péter sikerrel jár

Az ukrajnai háború árát az emberek a saját bőrükön érzik. Hiába látjuk, tapasztaljuk nap mint nap, hogy egyre félelmetesebb időket élünk, egyesek nem törődnek a veszéllyel. Az ukránok mellett egész Európa komoly terheket visel, a magyar családok is milliós veszteségeket szenvedtek el. Ennek ellenére Brüsszel nem a béke felé mozdul, hanem újabb pénzügyi és katonai támogatásokkal tartaná fenn a háborút. Ezt a magyar kormány következetesen ellenzi, ezért Zelenszkij és a brüsszeli elit egyre inkább Magyar Péterben látja azt a szereplőt, aki kész lenne jóváhagyni a további támogatásokat – írja az Origo.

Az ukrajnai háború árát az emberek a saját bőrükön érzik. Fotó: AFP

Jelentős külföldi segítségre van szükség

A kijevi vezetésnek létkérdés a pénzügyi stabilitás fenntartása. A háború után az újjáépítés költségei is hatalmasak lesznek. A becslések szerint az ország helyreállítása mintegy 588 milliárd dollárba kerülhet, ami a teljes ukrán gazdaság méretének közel két és félszerese. Ukrajna gazdaságának működéséhez jelentős külföldi segítségre van szükség.

A hitel jóváhagyása eredetileg január végéig volt betervezve, miután azonban Ukrajna szándékosan blokkolja a Barátság kőolajvezetéken az olajszállítást, hazánk nem járult hozzá a hadikölcsön folyósításához.

Kijevben és Brüsszelben is abban reménykednek , hogyha Orbán Viktor elveszíti a választásokat, Magyar Péter hajlandó lehet jóváhagyni az Ukrajnának nyújtandó kölcsönt.

A finanszírozás másik kulcsszereplője a Nemzetközi Valutaalap (IMF), amely nemrég 8,1 milliárd dolláros hitelprogramot hagyott jóvá Ukrajna számára. Az első, 1,5 milliárd dolláros részletet már folyósították.

Magyar Pétert juttatnák hatalomra Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Magyar Pétert juttatnák hatalomra

Mint arról beszámoltunk, Magyar Péter brüsszeli pártcsaládja februárban, az orosz–ukrán konfliktus 4. évfordulójához közeledve állásfoglalásra irányuló indítványt adott be.

A dokumentum több pontjában felfedezhető, az ukrajnai háború további támogatására tett hitvallás.

9. pont: A kilencvenmilliárd eurós hitel mielőbbi folyósítása Ukrajnának.

11. pont: Ukrajna bevonása az EU katonai mobilitási folyosóiba, nyugatról keletre gyors csapat- és eszközmozgatás.

12. pont: Az orosz földgázimport fokozatos megszüntetése, orosz kőolaj behozatalának leépítése.

Abban sincs semmi meglepő, hogy a tiszások március 15-én is ukrán zászlóval vonultak, hiszen a párt képviselői az Európai Parlamentben is felhúzták az ukrán mezt Manfred Weber parancsára.