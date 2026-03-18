Néhány órányi autóútra Miskolctól, sorra telnek meg a temetők

Néhány órányira Miskolctól a háború nem csak egy hír, hanem már hosszú évek óta a mindennapok része. Százezrek gyászolják a frontvonalon elesett szeretteiket és sok ezer gyerek nő fel apai szeretet nélkül. A gyász és a jövő kiszámíthatatlansága hatalmas terhet rak az ukrajnai emberekre, az ENSZ helyi képviselője elmondta, hogy Ukrajnában szinte mindenkinek van valamilyen mentális problémája.

2026. 03. 18. 6:48
Egy ukrán katona temetése Forrás: AFP
Miskolctól kelet felé indulva, néhány órányi autóútra már egy egészen más valóság kezdődik, ahol a mindennapok része a családtagok elvesztése. Ukrajnában emberek százezrei gyászolnak és milliók aggódnak a kiszámíthatatlan jövő miatt. A háború terhét nem csak a katonák viselik, hanem a teljes ukrán társadalom. Az emberek rettegéssel a szívükben térnek nyugovóra és nem tudják mit hoz a holnap. A háborús konfliktus traumái hosszú évtizedekre beivódnak az emberekbe, az állandó stressz, a félelem, a traumák és a veszteségek mély nyomot hagynak mindenkiben. Miközben nálunk sokan hétvégén a Balatonra vagy a horvát tengerpartra indulnak, néhány száz kilométerrel arrébb, Ukrajnában édesanyák vesznek végső búcsút fiaiktól – számolt be róla a Boon az Al Jazeera cikkére hivatkozva.

Ukrajnában a temetők gyorsan megtelnek
Fotó: AFP

Egy Nyugat-Ukrajnából származó, 20 éves diák, Anasztaszija Bucskouszka csendesen letakarítja a havat édesapja sírjáról, majd egy pillanatra megáll, és a sírkövön lévő fényképre néz. Az arcvonásaik kísértetiesen hasonlítanak. A lány édesapja fiatalkorában szolgált a seregben, így amikor Oroszország 2022. február 24-én támadást indított Ukrajna ellen, az elsők között vezényelték a frontra. Ezután a férfi családja ritkán kapott hírt róla, rövid üzenetek tartották életben a reményt egészen 2022 szeptemberéig, amikor minden kapcsolat megszakadt. Ezt követően a hatóságok az édesapát hét hónapon át eltűntként tartották nyilván. Lánya végig bízott benne, hogy életben van, de belül a legrosszabbra készült.

Hét hónap bizonytalanság után megérkezett a hivatalos értesítés a férfi haláláról, és szinte ugyanebben az időszakban Anasztaszija nagybátyját is elvesztette a háborúban. 

A fiatal nő ezután a nagymamájára próbált koncentrálni, aki sokszor vigasztalhatatlan volt. Anasztaszija elmondta, hogy amikor egyedül maradt, gyakran sírt, de azt mondogatta magának, hogy nem szabad túlzottan belemerülni a gyászba. Amikor apja sírjánál állt, higgadtan beszélt, de a szemében könnyek csillogtak:

Ha egyszer véget ér a háború, mindenki örülni fog, de azokat, akik meghaltak, nem lehet visszahozni.

A lány édesapját a nyugat-ukrajnai Lembergben temették el, mintegy 400 kilométerre Miskolctól. A halálesetek számának megugrása miatt a városvezetés új parcellákat jelölt ki a temetőn kívül is, ám azóta ezek is beteltek. A háború halálos áldozatainak száma nehezen becsülhető meg, egyes szakértők szerint Ukrajna katonai veszteségei 500–600 ezer fő között lehetnek, míg Oroszországé meghaladja bármely nagyhatalom második világháború óta elszenvedett veszteségeit.

A háború pszichés következményei szinte mindenkit érintenek

A Nobel-békedíjas ügyvéd, Olekszandra Matvijcsuk szerint a bizonytalanság az ukrán mindennapok része. Az emberek nemcsak a következő napot, de még néhány órát sem tudnak előre megtervezni. Hangsúlyozta, hogy nincs olyan pont az országban, ahol teljes biztonságban lennének az orosz rakétatámadásoktól. 

Az ENSZ Nők szervezetének ukrajnai képviselője, Sabine Freizer Gune arról beszélt, hogy 

Ukrajnában szinte mindenkinek van valamilyen mentális problémája.

Ez különösen igaz Kelet-Ukrajnára és nagyvárosokban, például Kijevben élőkre, mivel az emberek éjszakánként rendszeresen légicsapások robajára riadnak fel. Télen pedig az infrastruktúra elleni orosz támadások miatt milliók maradnak áram, fűtés és víz nélkül.

Xénia Voznyicina neurológus szerint bár sokan életüket vesztették vagy megsebesültek a háború miatt, még többen szenvednek lelki traumák miatt. A gyász érzése és a kiszámíthatatlan jövő miatti szorongás terhe együtt nehezedik az emberekre, hiszen senki sem tudja, milyen lesz az élet a háború után. A gazdaság jövője kérdéses, nem tudni lesz-e tisztességesen megfizetett munka, megélhetés. Sokan ráadásul nem saját döntésükből kerülnek a frontvonalra, a Zelenszkijhez köthető toborzó egységek – a TCK – gyakran erőszakkal viszik el a férfiakat otthonaikból vagy az utcáról, miközben családtagjaik vajmi keveset tehetetlenek ennek megakadályozására.

Mint arról korábban lapunk is írt, az Európai Parlament az elmúlt években több nagy többségű szavazással is kiállt Ukrajna támogatása mellett. Ilyen volt, amikor a képviselők 499 igen szavazattal fogadták el azt az ötvenmilliárd eurós támogatási programot, amely a következő években biztosít pénzügyi segítséget Kijevnek. 

Egy másik határozat több mint 450 igen szavazattal sürgette az Ukrajnának nyújtott katonai támogatás növelését is.

Ezeket a határozatokat az Európai Néppárt frakciója – az Európai Parlament legnagyobb politikai ereje – határozottan támogatta. A frakció vezetője, a magyargyűlölő Manfred Weber többször kijelentette:

 Európának egységesen kell kiállnia Ukrajna mellett.

Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője ehhez a politikai családhoz csatlakozott Brüsszelben, ami világos politikai irányt jelöl ki: ebben a főáramban Ukrajna támogatása nem csupán külpolitikai kérdés. 

Az ukrán hősök emlékfala előtt pózolt Magyar Péter, mert ez jól mutat a közösségi médiában. Kérdés valójában, hogy vajon miről egyeztetett kijevi partnereivel a magyar ellenzéki vezető. Mivel eltitkolta látogatása valódi okát a Tisza párt vezetője, ezért csak az azt követő események tükrében tudunk következtetni az ukrán fővárosban tett látogatásának céljáról. Annyit viszont tudni erről, hogy egy ukrán titkosszolgálati ügynökkel találkozott, s ezenkívül Volodimir Zelenszkij közvetlen környezetéből kivel egyeztetett még, azt igyekszik eltitkolni, amíg lehet. 

Az ukránok mindenesetre Magyar Péter győzelméért imádkoznak a választáson.

Borítókép: Egy ukrán katona temetése (Fotó: AFP)

Néhány száz kilométer Nyíregyházától egy teljesen más világ kezdődik

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
