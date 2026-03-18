Néhány órányi autóútra Miskolctól, sorra telnek meg a temetők

Miskolctól kelet felé indulva, néhány órányi autóútra már egy egészen más valóság kezdődik, ahol a mindennapok része a családtagok elvesztése. Ukrajnában emberek százezrei gyászolnak és milliók aggódnak a kiszámíthatatlan jövő miatt. A háború terhét nem csak a katonák viselik, hanem a teljes ukrán társadalom. Az emberek rettegéssel a szívükben térnek nyugovóra és nem tudják mit hoz a holnap. A háborús konfliktus traumái hosszú évtizedekre beivódnak az emberekbe, az állandó stressz, a félelem, a traumák és a veszteségek mély nyomot hagynak mindenkiben. Miközben nálunk sokan hétvégén a Balatonra vagy a horvát tengerpartra indulnak, néhány száz kilométerrel arrébb, Ukrajnában édesanyák vesznek végső búcsút fiaiktól – számolt be róla a Boon az Al Jazeera cikkére hivatkozva.

Ukrajnában a temetők gyorsan megtelnek

Egy Nyugat-Ukrajnából származó, 20 éves diák, Anasztaszija Bucskouszka csendesen letakarítja a havat édesapja sírjáról, majd egy pillanatra megáll, és a sírkövön lévő fényképre néz. Az arcvonásaik kísértetiesen hasonlítanak. A lány édesapja fiatalkorában szolgált a seregben, így amikor Oroszország 2022. február 24-én támadást indított Ukrajna ellen, az elsők között vezényelték a frontra. Ezután a férfi családja ritkán kapott hírt róla, rövid üzenetek tartották életben a reményt egészen 2022 szeptemberéig, amikor minden kapcsolat megszakadt. Ezt követően a hatóságok az édesapát hét hónapon át eltűntként tartották nyilván. Lánya végig bízott benne, hogy életben van, de belül a legrosszabbra készült.

Hét hónap bizonytalanság után megérkezett a hivatalos értesítés a férfi haláláról, és szinte ugyanebben az időszakban Anasztaszija nagybátyját is elvesztette a háborúban.

A fiatal nő ezután a nagymamájára próbált koncentrálni, aki sokszor vigasztalhatatlan volt. Anasztaszija elmondta, hogy amikor egyedül maradt, gyakran sírt, de azt mondogatta magának, hogy nem szabad túlzottan belemerülni a gyászba. Amikor apja sírjánál állt, higgadtan beszélt, de a szemében könnyek csillogtak:

Ha egyszer véget ér a háború, mindenki örülni fog, de azokat, akik meghaltak, nem lehet visszahozni.

A lány édesapját a nyugat-ukrajnai Lembergben temették el, mintegy 400 kilométerre Miskolctól. A halálesetek számának megugrása miatt a városvezetés új parcellákat jelölt ki a temetőn kívül is, ám azóta ezek is beteltek. A háború halálos áldozatainak száma nehezen becsülhető meg, egyes szakértők szerint Ukrajna katonai veszteségei 500–600 ezer fő között lehetnek, míg Oroszországé meghaladja bármely nagyhatalom második világháború óta elszenvedett veszteségeit.