Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. március 18.

Az orosz–ukrán háború továbbra is felőrli a térséget, a felek folyamatos csapásokat mérnek egymásra. Kedden az orosz hadsereg az északkeleti Szumi megyében drónokkal támadott mintegy 31 települést, két ember meghalt, kilenc megsebesült. Harkiv megyében a megyeszékhelyre, Harkiv városára és 16 másik településre mért csapásokat, tíz ember sérült meg a régióban. Kiderült hogy Oroszország az idei év végéig napi 600-800 drón indítását szeretné elérni, ekkora mennyiséghez pedig körülbelül 2–3 ezer elfogó drónra van szüksége Ukrajnának. Ezt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelentette ki a New York Postnak adott interjújában.
Az orosz–ukrán háború felőrli a térséget
A beszámolók szerint több település környékén is összecsapások zajlottak.
- Az Ukrán Fegyveres Erők 47. Külön Gépesített Dandárjának felderítő százada elvesztette harcképességét a Szumi régióban található Hrapovscsina közelében történt tűzkár következtében – közölték az orosz biztonsági erők
- Ukrán drónok támadták Krasznodart, egy ember halálát okozva – jelentette Veniamin Kondratyev kormányzó a Max platformon.
- Volodimir Zelenszkij ukrán elnök március 17-én drónmegállapodást írt alá az Egyesült Királysággal, miután Londonban magas szintű találkozókat tartott brit vezetőkkel.
- Két ukrán katonát mentettek ki Ukrajna csapatai, miután egy évig orosz bekerítés alatt álltak a Donyeck megyében.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!