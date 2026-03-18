orosz-ukrán háborúUkrajnaorosz hadseregZelenszkijfront

Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. március 18.

Ukrán drónok támadták Krasznodart. A front több szakaszán is folytatódtak az összecsapások, súlyos veszteségekkel mindkét oldalon. A helyzet változatlanul feszült. Zelenszkij kedden folytatta az Ukrajnának nyújtott további támogatás ösztönzését célzó európai körútját. Beszédében kijelentette, hogy a jelenlegi nemzedéktől függ, hogy az emberiség további történelme során a napfényes égbolt alatt, vagy beton óvóhelyeken, drónoktól fenyegetve élhet-e tovább. Mutatjuk az orosz–ukrán háború legfrissebb fejleményeit.

Magyar Nemzet
2026. 03. 18. 6:03
A helyzet változatlanul feszült, a frontvonal mentén továbbra is intenzív összecsapásokról érkeznek jelentések Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az orosz–ukrán háború továbbra is felőrli a térséget, a felek folyamatos csapásokat mérnek egymásra. Kedden az orosz hadsereg az északkeleti Szumi megyében drónokkal támadott mintegy 31 települést, két ember meghalt, kilenc megsebesült. Harkiv megyében a megyeszékhelyre, Harkiv városára és 16 másik településre mért csapásokat, tíz ember sérült meg a régióban. Kiderült hogy Oroszország az idei év végéig napi 600-800 drón indítását szeretné elérni, ekkora mennyiséghez pedig körülbelül 2–3 ezer elfogó drónra van szüksége Ukrajnának. Ezt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelentette ki a New York Postnak adott interjújában. 

Az orosz–ukrán háború felőrli a térséget

A beszámolók szerint több település környékén is összecsapások zajlottak. 

  • Az Ukrán Fegyveres Erők 47. Külön Gépesített Dandárjának felderítő százada elvesztette harcképességét a Szumi régióban található Hrapovscsina közelében történt tűzkár következtében – közölték az orosz biztonsági erők
  • Ukrán drónok támadták Krasznodart, egy ember halálát okozva – jelentette Veniamin Kondratyev kormányzó a Max platformon.
  • Volodimir Zelenszkij ukrán elnök március 17-én drónmegállapodást írt alá az Egyesült Királysággal, miután Londonban magas szintű találkozókat tartott brit vezetőkkel.
  • Két ukrán katonát mentettek ki Ukrajna csapatai, miután egy évig orosz bekerítés alatt álltak a Donyeck megyében.

A háború nem távoli esemény

Alig néhány órás autóútra a biztonságos magyar városoktól már egy egészen más valóság kezdődik: azé a brutális háborúé, amely már nemcsak a mindennapokat, hanem az emberi kapcsolatokat is alapjaiban alakítja át Ukrajnában. Marina Kumeda könyvében az ország több pontját bejárva – többek között Harkivtól Kijevig – gyűjtötte össze azokat a történeteket, amelyek megmutatják, hogyan élnek, szeretnek és próbálnak meg kapaszkodót találni az emberek a háború negyedik évében.

Maga is közelről tapasztalta meg a háború hatását: könyve megírása után pedig úgy döntött, hogy csatlakozik az ukrán hadsereghez. Szerinte a konfliktus nemcsak pusztít, hanem új értelmet is ad bizonyos emberi kapcsolatoknak, és még a halálon is képes túlmutatni.

Sokan azonban nem önként mennek az értelmetlen háborúba, hanem kényszersorozók viszik el őket otthonaikból vagy az utcáról, miközben a családtagok és járókelők többnyire tehetetlenül nézik az eseményeket.

Magyar Péter és az ukrán kapcsolat

Mint arról korábban lapunk is írt, az Európai Parlament az elmúlt években több nagy többségű szavazással is kiállt Ukrajna támogatása mellett. Ilyen volt, amikor a képviselők 499 igen szavazattal fogadták el azt az ötvenmilliárd eurós támogatási programot, amely a következő években biztosít pénzügyi segítséget Kijevnek. 

Egy másik határozat több mint 450 igen szavazattal sürgette az Ukrajnának nyújtott katonai támogatás növelését is.

Ezeket a határozatokat az Európai Néppárt frakciója – az Európai Parlament legnagyobb politikai ereje – határozottan támogatta. A frakció vezetője, a magyargyűlölő Manfred Weber többször kijelentette:

 Európának egységesen kell kiállnia Ukrajna mellett.

Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője ehhez a politikai családhoz csatlakozott Brüsszelben, ami világos politikai irányt jelöl ki: ebben a főáramban Ukrajna támogatása nem csupán külpolitikai kérdés. 

Ennek a politikai iránynak a szimbolikus pillanata volt Magyar Péter 2024. július 11-i kijevi útja. 

A kijevi látogatás politikai üzenete túlmutatott a látogatás tényén. 

A brüsszeli politikában az ilyen utak egyértelmű jelzést adnak arról, hogy egy politikus melyik európai közösséghez kíván tartozni.

Borítókép: Pillanatkép a frontról, illusztráció (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekeurópa

Ígéret szép szó

Kondor Katalin avatarja

A magasságos EU azt is ígérte, hogy az uniós országok szuverének lesznek, holott minden van, csak szuverenitás nincs, viszont az unió országait megannyi alkalommal becsmérlik, ha önálló döntést merészelnek hozni.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
