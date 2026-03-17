Az orosz erők a jelentések szerint tovább próbálnak előrenyomulni, különösen a Szumi régió térségében, ahol az orosz hadsereg pufferzóna kialakítására törekszik a Kurszki terület közelében. A beszámolók szerint több település környékén is összecsapások zajlottak, miközben mindkét fél erősítéseket vezényelt a térségbe – derül ki a life.ru cikkéből.
Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. március 17.
A front több szakaszán is folytatódtak az összecsapások Ukrajnában: a jelentések szerint Szumi megyében az orosz erők pufferzóna kialakítására törekednek, miközben a Donyecki területen is heves harcokról számoltak be. Közben Kijevben egy orosz Lancet drón roncsainak felbukkanása keltett riadalmat. Drónok indultak Moszkva felé is.
A Donyecki területen szintén folytatódtak a harcok. Orosz források szerint több frontszakaszon is nyomás alá helyezték az ukrán állásokat, különösen Pokrovszk és Konsztantyinivka környékén, ahol utcáról utcára zajló harcokról számoltak be.
- Közben ukrán források arról írtak, hogy egy orosz Lancet típusú drón roncsai kerültek elő Kijev központjában, ami pánikot keltett a fővárosban. Egyes katonai elemzők szerint a drón egy új, mesterséges intelligenciával támogatott rendszer tesztje lehetett, amely autonóm célpontkeresésre és csapásmérésre képes.
- Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester azt állította, hogy az orosz légvédelem több mint 35 drónt lőtt le, amelyek március 16-áról 17-ére virradó éjszaka az orosz főváros felé tartottak. Szobjanyin beszámolója szerint ukrán drónrajokat fogtak el helyi idő szerint este 10 óra körül, amelyek a kora reggeli órákig tartottak. Moszkvai idő szerint reggel 6:15-ig állítólag 39 drónt lőttek le.
- Ukrajna március 17-én éjszaka megtámadta az oroszok által megszállt Melitopol városát, robbanásokat és tüzeket okozva – jelentette a Telegram hírtelevízió, az Exilenova Plus helyi lakosokra hivatkozva. A lap később arról számolt be, hogy orosz légvédelmi rendszereket semmisítettek meg a dél-ukrajnai város elleni támadásban.
- Az Európai Unió technikai tárgyalásokat kezd Ukrajna összes fennmaradó uniós csatlakozási tárgyalási csoportjáról – jelentette be Marta Kos, az Európai Bizottság bővítési biztosa március 16-án.
További Külföld híreink
Borítókép: Az ukrán fegyveres erők 93. Holodnij Jar önálló gépesített dandárjának képén egy házasságkötő terem megrongált épülete a kelet-ukrajnai Donyecki területen fekvő Druzskivkában egy orosz légitámadás után, 2026. március 2-án (Fotó: MTI/EPA/93. önálló gépesíte)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!