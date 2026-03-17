Fedőneve: Kolibri projekt – Egy több százmillió eurós vagyonkimentési ügy szálai Ursula von der Leyenig vezethetnek

Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. március 17.

A front több szakaszán is folytatódtak az összecsapások Ukrajnában: a jelentések szerint Szumi megyében az orosz erők pufferzóna kialakítására törekednek, miközben a Donyecki területen is heves harcokról számoltak be. Közben Kijevben egy orosz Lancet drón roncsainak felbukkanása keltett riadalmat. Drónok indultak Moszkva felé is.

Magyar Nemzet
2026. 03. 17. 5:58
Az ukrán fegyveres erők 93. Holodnij Jar önálló gépesített dandárjának képén egy házasságkötő terem megrongált épülete a kelet-ukrajnai Donyecki területen fekvő Druzskivkában egy orosz légitámadás után, 2026. március 2-án Fotó: - Forrás: MTI/EPA/93. önálló gépesíte
Az orosz erők a jelentések szerint tovább próbálnak előrenyomulni, különösen a Szumi régió térségében, ahol az orosz hadsereg pufferzóna kialakítására törekszik a Kurszki terület közelében. A beszámolók szerint több település környékén is összecsapások zajlottak, miközben mindkét fél erősítéseket vezényelt a térségbe – derül ki a life.ru cikkéből.

Fotó: DMYTRO SMOLIENKO / NurPhoto

A Donyecki területen szintén folytatódtak a harcok. Orosz források szerint több frontszakaszon is nyomás alá helyezték az ukrán állásokat, különösen Pokrovszk és Konsztantyinivka környékén, ahol utcáról utcára zajló harcokról számoltak be.

  • Közben ukrán források arról írtak, hogy egy orosz Lancet típusú drón roncsai kerültek elő Kijev központjában, ami pánikot keltett a fővárosban. Egyes katonai elemzők szerint a drón egy új, mesterséges intelligenciával támogatott rendszer tesztje lehetett, amely autonóm célpontkeresésre és csapásmérésre képes.
  • Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester azt állította, hogy az orosz légvédelem több mint 35 drónt lőtt le, amelyek március 16-áról 17-ére virradó éjszaka az orosz főváros felé tartottak. Szobjanyin beszámolója szerint ukrán drónrajokat fogtak el helyi idő szerint este 10 óra körül, amelyek a kora reggeli órákig tartottak. Moszkvai idő szerint reggel 6:15-ig állítólag 39 drónt lőttek le.
  • Ukrajna március 17-én éjszaka megtámadta az oroszok által megszállt Melitopol városát, robbanásokat és tüzeket okozva – jelentette a Telegram hírtelevízió, az Exilenova Plus helyi lakosokra hivatkozva. A lap később arról számolt be, hogy orosz légvédelmi rendszereket semmisítettek meg a dél-ukrajnai város elleni támadásban.
  • Az Európai Unió technikai tárgyalásokat kezd Ukrajna összes fennmaradó uniós csatlakozási tárgyalási csoportjáról – jelentette be Marta Kos, az Európai Bizottság bővítési biztosa március 16-án.

Borítókép: Az ukrán fegyveres erők 93. Holodnij Jar önálló gépesített dandárjának képén egy házasságkötő terem megrongált épülete a kelet-ukrajnai Donyecki területen fekvő Druzskivkában egy orosz légitámadás után, 2026. március 2-án (Fotó: MTI/EPA/93. önálló gépesíte)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
