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Halálos vírus fenyegeti a kontinenst: ezért nem lép Európa Amerika kérése ellenére

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Az Egyesült Államok arra kéri európai szövetségeseit, hogy vezessenek be szigorúbb utazási korlátozásokat a Közép-Afrika ebolával érintett térségeiből érkezőkkel szemben. Az Európai Unió tagállamainak többsége azonban nem látja indokoltnak az amerikai mintájú intézkedéseket, mivel a fertőzés európai terjedésének kockázatát továbbra is alacsonynak tartják.

Magyar Nemzet
2026. 06. 10. 16:33
A Kongói Demokratikus Köztársaság Vöröskeresztjének önkéntesei egy ebolavírusban elhunyt gyermek holttestét készítik elő a temetésre (Fotó: AFP)
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A Trump-kormányzat már beutazási tilalmat rendelt el azokkal a nem amerikai állampolgárokkal és zöldkártyával nem rendelkező személyekkel szemben, akik a közelmúltban az érintett országok valamelyikében jártak. Az amerikai vezetés most az európai partnereit is hasonló lépésekre ösztönzi.

Az Európai Unió országai ugyanakkor nem kívánják követni az amerikai példát. Belgium elutasította a kérést, Németország pedig közölte, hogy nem lát indokot széles körű beutazási tilalmak bevezetésére. Franciaország a járvány afrikai megfékezését támogató programokra és a repülőtereken alkalmazott egészségügyi tájékoztatásra helyezi a hangsúlyt.

A legtöbb tagállam az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ, valamint az EU egészségbiztonsági bizottságának álláspontját követi. Ezek szerint az európai lakosságot fenyegető kockázat jelenleg nagyon alacsony, ezért a szakemberek a kontaktkutatást és a célzott egészségügyi ellenőrzéseket tartják megfelelőnek.

Június 9-ig egyetlen jelentős uniós tagállam sem vezetett be az Egyesült Államokéhoz hasonló utazási tilalmat vagy kötelező belépési szűrést az érintett térségekből érkezőknek.

Közben továbbra is a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén és Uganda egyes térségeiben van jelen a Bundibugyo-típusú ebolajárvány. A kontinens más országaiban nem jelentettek megerősített eseteket, a szomszédos államok azonban fokozott készültségben vannak.

Kenyában jelentős tiltakozást váltott ki egy amerikai támogatású ebolakarantén terve. A Nanyuki közelében létrehozandó, ötvenágyas létesítmény ellen több száz helyi lakos tüntetett, attól tartva, hogy az veszélyt jelenthet a környékre. A kenyai bíróság ideiglenesen felfüggesztette a projektet, és részletes tájékoztatást kért annak hátteréről.

A létesítményben olyan tünetmentes amerikai állampolgárokat helyeztek volna el megfigyelésre, akik kapcsolatba kerülhettek a vírussal, mielőtt visszatérnek az Egyesült Államokba. Az Európai Unió eközben továbbra is a járvány helyszíni megfékezését támogatja, és a túlzott korlátozások helyett a nemzetközi együttműködésre helyezi a hangsúlyt.

 

Borítókép: A Kongói Demokratikus Köztársaság Vöröskeresztjének önkéntesei (Fotó: AFP)

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Pilhál György
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A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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