Halálos vírus fenyegeti a kontinenst: ezért nem lép Európa Amerika kérése ellenére

A Trump-kormányzat már beutazási tilalmat rendelt el azokkal a nem amerikai állampolgárokkal és zöldkártyával nem rendelkező személyekkel szemben, akik a közelmúltban az érintett országok valamelyikében jártak. Az amerikai vezetés most az európai partnereit is hasonló lépésekre ösztönzi.

Az Európai Unió országai ugyanakkor nem kívánják követni az amerikai példát. Belgium elutasította a kérést, Németország pedig közölte, hogy nem lát indokot széles körű beutazási tilalmak bevezetésére. Franciaország a járvány afrikai megfékezését támogató programokra és a repülőtereken alkalmazott egészségügyi tájékoztatásra helyezi a hangsúlyt.

A legtöbb tagállam az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ, valamint az EU egészségbiztonsági bizottságának álláspontját követi. Ezek szerint az európai lakosságot fenyegető kockázat jelenleg nagyon alacsony, ezért a szakemberek a kontaktkutatást és a célzott egészségügyi ellenőrzéseket tartják megfelelőnek.