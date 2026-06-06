Globális vészhelyzet: a most tomboló ebolajárvány minden korábbinál súlyosabb lehet

A CDC ebolajárvány elleni védekezését irányító Satish Pillai szerint megfelelő közegészségügyi intézkedések nélkül nem zárható ki, hogy a mostani járvány is hasonló méreteket öltsön. Jennifer Nuzzo, a Brown Egyetem Pandémiaközpontjának igazgatója szerint a modellek megerősítik a szakértők korábbi aggodalmait, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a járványok lefolyását rendkívül nehéz pontosan előre jelezni, ezért a konkrét számokat óvatosan kell kezelni – írja a The Guardian.

Az Afrikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ adatai szerint eddig mintegy 400 megerősített fertőzést és 63 halálesetet regisztráltak, de a szakértők szerint a valós esetszám ennél magasabb lehet, mivel nem minden fertőzést ismernek fel vagy jelentenek be.

A jelenlegi járványt a Bundibugyo-vírus okozza, amely ellen jelenleg sem célzott kezelés, sem engedélyezett vakcina nem áll rendelkezésre. Az ebolavírus fertőzött testnedvekkel – például vérrel vagy hányadékkal – terjed, és a betegség gyakran halálos kimenetelű.