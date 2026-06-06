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Globális vészhelyzet: a most tomboló ebolajárvány minden korábbinál súlyosabb lehet

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Aggasztó előrejelzést tettek közzé az amerikai egészségügyi hatóságok a Közép-Afrikában terjedő ebolajárványról. A legrosszabb forgatókönyvek szerint a fertőzöttek száma akár a húszezret is meghaladhatja, ami a történelem legsúlyosabb ebolajárványaihoz mérhető méreteket jelentene.

Magyar Nemzet
2026. 06. 06. 8:52
Az Orvosok Határok Nélkül (MSF) munkatársait fertőtlenítőszerekkel permetezik le, miután elhagyják az ebolás betegek elhelyezésére szolgáló kórházi szobákat (Fotó: AFP)
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A CDC ebolajárvány elleni védekezését irányító Satish Pillai szerint megfelelő közegészségügyi intézkedések nélkül nem zárható ki, hogy a mostani járvány is hasonló méreteket öltsön. Jennifer Nuzzo, a Brown Egyetem Pandémiaközpontjának igazgatója szerint a modellek megerősítik a szakértők korábbi aggodalmait, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a járványok lefolyását rendkívül nehéz pontosan előre jelezni, ezért a konkrét számokat óvatosan kell kezelni – írja a The Guardian.

Az Afrikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ adatai szerint eddig mintegy 400 megerősített fertőzést és 63 halálesetet regisztráltak, de a szakértők szerint a valós esetszám ennél magasabb lehet, mivel nem minden fertőzést ismernek fel vagy jelentenek be.

A jelenlegi járványt a Bundibugyo-vírus okozza, amely ellen jelenleg sem célzott kezelés, sem engedélyezett vakcina nem áll rendelkezésre. Az ebolavírus fertőzött testnedvekkel – például vérrel vagy hányadékkal – terjed, és a betegség gyakran halálos kimenetelű.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) májusban globális egészségügyi vészhelyzetet hirdetett a járvány miatt. Egyes szakértők szerint a fertőzések már februárban megjelentek, de a hatóságok kezdetben az ebolavírus egy másik változatára összpontosították a vizsgálatokat.

A járvány elleni védekezést jelentősen nehezíti a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén zajló fegyveres konfliktus. A kormányerők, az M23 lázadócsoport és más fegyveres szervezetek közötti harcok miatt tömegek hagyták el otthonaikat, ami megnehezíti a fertőzöttek felkutatását és elkülönítését.

A CDC ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy a korábbi járványok idején készített előrejelzések nem mindig bizonyultak pontosnak. A 2014-es nyugat-afrikai ebolajárvány során például egy legrosszabb forgatókönyv akár 1,4 millió fertőzöttel számolt, a tényleges esetszám azonban jóval alacsonyabb lett. A szakértők szerint a mostani modellek elsősorban arra figyelmeztetnek, hogy a gyors és hatékony járványügyi intézkedések kulcsfontosságúak lehetnek a fertőzés megfékezésében.

 

Borítókép: Ápoló Buniában (Fotó: AFP)

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