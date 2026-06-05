Az amerikai kórházak felkészültek az ebolás betegek fogadására

A legutóbbi támadás például azért történt, mert egy helyi egészségügyi intézmény megtagadta két családtól a hozzátartozóik holttestének a kiadását, miután az ebolás betegek teste még haláluk után is fertőzhet.

A tervek szerint az Egyesült Államok további intézményeket kíván létesíteni a régióban, ahol aztán helyben látja majd el a bajba jutott amerikai betegeket. Ennek az infrastruktúrának a kiépítése azonban nagyobb kockázatot jelent a szakemberek szerint, mint a meglévő otthoni hálózat használata. A szakértők egyúttal arra is figyelmeztettek, hogy az esetleges negatív hírek akár a helyszíni védekezésben résztvevők toborzását is akadályozhatják, ezzel pedig a vírus megfékezésének az esélyét is csökkenthetik.

Borítókép: Egy férfi testhőmérsékletét ellenőrzik egy reptéren (Fotó: AFP)