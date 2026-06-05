Az amerikai kórházak felkészültek az ebolás betegek fogadására

Több szakember szerint is az Egyesült Államoknak ki kellene mentenie állampolgárait a régióból, még ha ez kockázatot is jelent, azonban a szövetségi egészségügyi hatóságok továbbra is fenn kívánják tartani az utazási korlátozást.
A tiltás feloldása mellett érvelők szerint a rendelkezés nem veszi figyelembe, hogy az amerikai állampolgárok veszélynek vannak kitéve a régióban. Mint arról lapunk is beszámolt korábban, a KDK területén több támadás is történt az egészségügyi intézmények ellen, miután a helyi lakosok sok esetben nem bíznak a hatóságokban, valamint érzékenyen érintik őket a vírus megfékezésére tett intézkedések.
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