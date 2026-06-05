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Az amerikai kórházak felkészültek az ebolás betegek fogadására

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A kormány által finanszírozott, súlyos fertőző betegségek kezelésére szolgáló 13 központ már készen áll a betegek fogadására. A kérdés pedig nagyon is aktuális, miután egyre többen követelik az amerikai állampolgárok kimenekítését az érintett Kongói Demokratikus Köztársaságból (KDK) valamint Kenyából.

Magyar Nemzet
2026. 06. 05. 19:10
Fotó: GLODY MURHABAZI Forrás: AFP
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Több szakember szerint is az Egyesült Államoknak ki kellene mentenie állampolgárait a régióból, még ha ez kockázatot is jelent, azonban a szövetségi egészségügyi hatóságok továbbra is fenn kívánják tartani az utazási korlátozást. 

A tiltás feloldása mellett érvelők szerint a rendelkezés nem veszi figyelembe, hogy az amerikai állampolgárok veszélynek vannak kitéve a régióban. Mint arról lapunk is beszámolt korábban, a KDK területén több támadás is történt az egészségügyi intézmények ellen, miután a helyi lakosok sok esetben nem bíznak a hatóságokban, valamint érzékenyen érintik őket a vírus megfékezésére tett intézkedések.

A legutóbbi támadás például azért történt, mert egy helyi egészségügyi intézmény megtagadta két családtól a hozzátartozóik holttestének a kiadását, miután az ebolás betegek teste még haláluk után is fertőzhet. 

A tervek szerint az Egyesült Államok további intézményeket kíván létesíteni a régióban, ahol aztán helyben látja majd el a bajba jutott amerikai betegeket. Ennek az infrastruktúrának a kiépítése azonban nagyobb kockázatot jelent a szakemberek szerint, mint a meglévő otthoni hálózat használata. A szakértők egyúttal arra is figyelmeztettek, hogy az esetleges negatív hírek akár a helyszíni védekezésben résztvevők toborzását is akadályozhatják, ezzel pedig a vírus megfékezésének az esélyét is csökkenthetik. 

Borítókép: Egy férfi testhőmérsékletét ellenőrzik egy reptéren (Fotó: AFP)

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