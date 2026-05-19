Riadót fújt a WHO: elszabadult a halálos vírus

Anne Ancia a nyilatkozatában figyelmeztetett, hogy minél mélyrehatóbban vizsgálják a helyzetet, annál világosabbá válik, hogy a fertőzés más területekre is átterjedt. A tisztviselők szerint keddig több mint 513 gyanús esetet regisztráltak a Kongói Demokratikus Köztársaságban, míg a szomszédos Ugandában egy ember életét vesztette.

A londoni székhelyű Globális Fertőző Betegségek Kutatóközpontja hétfőn közzétett modellezése azonban arra utalt, hogy jelentős számú esetet nem észlelhettek. A központ szerint nem zárható ki, hogy a fertőzések száma már az ezret is meghaladta.

A WHO vezetője, Tedros Adhanom Ghebrejesus – aki múlt héten nemzetközi egészségügyi vészhelyzetté nyilvánította a járványt – azt mondta, mélyen aggasztja a járvány mérete és terjedésének sebessége.

Attól tartanak, hogy a járvány heteken keresztül jelen lehetett, mielőtt április 24-én először észlelték volna.

Jelenleg nincs vakcina az ebolavírus azon törzse ellen, amely a mostani fertőzéshullámot okozza, ugyanakkor a WHO vizsgálja, hogy más gyógyszerek nyújthatnak-e védelmet. Anne Ancia elmondta, hogy a járvány gócpontjának számító Ituri tartomány rendkívül bizonytalan biztonsági helyzetű terület, jelentős népmozgással, ami megnehezíti a járvány kivizsgálását és ellenőrzését.

Hozzátette:

Minél többet vizsgáljuk ezt a járványt, annál inkább rájövünk, hogy legalább kisebb mértékben már a határokon túlra és más tartományokba is elterjedt.

A fertőzés átterjedt South Kivu tartományba is, ahol a lakosságot évek óta humanitárius válság sújtja. Egy esetet regisztráltak Kelet-Kongó legnagyobb városában, Gomában is, amelynek lakossága körülbelül 850 ezer fő, és a ruandai támogatású lázadók ellenőrzése alatt áll. Több tartományban a súlyos biztonsági helyzet miatt az emberek gyakran kényszerülnek helyváltoztatásra, ami növeli a vírus terjedésének kockázatát.

Több afrikai ország elővigyázatossági intézkedéseket vezetett be: szigorították a határellenőrzéseket és felkészítik az egészségügyi intézményeket. A szomszédos Ruanda lezárta a határait a Kongói Demokratikus Köztársaság felé.