WHOKongói Demokratikus KöztársaságEbola-járvány

Riadót fújt a WHO: elszabadult a halálos vírus

A Kongói Demokratikus Köztársaságban terjedő ebolajárvány a korábbi becsléseknél súlyosabb lehet, és a fertőzés több térségre is átterjedhetett. A WHO aggodalmát más szakértők is alátámasztják – szerintük a fertőzöttek valós száma jelentősen meghaladhatja a hivatalos adatokat. Az egészségügyi szervezeteket aggasztja a járvány gyors terjedése, ezalatt több szomszédos ország is fokozott óvintézkedéseket vezetett be.

2026. 05. 19. 16:21
Ebola ellenőrző pont a Kongói Demokratikus Köztársaság határán Forrás: AFP
Anne Ancia a nyilatkozatában figyelmeztetett, hogy minél mélyrehatóbban vizsgálják a helyzetet, annál világosabbá válik, hogy a fertőzés más területekre is átterjedt. A tisztviselők szerint keddig több mint 513 gyanús esetet regisztráltak a Kongói Demokratikus Köztársaságban, míg a szomszédos Ugandában egy ember életét vesztette.

A londoni székhelyű Globális Fertőző Betegségek Kutatóközpontja hétfőn közzétett modellezése azonban arra utalt, hogy jelentős számú esetet nem észlelhettek. A központ szerint nem zárható ki, hogy a fertőzések száma már az ezret is meghaladta.

A WHO vezetője, Tedros Adhanom Ghebrejesus – aki múlt héten nemzetközi egészségügyi vészhelyzetté nyilvánította a járványt – azt mondta, mélyen aggasztja a járvány mérete és terjedésének sebessége.

Attól tartanak, hogy a járvány heteken keresztül jelen lehetett, mielőtt április 24-én először észlelték volna.

Jelenleg nincs vakcina az ebolavírus azon törzse ellen, amely a mostani fertőzéshullámot okozza, ugyanakkor a WHO vizsgálja, hogy más gyógyszerek nyújthatnak-e védelmet. Anne Ancia elmondta, hogy a járvány gócpontjának számító Ituri tartomány rendkívül bizonytalan biztonsági helyzetű terület, jelentős népmozgással, ami megnehezíti a járvány kivizsgálását és ellenőrzését.

Hozzátette: 

Minél többet vizsgáljuk ezt a járványt, annál inkább rájövünk, hogy legalább kisebb mértékben már a határokon túlra és más tartományokba is elterjedt.

A fertőzés átterjedt South Kivu tartományba is, ahol a lakosságot évek óta humanitárius válság sújtja. Egy esetet regisztráltak Kelet-Kongó legnagyobb városában, Gomában is, amelynek lakossága körülbelül 850 ezer fő, és a ruandai támogatású lázadók ellenőrzése alatt áll. Több tartományban a súlyos biztonsági helyzet miatt az emberek gyakran kényszerülnek helyváltoztatásra, ami növeli a vírus terjedésének kockázatát.

Több afrikai ország elővigyázatossági intézkedéseket vezetett be: szigorították a határellenőrzéseket és felkészítik az egészségügyi intézményeket. A szomszédos Ruanda lezárta a határait a Kongói Demokratikus Köztársaság felé.

 

Egy amerikai orvos is elkapta a fertőzést

Egy amerikai állampolgárt, Peter Staffordot, akiről úgy vélik, hogy a misszionáriuscsoporthoz tartozó orvos, a hétvégén jelentkező tünetek után evakuálnak a Kongói Demokratikus Köztársaságból. A német egészségügyi minisztérium megerősítette, hogy az amerikai állampolgárt kezelés céljából Németországba szállítják.

Az amerikai Egyesült Államok Járványügyi és Betegségmegelőzési Központja közölte, hogy további legalább hat olyan amerikai állampolgár evakuálásán dolgozik, akik kapcsolatba kerülhettek a vírussal.

Az ebola egy vírus által okozott betegség, amely kezdetben influenzaszerű tünetekkel jelentkezik: lázzal, fejfájással és kimerültséggel. A mostani esetek növekedéséért felelős Bundibugyo-törzs ritkának számít, és korábban mindössze két járványt okozott; azokban a fertőzöttek körülbelül egyharmada meghalt.

2014 és 2016 között Nyugat-Afrikában több mint 28 600 ember fertőződött meg ebolával. Ez volt a vírus felfedezése, 1976 óta a legnagyobb járvány.

A járványt akkor a Zaire-törzs okozta, amely ellen már rendelkezésre áll engedélyezett vakcina. A betegség több nyugat-afrikai és más országra is átterjedt, köztük Guinea, Sierra Leone, az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Olaszország területére, összesen 11 325 ember halálát okozva.

 

Borítókép: Ellenőrzőpont a Kongói Demokratikus Köztársaság határán (Fotó: AFP)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
