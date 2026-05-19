Janez Jansa visszatérése átírhatja Szlovénia politikáját

Az elmúlt hétvégén az öt képviselővel rendelkező Resni.ca mozgalom is közölte, hogy támogatja Jansa miniszterelnök-jelöltségét, de nem lép be a kormányba.

A 68 éves Jansa várhatóan negyedszer alakíthat kormányt. A szlovén politika egyik legismertebb és legrégebb óta aktív szereplője: 1990 óta minden parlamenti választáson mandátumot szerzett, az SDS-t pedig 1993 óta vezeti.

Korábban 2004 és 2008, 2012 és 2013, valamint 2020 és 2022 között volt miniszterelnök.

Borítókép: Janez Jansa (Fotó: AFP)