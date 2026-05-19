Janez Jansa visszatérése átírhatja Szlovénia politikáját

Könnyen lehet, hogy Szlovénia újra jobbra fordul. Janez Jansa, a szlovén jobboldal meghatározó alakja ismét karnyújtásnyira került a miniszterelnöki széktől, ami nemcsak az ország, hanem az egész régió politikai erőviszonyait is átrendezheti.

2026. 05. 19. 15:39
Janez Jansa, Szlovénia ellenzéki vezetője és volt miniszterelnöke (Fotó: AFP)
Jansa támogatását az SDS képviselői mellett az Új Szlovénia (NSi), a Szlovén Néppárt (SLS) és a Fokus alkotta párthármas, valamint a Demokraták is jelezték. Elképzelései szerint az SDS ezekkel a pártokkal alakíthat jobboldali kisebbségi kormányt.

A 90 tagú szlovén parlamentben a miniszterelnök megválasztásához legalább 46 képviselő támogatása szükséges titkos szavazáson. Az SDS, a Demokraták és az NSi köré szerveződő párthármas együtt 43 mandátummal rendelkezik.

Az elmúlt hétvégén az öt képviselővel rendelkező Resni.ca mozgalom is közölte, hogy támogatja Jansa miniszterelnök-jelöltségét, de nem lép be a kormányba.

A 68 éves Jansa várhatóan negyedszer alakíthat kormányt. A szlovén politika egyik legismertebb és legrégebb óta aktív szereplője: 1990 óta minden parlamenti választáson mandátumot szerzett, az SDS-t pedig 1993 óta vezeti.

Korábban 2004 és 2008, 2012 és 2013, valamint 2020 és 2022 között volt miniszterelnök.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
