Szlovén kormányalakítás – Az államfő nem állít miniszterelnök-jelöltet

A március 22-i parlamenti választásokon a legtöbb mandátumot, 29-et a balközép Szabadság Mozgalom szerezte meg. A Janez Jansa vezette jobboldali Szlovén Demokrata Párt 28 képviselői helyhez jutott. Az Új Szlovénia, a Szlovén Néppárt és a Focus pártok szövetsége kilenc mandátumot szerzett. A Szociáldemokraták és az Anze Logar vezette Demokraták hat-hat, míg a Baloldal és a Vesna közös listája, valamint a Resni.ca mozgalom öt-öt mandátumot kapott.

A magyar és az olasz nemzeti közösség egy-egy garantált képviselői hellyel rendelkezik a 90 fős parlamentben.

