Visszaadja a mandátumát Orbán Viktor, a nemzeti oldal újjászervezésére koncentrál + videó

Szlovén kormányalakítás – Az államfő nem állít miniszterelnök-jelöltet

Natasa Pirc Musar kormányfő a képviselőkre bízza a jelölés lehetőségét. A szlovén kormányfő azért döntött így, mert jelenleg egyik politikai erőnek sincs meg a kormányalakításhoz szükséges parlamenti többsége.

2026. 04. 25. 17:06
Fotó: ABDULLAH GUCLU Forrás: ANADOLU
A március 22-i parlamenti választásokon a legtöbb mandátumot, 29-et a balközép Szabadság Mozgalom szerezte meg. A Janez Jansa vezette jobboldali Szlovén Demokrata Párt 28 képviselői helyhez jutott. Az Új Szlovénia, a Szlovén Néppárt és a Focus pártok szövetsége kilenc mandátumot szerzett. A Szociáldemokraták és az Anze Logar vezette Demokraták hat-hat, míg a Baloldal és a Vesna közös listája, valamint a Resni.ca mozgalom öt-öt mandátumot kapott. 

A magyar és az olasz nemzeti közösség egy-egy garantált képviselői hellyel rendelkezik a 90 fős parlamentben.

Borítókép: Natasa Pirc Musar szlovén államfő (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
