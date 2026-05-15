Szoboszlai gólpasszai és botlása után óriási pofont kapott a Liverpool

Ezzel azonban még nem volt vége: John McGinn gondolt egyet, és ahelyett, hogy megpróbálta volna átjátszani magát Kerkezen, inkább 17 méterről a kapura tűzte a labdát– és milyen remekül tette! Mamaradasvili beleért, de a labda a hálóban kötött ki. A Liverpool becsületére legyen mondva, hogy háromgólos hátrányban sem adta fel, és Szoboszlai tekerése után Van Dijk újabb fejesgólt szerzett a 92. percben.

A 4-2-es végeredmény azt jelenti, hogy az Aston Villa attól függetlenül is biztosan BL-induló lesz, hogy szerdán a Freiburg ellenében megnyeri-e az Európa-ligát. A Liverpool pedig a többi mérkőzés számára kedvező alakulásában reménykedhet: ha a Bournemouth kikap otthon a Manchester Citytől, a Brighton pedig nem nyer a Leeds vendégeként, akkor Slot együttese is kvalifikálja magát az elitsorozatba egy fordulóval az idény zárása előtt. Más forgatókönyvek esetén az utolsó körre marad a döntés.