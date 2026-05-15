LiverpoolSzoboszlai DominikPremier LeagueAston Villa

Szoboszlai gólpasszai és botlása után óriási pofont kapott a Liverpool

Az egyaránt a Bajnokok Ligája-indulásra hajtó Aston Villa és Liverpool csatája nyitotta meg pénteken a Premier League 37. fordulóját. Szoboszlai Dominik két gólpasszt is kiosztott Virgil van Dijknak, de egy elcsúszással a hazaiaknak is besegített, akik ezt köszönték szépen, és 4-2-re kiütötték a címvédőt. Az Aston Villa így BL-induló, a Liverpool sorsa viszont még nem dőlt el.

Magyar Nemzet
2026. 05. 15. 23:02
Ollie Watkins ünnepel, az Aston Villa kvalifikálta magát a BL-be Fotó: DARREN STAPLES Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ezzel azonban még nem volt vége: John McGinn gondolt egyet, és ahelyett, hogy megpróbálta volna átjátszani magát Kerkezen, inkább 17 méterről a kapura tűzte a labdát– és milyen remekül tette! Mamaradasvili beleért, de a labda a hálóban kötött ki. A Liverpool becsületére legyen mondva, hogy háromgólos hátrányban sem adta fel, és Szoboszlai tekerése után Van Dijk újabb fejesgólt szerzett a 92. percben.

A 4-2-es végeredmény azt jelenti, hogy az Aston Villa attól függetlenül is biztosan BL-induló lesz, hogy szerdán a Freiburg ellenében megnyeri-e az Európa-ligát. A Liverpool pedig a többi mérkőzés számára kedvező alakulásában reménykedhet: ha a Bournemouth kikap otthon a Manchester Citytől, a Brighton pedig nem nyer a Leeds vendégeként, akkor Slot együttese is kvalifikálja magát az elitsorozatba egy fordulóval az idény zárása előtt. Más forgatókönyvek esetén az utolsó körre marad a döntés.

Premier League, 37. forduló

péntek:

  • Aston Villa–Liverpool 4-2 (1-0)

vasárnap:

  • Manchester United–Nottingham Forest 13.30
  • Brentford–Crystal Palace 16.00 (tv: Spíler1)
  • Everton–Sunderland 16.00
  • Leeds United–Brighton 16.00
  • Wolverhampton Wonderers–Fulham 16.00
  • Newcastle United–West Ham United 18.30 (tv: Spíler1)

hétfő:

  • Arsenal–Burnley 21.00

kedd

  • bBournemouth–Manchester City 20.30
  • Chelsea–Tottenham Hotspur 21.15

A Premier League tabellája itt érhető el.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekhumanizmus

A humanizmus tragédiája

Bayer Zsolt avatarja

A berlini ifjú szociáldemokraták nekirontottak a polgári házasság intézményének és Magyarországnak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.