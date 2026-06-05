szabics imremagyar edzőnb ial - ahly

Neves magyar edző vált szabaddá, az NB I-ben is felkaphatják a fejüket a hírre

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Szabics Imre bejelentette, hogy távozik az egyiptomi Al-Ahly szakmai stábjából. A korábbi magyar válogatott támadó nemzetközileg is jegyzett edzőként vált szabaddá, ami akár az NB I-ben is érdekes fejlemény lehet – különösen úgy, hogy az ETO-nak Borbély Balázs távozása után még nincs hivatalosan bejelentett vezetőedzője.

Magyar Nemzet
2026. 06. 05. 7:40
Szabics Imre edzőként, 45 évesen még mindig fiatal Fotó: HARRY LANGER Forrás: DPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az NB I-ben is lehetne benne fantázia

Fehérvár után Szabics rövid zürichi időszaka következett, majd a Bundesligában szereplő Augsburg szakmai stábjában dolgozott, onnan vezetett az útja Egyiptomba, az Al-Ahlyhoz. Vagyis az elmúlt években valóban sűrűn váltogatta az állomáshelyeit, de ezek a klubok és bajnokságok azt is mutatják: továbbra is van piaca, kapcsolatrendszere és nemzetközi megítélése.

Leírni ezért hiba lenne. Szabics Imre még mindig csak 45 éves, játékosként és edzőként is erős külföldi tapasztalati csomagot hoz, beszéli a nemzetközi futball nyelvét, és olyan kluboknál dolgozott, amelyeknél a szakmai követelményrendszer jóval az átlagos magyar szint fölött van.

Innen nézve nem lenne meglepő, ha az NB I-ben is felkapnák a fejüket a hírre. Különösen Győrben lehet érdekes a helyzet, hiszen az ETO-nak Borbély Balázs távozása után még nincs hivatalosan bejelentett vezetőedzője. A sajtóhírek szerint ugyan az eddigi másodedző, Bernd Thijs számít a legesélyesebb jelöltnek, de Szabics szabaddá válása akkor is olyan fejlemény, amelyet a magyar klubok aligha hagynak teljesen figyelmen kívül.

Az más kérdés, hogy Szabics visszatérne-e vezetőedzőként Magyarországra, illetve egy NB I-es klub vállalná-e vele a fehérvári kudarc után járó kockázatot. De a helyzet adott: egy ismert magyar edző nemzetközi tapasztalattal, friss trófeával a háta mögött, szabadon elérhető. Ez a magyar piacon önmagában is hírértékű.
 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekHolló Gábor

Holló őszödi beszéde

Pilhál Tamás avatarja

Beismerő vallomást tett Holló Gábor balliberális oligarcha, a Hírkereső nevű hírgyűjtő oldal tulajdonosa.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.