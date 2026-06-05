Neves magyar edző vált szabaddá, az NB I-ben is felkaphatják a fejüket a hírre

Az NB I-ben is lehetne benne fantázia

Fehérvár után Szabics rövid zürichi időszaka következett, majd a Bundesligában szereplő Augsburg szakmai stábjában dolgozott, onnan vezetett az útja Egyiptomba, az Al-Ahlyhoz. Vagyis az elmúlt években valóban sűrűn váltogatta az állomáshelyeit, de ezek a klubok és bajnokságok azt is mutatják: továbbra is van piaca, kapcsolatrendszere és nemzetközi megítélése.

Leírni ezért hiba lenne. Szabics Imre még mindig csak 45 éves, játékosként és edzőként is erős külföldi tapasztalati csomagot hoz, beszéli a nemzetközi futball nyelvét, és olyan kluboknál dolgozott, amelyeknél a szakmai követelményrendszer jóval az átlagos magyar szint fölött van.

Innen nézve nem lenne meglepő, ha az NB I-ben is felkapnák a fejüket a hírre. Különösen Győrben lehet érdekes a helyzet, hiszen az ETO-nak Borbély Balázs távozása után még nincs hivatalosan bejelentett vezetőedzője. A sajtóhírek szerint ugyan az eddigi másodedző, Bernd Thijs számít a legesélyesebb jelöltnek, de Szabics szabaddá válása akkor is olyan fejlemény, amelyet a magyar klubok aligha hagynak teljesen figyelmen kívül.

Az más kérdés, hogy Szabics visszatérne-e vezetőedzőként Magyarországra, illetve egy NB I-es klub vállalná-e vele a fehérvári kudarc után járó kockázatot. De a helyzet adott: egy ismert magyar edző nemzetközi tapasztalattal, friss trófeával a háta mögött, szabadon elérhető. Ez a magyar piacon önmagában is hírértékű.

