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Bankkártya-problémák lehetnek a hétvégén – az OTP figyelmeztetett

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Újabb bankszünnapokat jelentett be az OTP. Több alkalommal is leállhatnak egyes digitális szolgáltatások, így a bankkártyás fizetés is június elején. Az érintett időszakokban az online fizetések jóváhagyása és több banki funkció is akadozhat vagy átmenetileg elérhetetlenné válhat.

Magyar Nemzet
2026. 06. 05. 8:28
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A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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