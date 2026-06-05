Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)
A gyenge hidegfront sem nagyobb esőt, sem komolyabb lehűlést nem hoz
A hőmérséklet délután általában 24 és 29 fok között alakul, de északnyugaton ennél több fokkal hűvösebb lehet.
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