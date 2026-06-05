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Azbeszt-ügy: a Tisza-kormány eddig semmilyen érdemi intézkedést nem hozott

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Miközben egyre több településen derül ki, hogy az osztrák bányákból származó, azbeszttel szennyezett kőzúzalék kerülhetett utakba és közterületekre, az Ellenpont szerint a Tisza-kormány továbbra sem adott megnyugtató válaszokat a kialakult helyzetre. A Greenpeace korábbi figyelmeztetései és javaslatai ellenére sem indult átfogó országos feltárás, miközben már Budapest érintettsége is felmerült.

Magyar Nemzet
Forrás: Ellenpont2026. 06. 05. 8:12
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Borítókép: Zalaegerszegen egy zúzalékos parkolót speciális mezőgazdasági agrofóliával fedtek le, mert a laboratóriumi vizsgálatok kimutatták a burkolatban az egészségre veszélyes azbeszt jelenlétét (Fotó: Zalai Hírlap/Pezzetta Umberto)

 

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