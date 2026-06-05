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Idén is díjazza a Ficsak a környezeti nevelésben élen járó pedagógusokat

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A Fiatal Családosok Klubja a Zöld Követ Egyesület szakmai támogatásával idén is meghirdeti „A jövő zöld generációjáért díj 2026” pályázatát. A környezeti nevelés területén elkötelezett, a fenntartható fejlődést különösen aktívan támogató pedagógusok munkáját ismerik el.

Magyar Nemzet
Forrás: Ficsak, Zöld Követ Egyesület2026. 06. 05. 7:37
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Az Egyesült Nemzetek Szervezete 1972-ben azért hívta életre a Környezetvédelmi Világnapot, hogy előmozdítsa a globális tudatosságot és a környezet védelmét szolgáló cselekvést. A Környezetvédelmi Világnap célja, hogy bátorítson és megmutassa mindannyiunk számára, hogy valamennyien tehetünk a Földért helyi, nemzeti vagy globális szinten. 

Az elmúlt évek „A jövő zöld generációjáért díj” pályázati kiíráson résztvevő pedagógusok pályamunkáit is várják. 

Kiemelték, 

a pedagógusok erkölcsi támogatása és a fenntarthatóságért tett teljesítményük elismerése kötelesség, amely által megismerheti a hazai, környezetvédelmi oktatás-nevelésben kiemelkedő szakembereket a társadalom széles köre.

Az első három díjazott 250.000 Ft, 200.000 Ft és 150.000 Ft díjazásban részesül, továbbá a Jövő Zöld Esélyteremtője Különdíjas értékes elismerést vehet át. 

Emellett várják a cégek felajánlásait is, akik fontosnak tartják  a fenntartható fejlődést és szeretnék az ebben dolgozó pedagógusokat elismerni és segíteni. Ők – ahogy az elmúlt három évben is – különdíjat ajánlhatnak fel és adhatnak át a pályázat keretein belül. 

A pályázatokat 2026. szeptember 20 -ig várják a Fiatal Családosok Klubja weboldalán, ahol a pályázati feltételek is megtalálhatóak. Eredményhirdetés 2026 októberében lesz – közölte a Ficsak és a Zöld Követ Eygesület.

Borítókép: Illusztráció


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