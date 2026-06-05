Magyarország nem akadályozza meg az uniós csatlakozási tárgyalások megkezdését Ukrajnával

A francia elnökkel, „Emmanuel Macronnal együtt úgy véljük, hogy számos lehetőség van a Magyarország és Franciaország közötti kapcsolatok fejlesztésére, legyen szó akár a gazdaságról, a védelemről vagy az európai politikáról” – hangsúlyozta.

Orbán Viktor 16 évnyi kormányzása után itt az ideje új fejezetet nyitni a francia-magyar kapcsolatok történetében. Ez a célja párizsi látogatásomnak. Ezért hívtam meg Emmanuel Macront Budapestre az 1956-os magyar forradalom 70. évfordulójára

– tette hozzá.

Magyar Péter megerősítette, hogy a kormány két héten belül bemutatja cselekvési tervét az Európai Bizottságnak a befagyasztott források feloldása érdekében.

De ez nem okoz nehézséget, mivel megállapodtunk a szükséges törvénymódosítások szövegében. Jeleztük, hogy Magyarország csatlakozni kíván az Európai Ügyészséghez, nagyon határozott kötelezettségvállalásokat tettünk a korrupció elleni küzdelemmel kapcsolatban is. A határidő szoros, de eltökéltek vagyunk abban, hogy mindent megtegyünk addig, hogy az európai források még idén eljussanak Magyarországra

– mondta a miniszterelnök.

Emlékeztett arra is, hogy az előző kormány 16 milliárd eurót kért a brüsszeli SAFE alapból új védelmi kiadásokra.

Most felül kell vizsgálnunk a kötelezettségvállalásokat és a megállapodásokat, mert ennek a forrásnak egy nagy részét Orbán Viktorhoz köthető oligarcháknak szánták. Magyarország érdeke, hogy ezeket a forrásokat felhasználja és megerősítse védelmi képességeit

– mondta a miniszterelnök.

Az Alkotmány felülvizsgálatát illetően Magyar Péter kiemelte, hogy az előző kormányzat azt "egy iPad-en írta meg" és a magyar nép megkérdezése nélkül fogadták el 2011-ben.

A közvélemény nagy várakozással tekint egy új alkotmányra. A kidolgozási folyamat akár egy évig is eltarthat, és a végén népszavazást szeretnénk tartani. De ebben az átmeneti időszakban nem engedhetjük meg, hogy azok, akik elárulták és szétlopták az országot, a pozíciójukban maradjanak

– szögezte le a miniszterelnök a Sulyok Tamás elnök esetleges elmozdítását érintő kérdésre.

Ezek az emberek elárulták a magyar népet és a magyar szuverenitást. Ezért kaptunk példátlanul erős felhatalmazást a választóktól. Nem azért választottak meg, hogy egyszerűen leváltsam a kormányt, hanem azért, hogy rendszert váltsak, hogy helyreállítsam a fékek és ellensúlyok rendszerét, visszaállítsam a jogállamiságot, és hogy minden lehetséges korlátot felállítsak a végrehajtó hatalom számára, hogy az elmúlt évek visszaélései és túlkapásai soha többé ne fordulhassanak elő. Ez az egyik oka annak, hogy megfogadtam, hogy mostantól egyetlen miniszterelnök sem maradhat hatalmon nyolc évnél tovább

– fogalmazott Magyar.

A kormányfő politikai nézeteit illetően elmondta:

egy centrista kormányt vezetek, mert minden oldalról vannak benne emberek, akik közül sokan korábban nem vettek részt a politikában.

Jelezte, hogy mindenki jogait meg akarja védeni, „különösen a jelenlegi parlamenti ellenzék jogait”, valamint „a gyülekezés és a tüntetés szabadságának alapvető jogát”.

Kormányom alatt senkit sem érhet diszkrimináció azért, mert másra szavaz, más meggyőződést vall, vagy másképp szeret valakit

– mondta.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: AFP)