Ukrán rakéták Moszkvába: Putyint is közvetlen támadás érheti + videó

Hiperszonikus rakéták és űrhaderő: új szintre léphet az ukrán hadviselés

Lapuk áprilisban arról is beszámolt, hogy egy ukrán parlamenti képviselő szerint Kijev már hiperszonikus rakétákat vet be, amelyek akár 500 kilométeres távolságból is képesek csapást mérni – mindezt úgy, hogy a nyilvánosság alig tud róla. A politikus azt állítja, hogy ezekkel a fegyverekkel már sikeres műveleteket hajtottak végre. Ezzel párhuzamosan egy teljesen új típusú haderő, az űrhaderő létrehozását is fontolgatják.

Ukrajna már indított nagy hatótávolságú hiperszonikus rakétákat, de ezek alkalmazásáról szinte semmilyen információ nem jut el a nyilvánossághoz

– erről beszélt az RBC-Ukraine-nek adott interjújában Fedir Veniszlavszkij ukrán parlamenti képviselő. A politikus nem közölt részleteket arról, hogy pontosan mikor és hol vetették be sikeresen ezeket a fegyvereket.

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