Ukrán rakéták Moszkvába: Putyint is közvetlen támadás érheti + videó

Szerinte ha az első repülések sikeresek lesznek, a következő tesztek célpontja már Moszkva lehet.
Hozzátette, hogy az ukrán ballisztikus rakéták akár már ezen a nyáron, de legkésőbb kora ősszel elérhetik Moszkvát.
Mivel soha nem várunk engedélyekre vagy hivatalos jóváhagyásokra, azonnal kiépítjük a gyártósorokat. Nem egy-két prototípusban gondolkodunk: rögtön tíz tesztpéldányt készítünk. A rakétából is 10-20 darabot gyártunk le, és azokat fogjuk tesztelni
– tette hozzá Shtilerman.
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