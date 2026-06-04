Ukrán rakéták Moszkvába: Putyint is közvetlen támadás érheti + videó

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Denis Shtilerman, a Fire Point társalapítója és főtervezője szerint Ukrajna már a következő hónapokban új szintre emelheti csapásmérő képességeit. Bár ukrán tisztviselők szerint a saját fejlesztésű ballisztikus rakéták önmagukban nem hoznának fordulatot a háborúban, Oroszországnak mégis oka lehet az aggodalomra. A cég állítása szerint már csak a hajtómű tesztelése van hátra, és ha a próbák sikeresek lesznek, a rakéták akár már ezen a nyáron elérhetik Moszkvát.

Magyar Nemzet
2026. 06. 04. 14:22
A Fire Point a következő napokban megállapodást írhat alá Dániával Forrás: AFP
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Szerinte ha az első repülések sikeresek lesznek, a következő tesztek célpontja már Moszkva lehet.

Hozzátette, hogy az ukrán ballisztikus rakéták akár már ezen a nyáron, de legkésőbb kora ősszel elérhetik Moszkvát.

Mivel soha nem várunk engedélyekre vagy hivatalos jóváhagyásokra, azonnal kiépítjük a gyártósorokat. Nem egy-két prototípusban gondolkodunk: rögtön tíz tesztpéldányt készítünk. A rakétából is 10-20 darabot gyártunk le, és azokat fogjuk tesztelni

– tette hozzá Shtilerman.

A ballisztikus rakéták lehetnek Ukrajna új ütőkártyái?

Pavlo Palisa tábornok, az ukrán elnöki hivatal helyettes vezetője korábban azt mondta, hogy 

egy saját fejlesztésű ukrán ballisztikus rakéta megjelenése önmagában nem hozna fordulatot a háborúban. 

Ugyanakkor szerinte új képességekkel erősítené az ukrán védelmi erőket. Palisa hangsúlyozta, hogy a világon csak kevés ország rendelkezik ilyen fegyverekkel.

Hiperszonikus rakéták és űrhaderő: új szintre léphet az ukrán hadviselés

Lapuk áprilisban arról is beszámolt, hogy egy ukrán parlamenti képviselő szerint Kijev már hiperszonikus rakétákat vet be, amelyek akár 500 kilométeres távolságból is képesek csapást mérni – mindezt úgy, hogy a nyilvánosság alig tud róla. A politikus azt állítja, hogy ezekkel a fegyverekkel már sikeres műveleteket hajtottak végre. Ezzel párhuzamosan egy teljesen új típusú haderő, az űrhaderő létrehozását is fontolgatják. 

Ukrajna már indított nagy hatótávolságú hiperszonikus rakétákat, de ezek alkalmazásáról szinte semmilyen információ nem jut el a nyilvánossághoz

– erről beszélt az RBC-Ukraine-nek adott interjújában Fedir Veniszlavszkij ukrán parlamenti képviselő. A politikus nem közölt részleteket arról, hogy pontosan mikor és hol vetették be sikeresen ezeket a fegyvereket.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

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