Hiperszonikus rakéták és űrhaderő: új szintre léphet az ukrán hadviselés

Egy ukrán parlamenti képviselő szerint Kijev már hiperszonikus rakétákat vet be, a nyilvánosság azonban alig tud ezekről a fejlesztésekről. Azt is közölte, hogy Ukrajna egy új haderő létrehozását fontolgatja – számolt be róla a Sztrana.
Ukrajna már indított nagy hatótávolságú hiperszonikus rakétákat, de ezek alkalmazásáról szinte semmilyen információ nem jut el a nyilvánossághoz
– erről beszélt az RBC-Ukraine-nek adott interjújában Fedir Veniszlavszkij ukrán parlamenti képviselő. A politikus nem közölt részleteket arról, hogy pontosan mikor és hol vetették be sikeresen ezeket a fegyvereket. A képviselő arról is beszélt, hogy Ukrajna egy teljesen új fegyveres erő létrehozását fontolgatja. Az úgynevezett Ukrán Űrhaderő feladata az lenne, hogy saját hírszerzési adatokat szerezzen az űrből, és akár orbitális rakétákat is indítson.
Veniszlavszkij szerint erre azért van szükség, mert az ukrán hadsereg jelenleg főként bérelt vagy partnerségben biztosított felderítő műholdakat használ, és hiányoznak a saját technikai képességei az önálló információgyűjtéshez.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!