Hiperszonikus rakéták és űrhaderő: új szintre léphet az ukrán hadviselés

Új szintre léphetett az ukrán fegyverkezés. Egy parlamenti képviselő szerint Kijev már hiperszonikus rakétákat vet be, amelyek akár 500 kilométeres távolságból is képesek csapást mérni – mindezt úgy, hogy a nyilvánosság alig tud róla. A politikus azt állítja, hogy ezekkel a fegyverekkel már sikeres műveleteket hajtottak végre. Ezzel párhuzamosan egy teljesen új típusú haderő, az űrhaderő létrehozását is fontolgatják.

Magyar Nemzet
2026. 04. 14. 9:33
Új szintre léphetett az ukrán fegyverkezés Forrás: AFP
Egy ukrán parlamenti képviselő szerint Kijev már hiperszonikus rakétákat vet be, a nyilvánosság azonban alig tud ezekről a fejlesztésekről. Azt is közölte, hogy Ukrajna egy új haderő létrehozását fontolgatja – számolt be róla a Sztrana.

Ukrajna már indított nagy hatótávolságú hiperszonikus rakétákat, de ezek alkalmazásáról szinte semmilyen információ nem jut el a nyilvánossághoz 

– erről beszélt az RBC-Ukraine-nek adott interjújában Fedir Veniszlavszkij ukrán parlamenti képviselő. A politikus nem közölt részleteket arról, hogy pontosan mikor és hol vetették be sikeresen ezeket a fegyvereket. A képviselő arról is beszélt, hogy Ukrajna egy teljesen új fegyveres erő létrehozását fontolgatja. Az úgynevezett Ukrán Űrhaderő feladata az lenne, hogy saját hírszerzési adatokat szerezzen az űrből, és akár orbitális rakétákat is indítson. 

Veniszlavszkij szerint erre azért van szükség, mert az ukrán hadsereg jelenleg főként bérelt vagy partnerségben biztosított felderítő műholdakat használ, és hiányoznak a saját technikai képességei az önálló információgyűjtéshez.

– fogalmazott a képviselő, aki szerint az ország már most is jelentős eredményeket ért el a haditechnikai fejlesztések terén. 

Állítása szerint az ukrán fegyveres erők már rendelkeznek olyan eszközökkel, amelyekről alig esik szó a nyilvánosságban. 

Olyan rakétáink vannak, amelyekről szinte senki sem tud, de amelyek akár 500 kilométeres távolságból is képesek eltalálni az ellenséges területet, és hiperszonikus sebességgel repülni. És sikeresen használjuk őket a harcban

– jelentette ki Veniszlavszki. Újabb fejlesztésekről is szó esett: Denis Shtilerman, a Fire Point társtulajdonosa nemrég arról beszélt, hogy az év közepére Ukrajna olyan ballisztikus rakétákkal rendelkezhet, amelyek már Moszkvát is elérhetik.

Borítókép: Az izraeli védelmi minisztérium által közzétett felvételen az Arrow–3 hiperszonikus rakéta indítása látható, képünk illusztráció (Fotó: AFP)

Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. április 14.

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

Megbukott a baloldal egyik legnagyobb kamuja, kiderült az igazság

