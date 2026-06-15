Újabb szankciókat fogadott el az EU Oroszországgal szemben

A tanács tíz személy és egy szervezet ellen korlátozó intézkedéseket vezetett be az Oroszország által folytatott hibrid tevékenységek és dezinformációs kampányok miatt is. A listára több ismert orosz propagandista, köztük Anatolij Kuzicsev, Kirill Fjodorov, Roman Antonovszkij és a Krimszkaja Gazeta állami lap főszerkesztője, Marija Volkonszkaja került fel. Az EU szerint az érintettek dezinformáció terjesztésével igyekeztek igazolni az Ukrajna elleni orosz agressziót, illetve Ukrajna és az ukrán lakosság ellen irányuló manipulációs kampányokat folytatnak.

A szankciók kiterjednek Alexandra Jost Oroszországban élő influenszerre és Georgij Sevkunovra, az orosz ortodox egyház püspökére is, aki az uniós indoklás szerint aktív szerepet játszott az orosz propaganda terjesztésében. Az EU emellett szankciós listára helyezte a Vlagyimir Putyin orosz elnök rendeletével létrehozott Elnöki Kulturális Kezdeményezések Alapítványát is.

Az uniós tanács egy szervezetet és tizenöt személyt – köztük bírákat, ügyészeket, a nemzetbiztonsági szolgálat munkatársait és egészségügyi alkalmazottakat – is szankciókkal sújtott Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus üldözésében, megmérgezésében és halálában játszott szerepe miatt. A döntés alapjául Nagy-Britannia, Svédország, Franciaország, Németország és Hollandia februári közös nyilatkozata szolgált, amely szerint Navalnijt 2024 februárjában az epibatidin nevű, a vadon élő dél-amerikai nyílméregbékákban megtalálható halálos toxinnal mérgezték meg.

A tanács egyúttal 2027. június 23-ig meghosszabbította a Krím félsziget és Szevasztopol Oroszország általi illegális annektálása miatt korábban bevezetett korlátozó intézkedéseket. Az Európai Unió továbbra sem ismeri el a területek elcsatolását, és azt a nemzetközi jog megsértésének tekinti.

Az Európai Tanács márciusban ismét megerősítette rendíthetetlen támogatását Ukrajna függetlensége, szuverenitása és területi integritása mellett, valamint felszólította Oroszországot, hogy fogadjon el teljes, azonnali és feltétel nélküli tűzszünetet, és kezdjen érdemi tárgyalásokat az igazságos és tartós béke érdekében – írta az MTI.

Borítókép: Újabb szankciókat fogadott el az EU Oroszország ellen (Fotó: AFP)