Vlagyimir PutyinEurópatámadásorosz-ukrán háború

Putyin Európát is támadná

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Az orosz területek elleni ukrán dróntámadások arra késztethetik Moszkvát, hogy csapásokat indítson európai országok ellen. Putyin Európát támadhatja a szakértők szerint.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 06. 14. 14:45
Vlagyimir Putyin Fotó: ALEXANDER KAZAKOV Forrás: POOL
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A politológus szerint 

ilyen esetben a Nyugatot egy ellenőrizetlen eszkaláció fogja bevonni, amely atomfegyverek bevetéséhez is vezethet.

Glenn Diesen, a Délkelet-norvégiai Egyetem professzora korábban azt jegyezte meg, hogy a nyugati országoknak fel kell ismerniük, hogy az orosz területre mért csapások nem fogják Moszkvát megadásra kényszeríteni. 

A norvég politológus szerint időszakosan euforikus hangulat uralkodik Nyugaton, mintha Oroszország veszíteni készülne. A valóságban azonban eszkaláció lesz, és nem lesz kapituláció – véli a szakértő.

Az Izvesztyija orosz lap ugyanakkor emlékeztet, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök június elején kijelentette, hogy Oroszországnak nincs oka konfrontációra a NATO-val. Mint mondta, Moszkvát nem érdekli a kapcsolatok eszkalációja a szövetséggel, és nem lát okot egy ilyen forgatókönyvre, amelyet rendszeresen megvitatnak a nyugati országokban.

Hall Gardner, a Párizsi Amerikai Egyetem nemzetközi kapcsolatok tanszékének professor emeritusa a Magyar Nemzetnek adott interjújában elmagyarázta, miért gondolja úgy, hogy a háború csak kompromisszummal érhet véget, és miért kell Ukrajnának bizonyos veszteségeket elfogadnia, ha tartós békét akar. Gardner, a nemzetközi politika egyik legelismertebb elemzője már 1994-ben és 1997-ben megjelent első két könyvében előre jelezte egy orosz–ukrán háború veszélyét. Most arról beszélt, miként juthat el a világ egy új biztonsági architektúrához, mielőtt a fegyverkezési verseny visszafordíthatatlanná válna. A szakértő elismerően nyilatkozott Orbán Viktor békemissziójáról.

Borítókép: Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)

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