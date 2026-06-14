árnyékflottaOroszországEgyesült Királyság

A britek lefoglalták az orosz árnyékflotta egy hajóját

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Keir Starmer bejelentette, hogy a brit fegyveres erők vasárnap kora reggel elfogtak egy, az orosz árnyékflottához tartozó olajszállító tartályhajót a La Manche csatornánál. Brit becslések szerint az orosz árnyékflotta mintegy 700 hajóból áll.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 06. 14. 10:29
Illusztráció Fotó: THIBAUD MORITZ Forrás: AFP
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Mint ismert, Oroszország egy homályos tulajdonosi struktúrájú tankerekből álló „árnyékflottát” üzemeltet, hogy megkerülje az olajexportjára kivetett nemzetközi szankciókat. Az Európai Unióban szankciók vannak érvényben az árnyékflottával szemben.

A brit Védelmi Minisztérium szerint az Oroszország szankcionált olajszállítmányának 75 százalékát szállító, több mint 700 hajóból álló árnyékflotta kritikus fontosságú mentőövet jelent a Kreml számára. Az Egyesült Királyság már több mint 500 hajót szankcionált.

A szankciók megtiltják a hajóknak, hogy belépjenek az Egyesült Királyság kikötőibe, és azt is megtiltják a brit cégeknek és magánszemélyeknek, hogy pénzügyi, biztosítási vagy közvetítői szolgáltatásokat nyújtsanak az orosz olajat szállító hajóknak. A kormány kijelentette, hogy az orosz olajbevételeket veszi célba, hogy „elfojtsa az orosz háborús gépezet finanszírozását” Ukrajnában.

A vasárnap reggeli műveletet a franciákkal szoros együttműködésben hajtották végre – közölte a brit Védelmi Minisztérium –, építve az Egyesült Királyság által a szövetségeseinek nyújtott közelmúltbeli támogatásra.

Emmanuel Macron francia elnök június 1-jén bejelentette, hogy országa hadserege vasárnap, brit támogatással elfogott egy szankcionált olajszállító tartályhajót, amely gyaníthatóan az orosz árnyékflotta része. A művelet során egy brit helikopter is támogatást nyújtott – közölte a brit védelmi minisztérium a BBC-vel.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

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