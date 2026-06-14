A britek lefoglalták az orosz árnyékflotta egy hajóját

Mint ismert, Oroszország egy homályos tulajdonosi struktúrájú tankerekből álló „árnyékflottát” üzemeltet, hogy megkerülje az olajexportjára kivetett nemzetközi szankciókat. Az Európai Unióban szankciók vannak érvényben az árnyékflottával szemben.

A brit Védelmi Minisztérium szerint az Oroszország szankcionált olajszállítmányának 75 százalékát szállító, több mint 700 hajóból álló árnyékflotta kritikus fontosságú mentőövet jelent a Kreml számára. Az Egyesült Királyság már több mint 500 hajót szankcionált.

A szankciók megtiltják a hajóknak, hogy belépjenek az Egyesült Királyság kikötőibe, és azt is megtiltják a brit cégeknek és magánszemélyeknek, hogy pénzügyi, biztosítási vagy közvetítői szolgáltatásokat nyújtsanak az orosz olajat szállító hajóknak. A kormány kijelentette, hogy az orosz olajbevételeket veszi célba, hogy „elfojtsa az orosz háborús gépezet finanszírozását” Ukrajnában.

A vasárnap reggeli műveletet a franciákkal szoros együttműködésben hajtották végre – közölte a brit Védelmi Minisztérium –, építve az Egyesült Királyság által a szövetségeseinek nyújtott közelmúltbeli támogatásra.

Emmanuel Macron francia elnök június 1-jén bejelentette, hogy országa hadserege vasárnap, brit támogatással elfogott egy szankcionált olajszállító tartályhajót, amely gyaníthatóan az orosz árnyékflotta része. A művelet során egy brit helikopter is támogatást nyújtott – közölte a brit védelmi minisztérium a BBC-vel.