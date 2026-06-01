Macron csapást mért Oroszországra + videó

Moszkva így finanszírozza a háborút
Oroszország az orosz–ukrán háborút nagyrészt olajbevételeiből finanszírozza. Az ország árnyékflottájára támaszkodik, hogy a nyugati szankciók ellenére is fenn tudja tartani kőolajexportját. A flotta elöregedett tankhajókból áll, amelyek fedőcégeken, átláthatatlan tulajdonosi struktúrákon és gyakori zászlóváltásokon át mindent megtesznek annak érdekében, hogy elrejtsék orosz kapcsolataikat és kijátsszák az energiahordozók exportjára vonatkozó szankciókat. Korábban a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, hogyan cselezi ki a Nyugatot az orosz árnyékflotta.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!