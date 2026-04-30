Így cselezi ki a Nyugatot az orosz árnyékflotta

Miközben a Nyugat szankciókkal próbálja korlátozni Moszkva bevételeit, Oroszország egyre kiterjedtebb árnyékflottával tartja fenn energiaexportját. A háttérben tulajdonosváltások, lobogócserék és nehezen követhető hajómozgások rajzolnak ki egy rendszert, amelynek működése komoly kérdéseket vet fel a szankciók hatékonyságáról.

Magyar Nemzet
2026. 04. 30. 11:57
LNG-szállító tartályhajó (Fotó: AFP)
Az RBK–Ukrajna szerint 

négy LNG-tanker – a Kosmos, a Luch, az Orion és a Mercury – nemrég orosz lobogó alá került, és az Északi-sarkvidék irányába tart.

A hajókövetési adatok alapján egyes hajók az Atlanti-óceán északi részén haladnak, egyikük pedig Murmanszk felé tart. Ez a kikötő az amerikai szankciók alatt álló Arctic LNG 2 projekthez kapcsolódó Saam úszó gáztároló közelében található.

Az Equasis hajózási adatbázis szerint a tartályhajók március és április folyamán váltottak lajstromot és lobogót, miután tulajdonost cseréltek. Korábban az Oman Ship Management Co. vagy annak leányvállalatai birtokolták őket.

A Bloomberg szerint ezek a hajók az árnyékflotta jellegzetességeit hordozzák: idősebbek a korszerű LNG-tankereknél, és tulajdonosi hátterük kevéssé átlátható, közvetítő cégeken keresztül kevéssé ismert vállalatokhoz kerültek

Az Equasis adatai alapján februárban a Kosmos és a Luch a hongkongi Mighty Ocean Shipping Ltd. tulajdonába került, míg az Orion és a Mercury a Celtic Maritime & Trading SA-hoz.

Oroszország árnyékflottája

Oroszország a tengeri szállítást nemcsak energiahordozók exportjára használja, hanem ukrán erőforrások elszállítására is.

Korábban legalább nyolc, szankciók alatt álló olajszállító tanker haladt át a La Manche csatornán, annak ellenére, hogy a brit kormány fellépést hirdetett az árnyékflotta ellen.

Borítókép: LNG-szállító tartályhajó (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu