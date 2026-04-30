Így cselezi ki a Nyugatot az orosz árnyékflotta

Az RBK–Ukrajna szerint

négy LNG-tanker – a Kosmos, a Luch, az Orion és a Mercury – nemrég orosz lobogó alá került, és az Északi-sarkvidék irányába tart.

A hajókövetési adatok alapján egyes hajók az Atlanti-óceán északi részén haladnak, egyikük pedig Murmanszk felé tart. Ez a kikötő az amerikai szankciók alatt álló Arctic LNG 2 projekthez kapcsolódó Saam úszó gáztároló közelében található.

Az Equasis hajózási adatbázis szerint a tartályhajók március és április folyamán váltottak lajstromot és lobogót, miután tulajdonost cseréltek. Korábban az Oman Ship Management Co. vagy annak leányvállalatai birtokolták őket.