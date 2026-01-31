Franciaország az orosz árnyékflotta felszámolását sürgeti az EU-ban

Franciaország azt javasolja, hogy az Európai Unió következő, huszadik szankciós csomagja elsősorban az orosz, úgynevezett árnyékflotta elleni fellépésre irányuljon. A francia álláspont szerint ezek a hajók kulcsszerepet játszanak az orosz olajexport fenntartásában a nyugati szankciók ellenére – derül ki a Le Monde cikkéből.

Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter. Fotó: AFP

Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter közölte: Párizs azt szeretné, ha az új uniós intézkedések kifejezetten azokra a tankerekre összpontosítanának, amelyek az orosz olajat a nemzetközi korlátozások megkerülésével szállítják. A miniszter szerint az árnyékflotta működése lehetővé teszi Moszkva számára, hogy továbbra is jelentős bevételekhez jusson.