külügyminiszterszankciós csomagFranciaországárnyékflottaorosz-ukrán háborúorosz

Franciaország az orosz árnyékflotta felszámolását sürgeti az EU-ban

Franciaország azt javasolja, hogy az Európai Unió következő szankciós csomagja az orosz árnyékflottára összpontosítson.

Magyar Nemzet
2026. 01. 31. 14:32
Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter Fotó: AFP
Franciaország azt javasolja, hogy az Európai Unió következő, huszadik szankciós csomagja elsősorban az orosz, úgynevezett árnyékflotta elleni fellépésre irányuljon. A francia álláspont szerint ezek a hajók kulcsszerepet játszanak az orosz olajexport fenntartásában a nyugati szankciók ellenére – derül ki a Le Monde cikkéből.

Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter
Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter. Fotó: AFP

Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter közölte: Párizs azt szeretné, ha az új uniós intézkedések kifejezetten azokra a tankerekre összpontosítanának, amelyek az orosz olajat a nemzetközi korlátozások megkerülésével szállítják. A miniszter szerint az árnyékflotta működése lehetővé teszi Moszkva számára, hogy továbbra is jelentős bevételekhez jusson.

A francia külügyminiszter arról is beszámolt, hogy Franciaország a közelmúltban egy ilyen hajót tartóztatott fel a Földközi-tengeren. A tárcavezető ezt az intézkedést az árnyékflotta elleni fellépés részeként említette.

Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője szerint a következő szankciós csomagot várhatóan február 24-én fogadják el. Ugyanakkor jelezte: a tagállamok között még nem alakult ki teljes egyetértés az új intézkedések részleteiről.

Borítókép: Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter (Fotó: AFP)

