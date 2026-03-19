Európai ParlamentGyőri EnikőTisza Párt

Győri Enikő: A Tisza Pártnak eddig tartott a felvidéki magyarok melletti kiállás

Emlékszünk: hangosan követelték, hogy Brüsszelben napirendre kerüljön a Benes-dekrétumok ügye. Kampányoltak vele, politikai tőkét akartak kovácsolni belőle. Azt ígérték: majd ők megvédik a felvidéki magyarokat. Aztán amikor valóban ott volt az ügy az Európai Parlament LIBE bizottsága előtt, kiderült az igazság – írja a közösségi oldalán Győri Enikő, a Fidesz európai parlamenti képviselője.

Magyar Nemzet
2026. 03. 19. 20:27
Fotó: FREDERICK FLORIN Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Győri Enikő úgy fogalmazott:

A tiszások egyetlen szót sem szóltak a felvidéki magyarok érdekében. Ami még ennél is beszédesebb, hogy a Tisza pártcsaládja, az Európai Néppárt nem támogatta, hogy a felvidéki magyarok képviselője, Gubík László felszólalhasson az ülésen. Vagyis még a lehetőséget sem adták meg annak, hogy a helyi magyarok tájékoztathassák a brüsszeli elitet, mi történik velük valójában. Kigolyózták őket a vitából. Ez a különbség a szavak és a tettek között.

Győri Enikő hozzátette, a Tisza akkor beszél a határon túli magyarokról, amikor úgy véli, hogy abból politikai hasznot húzhat. „De amikor valóban ki kellene állni értük, akkor eltűnnek, hallgatnak vagy egyenesen kizárják őket a vitából. Nem mernek nemet mondani Brüsszelnek, és nem is mondhatnak nemet. Mi ezzel szemben mindig és mindenhol kiálltunk a határon túli magyarokért – és április 12-e után is ki fogunk az Önök felhatalmazásával” – emelte ki az EP-képviselő. 

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.