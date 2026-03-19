Győri Enikő: A Tisza Pártnak eddig tartott a felvidéki magyarok melletti kiállás

A tiszások egyetlen szót sem szóltak a felvidéki magyarok érdekében. Ami még ennél is beszédesebb, hogy a Tisza pártcsaládja, az Európai Néppárt nem támogatta, hogy a felvidéki magyarok képviselője, Gubík László felszólalhasson az ülésen. Vagyis még a lehetőséget sem adták meg annak, hogy a helyi magyarok tájékoztathassák a brüsszeli elitet, mi történik velük valójában. Kigolyózták őket a vitából. Ez a különbség a szavak és a tettek között.