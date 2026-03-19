Győri Enikő: A Tisza Pártnak eddig tartott a felvidéki magyarok melletti kiállás

Győri Enikő úgy fogalmazott:
A tiszások egyetlen szót sem szóltak a felvidéki magyarok érdekében. Ami még ennél is beszédesebb, hogy a Tisza pártcsaládja, az Európai Néppárt nem támogatta, hogy a felvidéki magyarok képviselője, Gubík László felszólalhasson az ülésen. Vagyis még a lehetőséget sem adták meg annak, hogy a helyi magyarok tájékoztathassák a brüsszeli elitet, mi történik velük valójában. Kigolyózták őket a vitából. Ez a különbség a szavak és a tettek között.
Győri Enikő hozzátette, a Tisza akkor beszél a határon túli magyarokról, amikor úgy véli, hogy abból politikai hasznot húzhat. „De amikor valóban ki kellene állni értük, akkor eltűnnek, hallgatnak vagy egyenesen kizárják őket a vitából. Nem mernek nemet mondani Brüsszelnek, és nem is mondhatnak nemet. Mi ezzel szemben mindig és mindenhol kiálltunk a határon túli magyarokért – és április 12-e után is ki fogunk az Önök felhatalmazásával” – emelte ki az EP-képviselő.
