Dráma, jazz és fülledt erotika: visszatér a színpadra a Magyar Nemzeti Balett egyik legmeghökkentőbb sikerdarabja

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Tennessee WilliamsEiffel MűhelyházMagyar Nemzeti Balett

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Tennessee Williams világhírű drámája Venekei Marianna egész estés koreográfiájával és Dés László eredeti zenéjével 2026. június 19. és 27. között tér vissza a Magyar Nemzeti Balett műsorára. A vágy villamosa főszerepeit kettős szereposztásban Földi Lea és Carulla Leon Jessica, Kekalo Iurii és Barbieri Raffaello, valamint Pisla Artemisz és Taraszova Katerina alakítja az Opera Eiffel Műhelyházában.

Magyar Nemzet
2026. 06. 12. 17:22
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A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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