Dráma, jazz és fülledt erotika: visszatér a színpadra a Magyar Nemzeti Balett egyik legmeghökkentőbb sikerdarabja
Tennessee Williams világhírű drámája Venekei Marianna egész estés koreográfiájával és Dés László eredeti zenéjével 2026. június 19. és 27. között tér vissza a Magyar Nemzeti Balett műsorára. A vágy villamosa főszerepeit kettős szereposztásban Földi Lea és Carulla Leon Jessica, Kekalo Iurii és Barbieri Raffaello, valamint Pisla Artemisz és Taraszova Katerina alakítja az Opera Eiffel Műhelyházában.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!